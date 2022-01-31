https://ria.ru/20220131/skorost-1770323908.html

"Единая Россия" выступила против снижения нештрафуемого порога скорости

"Единая Россия" выступила против снижения нештрафуемого порога скорости - РИА Новости, 31.01.2022

"Единая Россия" выступила против снижения нештрафуемого порога скорости

Идея снижения нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 10 км/ч не нова и вредна, поэтому "Единая Россия" никогда не поддержит эту инициативу, заявил... РИА Новости, 31.01.2022

2022-01-31T15:21

2022-01-31T15:21

2022-01-31T16:22

общество

единая россия

андрей турчак

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Идея снижения нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 10 км/ч не нова и вредна, поэтому "Единая Россия" никогда не поддержит эту инициативу, заявил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, пожелав главе столичного дептранса "чаще слушать и слышать людей".Ранее заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил РИА Новости, что снижение нештрафуемого порога превышения скорости до 10 километров в час позволит снизить смертность в ДТП в Москве на 10%."Инициатива господина Ликсутова о снижении нештрафуемого порога с 20 до 10 км/ч не нова и откровенно вредна. "Единая Россия" ее не поддерживала и не поддержит. Мы это все уже обсуждали еще до пандемии и пришли к общему мнению, что это мера избыточна и ничего общего с безопасностью не имеет. Эта идея - только про то, чтобы поглубже залезть в карманы граждан. Как и техосмотр в том виде, в котором мы недавно его отменили", - заявил Турчак.Так, после двух лет пандемии "реанимировать" такие мысли можно только, "окончательно оторвавшись от земли и от реальности", считает секретарь генсовета ЕР. "Главе столичного дептранса можно порекомендовать чаще слушать и слышать людей и помнить, что задача власти - делать жизнь граждан лучше, а не сложнее", - заключил Турчак.Нештрафуемый порог превышения скорости - 20 километров в час, которые не облагаются штрафом за превышение скорости. Ранее данный вопрос неоднократно обсуждался, в том числе на уровне правительства.

https://ria.ru/20220131/skorost-1770267303.html

https://ria.ru/20210528/avtomobil-1734470095.html

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общество, единая россия, андрей турчак