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"Единая Россия" выступила против снижения нештрафуемого порога скорости
"Единая Россия" выступила против снижения нештрафуемого порога скорости - РИА Новости, 31.01.2022
"Единая Россия" выступила против снижения нештрафуемого порога скорости
Идея снижения нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 10 км/ч не нова и вредна, поэтому "Единая Россия" никогда не поддержит эту инициативу, заявил... РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T15:21
2022-01-31T16:22
общество
единая россия
андрей турчак
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Идея снижения нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 10 км/ч не нова и вредна, поэтому "Единая Россия" никогда не поддержит эту инициативу, заявил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, пожелав главе столичного дептранса "чаще слушать и слышать людей".Ранее заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил РИА Новости, что снижение нештрафуемого порога превышения скорости до 10 километров в час позволит снизить смертность в ДТП в Москве на 10%."Инициатива господина Ликсутова о снижении нештрафуемого порога с 20 до 10 км/ч не нова и откровенно вредна. "Единая Россия" ее не поддерживала и не поддержит. Мы это все уже обсуждали еще до пандемии и пришли к общему мнению, что это мера избыточна и ничего общего с безопасностью не имеет. Эта идея - только про то, чтобы поглубже залезть в карманы граждан. Как и техосмотр в том виде, в котором мы недавно его отменили", - заявил Турчак.Так, после двух лет пандемии "реанимировать" такие мысли можно только, "окончательно оторвавшись от земли и от реальности", считает секретарь генсовета ЕР. "Главе столичного дептранса можно порекомендовать чаще слушать и слышать людей и помнить, что задача власти - делать жизнь граждан лучше, а не сложнее", - заключил Турчак.Нештрафуемый порог превышения скорости - 20 километров в час, которые не облагаются штрафом за превышение скорости. Ранее данный вопрос неоднократно обсуждался, в том числе на уровне правительства.
https://ria.ru/20220131/skorost-1770267303.html
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общество, единая россия, андрей турчак
15:21 31.01.2022 (обновлено: 16:22 31.01.2022)
 
"Единая Россия" выступила против снижения нештрафуемого порога скорости

Глава генсовета "ЕР" Турчак: не поддержим идею о снижении нештрафуемого порога скорости

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкАндрей Турчак
Андрей Турчак - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Андрей Турчак
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Идея снижения нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 10 км/ч не нова и вредна, поэтому "Единая Россия" никогда не поддержит эту инициативу, заявил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, пожелав главе столичного дептранса "чаще слушать и слышать людей".
Ранее заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил РИА Новости, что снижение нештрафуемого порога превышения скорости до 10 километров в час позволит снизить смертность в ДТП в Москве на 10%.
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Вчера, 10:52
Ликсутов назвал цель снижения нештрафуемого порога скорости
"Инициатива господина Ликсутова о снижении нештрафуемого порога с 20 до 10 км/ч не нова и откровенно вредна. "Единая Россия" ее не поддерживала и не поддержит. Мы это все уже обсуждали еще до пандемии и пришли к общему мнению, что это мера избыточна и ничего общего с безопасностью не имеет. Эта идея - только про то, чтобы поглубже залезть в карманы граждан. Как и техосмотр в том виде, в котором мы недавно его отменили", - заявил Турчак.
Так, после двух лет пандемии "реанимировать" такие мысли можно только, "окончательно оторвавшись от земли и от реальности", считает секретарь генсовета ЕР. "Главе столичного дептранса можно порекомендовать чаще слушать и слышать людей и помнить, что задача власти - делать жизнь граждан лучше, а не сложнее", - заключил Турчак.
Нештрафуемый порог превышения скорости - 20 километров в час, которые не облагаются штрафом за превышение скорости. Ранее данный вопрос неоднократно обсуждался, в том числе на уровне правительства.
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28 мая 2021, 12:00Не верю!
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