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Фадеев выступил за уменьшение числа подследственных в СИЗО
Фадеев выступил за уменьшение числа подследственных в СИЗО - РИА Новости, 31.01.2022
Фадеев выступил за уменьшение числа подследственных в СИЗО
Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) будет добиваться внесения изменений в законодательство, чтобы как можно... РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T15:53
2022-01-31T15:53
общество
совет по правам человека при президенте рф (спч)
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
здоровье - общество
валерий фадеев
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) будет добиваться внесения изменений в законодательство, чтобы как можно меньше подозреваемых в совершении правонарушений ненасильственного характера находились в СИЗО, заявил глава СПЧ Валерий Фадеев."Избрание мер пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемых и обвиняемых в совершении незаконных действий ненасильственного характера. 110 тысяч человек сейчас в СИЗО. Как правильно говорила Ева Меркачева, количество сидельцев в колониях сокращается, а количество сидельцев в СИЗО растет. И очень много среди них обвиняемых в совершении действий ненасильственного характера, по бизнесу в том числе", - сказал Фадеев журналистам.Он пояснил, что в соответствующем поручении президента нет указания изменить закон, а только проанализировать практику. "Но мы будем настаивать на том, чтобы вносить изменения в законодательство, чтобы как можно меньше подозреваемых в совершении преступлений ненасильственного характера содержались в СИЗО. Бизнеса, в первую очередь", - добавил Фадеев.В качестве примера он привёл в том числе ректора "Шанинки" Сергея Зуева. "Например, ректор "Шанинки" Зуев, что ему делать в СИЗО? Зачем он там сидит, больной человек, какое страшное преступление он совершил? Я считаю, что он может находиться под домашним арестом", - добавил глава СПЧ.Мосгорсуд 21 декабря оставил в силе решение нижестоящей инстанции, продлившей Зуеву содержание под стражей до 7 марта. На следующий день ГУФСИН по Москве сообщило, что ученого направили в одну из столичных больниц для планового медобследования и консультации, его состояние здоровья оценивается как удовлетворительное. В конце декабря Зуева вернули в СИЗО.В конце октября Зуева, недавно перенесшего операцию на сердце, на скорой привезли в больницу, оттуда его сотрудники ФСИН перевели для медицинского освидетельствования в другой госпиталь, чтобы понять, входит ли диагноз Зуева в перечень заболеваний, с которыми нельзя находиться в СИЗО. Впоследствии Тверской районный суд Москвы перевел Зуева из-под домашнего ареста под стражу.По версии следствия, Зуев, находясь в должности директора Института общественных наук РАНХиГС, вступил в сговор с экс-замминистра просвещения Мариной Раковой и экс-замгендиректора ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" Евгением Заком для хищения денег вуза.Используя служебное положение, фигуранты заключили подложные договоры между РАНХиГС и 12 сотрудниками Минпросвещения для их фиктивного трудоустройства. Те с 2018 по 2020 год получали зарплату, в итоге РАНХиГС был причинен ущерб на сумму более 20 миллионов рублей, полагают в МВД.
https://ria.ru/20220118/sud-1768413844.html
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общество, совет по правам человека при президенте рф (спч), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), здоровье - общество, валерий фадеев
15:53 31.01.2022
 
Фадеев выступил за уменьшение числа подследственных в СИЗО

В СПЧ выступили за содержание подозреваемых в ненасильственных преступлениях не в СИЗО

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВид на следственный изолятор "Лефортово" в Москве
Вид на следственный изолятор Лефортово в Москве - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Вид на следственный изолятор "Лефортово" в Москве
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) будет добиваться внесения изменений в законодательство, чтобы как можно меньше подозреваемых в совершении правонарушений ненасильственного характера находились в СИЗО, заявил глава СПЧ Валерий Фадеев.
"Избрание мер пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемых и обвиняемых в совершении незаконных действий ненасильственного характера. 110 тысяч человек сейчас в СИЗО. Как правильно говорила Ева Меркачева, количество сидельцев в колониях сокращается, а количество сидельцев в СИЗО растет. И очень много среди них обвиняемых в совершении действий ненасильственного характера, по бизнесу в том числе", - сказал Фадеев журналистам.
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Он пояснил, что в соответствующем поручении президента нет указания изменить закон, а только проанализировать практику. "Но мы будем настаивать на том, чтобы вносить изменения в законодательство, чтобы как можно меньше подозреваемых в совершении преступлений ненасильственного характера содержались в СИЗО. Бизнеса, в первую очередь", - добавил Фадеев.
В качестве примера он привёл в том числе ректора "Шанинки" Сергея Зуева. "Например, ректор "Шанинки" Зуев, что ему делать в СИЗО? Зачем он там сидит, больной человек, какое страшное преступление он совершил? Я считаю, что он может находиться под домашним арестом", - добавил глава СПЧ.
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Мосгорсуд 21 декабря оставил в силе решение нижестоящей инстанции, продлившей Зуеву содержание под стражей до 7 марта. На следующий день ГУФСИН по Москве сообщило, что ученого направили в одну из столичных больниц для планового медобследования и консультации, его состояние здоровья оценивается как удовлетворительное. В конце декабря Зуева вернули в СИЗО.
В конце октября Зуева, недавно перенесшего операцию на сердце, на скорой привезли в больницу, оттуда его сотрудники ФСИН перевели для медицинского освидетельствования в другой госпиталь, чтобы понять, входит ли диагноз Зуева в перечень заболеваний, с которыми нельзя находиться в СИЗО. Впоследствии Тверской районный суд Москвы перевел Зуева из-под домашнего ареста под стражу.
По версии следствия, Зуев, находясь в должности директора Института общественных наук РАНХиГС, вступил в сговор с экс-замминистра просвещения Мариной Раковой и экс-замгендиректора ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" Евгением Заком для хищения денег вуза.
Используя служебное положение, фигуранты заключили подложные договоры между РАНХиГС и 12 сотрудниками Минпросвещения для их фиктивного трудоустройства. Те с 2018 по 2020 год получали зарплату, в итоге РАНХиГС был причинен ущерб на сумму более 20 миллионов рублей, полагают в МВД.
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