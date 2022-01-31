Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220131/siriya-1770268453.html
В сирийском Эль-Хасаке ликвидировали 246 боевиков ИГ*, сообщили СМИ
В сирийском Эль-Хасаке ликвидировали 246 боевиков ИГ*, сообщили СМИ - РИА Новости, 31.01.2022
В сирийском Эль-Хасаке ликвидировали 246 боевиков ИГ*, сообщили СМИ
Арабо-курдские формирования "Сирийские демократические силы" (СДС) при поддержке международной коалиции во главе с США ликвидировали 246 террористов "Исламского РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T11:01
2022-01-31T11:01
в мире
сша
сирия
исламское государство
эль-хасаке
сирийские демократические силы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728355416_0:148:2016:1282_1920x0_80_0_0_93fb3a29ed1a0af91595f35d7e320e2f.jpg
БЕЙРУТ, 31 янв - РИА Новости. Арабо-курдские формирования "Сирийские демократические силы" (СДС) при поддержке международной коалиции во главе с США ликвидировали 246 террористов "Исламского государства"* в боестолкновениях в городе Эль-Хасаке на севере Сирии, со стороны курдов погибли 79 бойцов, сообщает сирийская газета "Аль-Ватан".Террористы ИГ* 20 января организовали атаку на подконтрольную курдским формированиям "Сирийских демократических сил" (СДС) тюрьму "Ас-Сынаа", где находились заключенные члены террористической организации. В среду командование СДС заявило, что тюрьма взята под полный контроль, а оставшиеся террористы численностью около тысячи сдались арабо-курдским формированиям."По последним данным убито 246 террористов ИГ*, 79 бойцов вооруженных формирований (СДС) и семь мирных жителей в боестолкновениях в тюрьме "Ас-Сынаа" и в ее окрестностях",- пишет газета.О полном контроле на тюрьмой, где находилось более трех тысяч заключенных курдские СДС заявили 26 января. Газета New York Times со ссылкой на американского чиновника сообщила, что около 200 террористов смогли сбежать.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20220130/siriya-1770230168.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220130/siriya-1770199817.html
сша
сирия
эль-хасаке
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728355416_0:0:2016:1512_1920x0_80_0_0_df15af38c87c32df792b84a5e676ddf3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, сирия, исламское государство, эль-хасаке, сирийские демократические силы
11:01 31.01.2022
 
В сирийском Эль-Хасаке ликвидировали 246 боевиков ИГ*, сообщили СМИ

"Аль-Ватан": при столкновениях в сирийском Эль-Хасаке ликвидировали 246 боевиков ИГ*

© РИА Новости / Михаил АлаеддинГород Дума под Дамаском
Город Дума под Дамаском - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Город Дума под Дамаском. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЙРУТ, 31 янв - РИА Новости. Арабо-курдские формирования "Сирийские демократические силы" (СДС) при поддержке международной коалиции во главе с США ликвидировали 246 террористов "Исламского государства"* в боестолкновениях в городе Эль-Хасаке на севере Сирии, со стороны курдов погибли 79 бойцов, сообщает сирийская газета "Аль-Ватан".
Террористы ИГ* 20 января организовали атаку на подконтрольную курдским формированиям "Сирийских демократических сил" (СДС) тюрьму "Ас-Сынаа", где находились заключенные члены террористической организации. В среду командование СДС заявило, что тюрьма взята под полный контроль, а оставшиеся террористы численностью около тысячи сдались арабо-курдским формированиям.
Сирийский военный на линии обороны - РИА Новости, 1920, 30.01.2022
30 января, 22:51Война в Сирии
В Сирии террористы "Джебхат ан-Нусры"* ранили военного
"По последним данным убито 246 террористов ИГ*, 79 бойцов вооруженных формирований (СДС) и семь мирных жителей в боестолкновениях в тюрьме "Ас-Сынаа" и в ее окрестностях",- пишет газета.
О полном контроле на тюрьмой, где находилось более трех тысяч заключенных курдские СДС заявили 26 января. Газета New York Times со ссылкой на американского чиновника сообщила, что около 200 террористов смогли сбежать.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Сирийская армия на передовых позициях в районе города Айн-Исса на севере провинции Ракка - РИА Новости, 1920, 30.01.2022
30 января, 15:40В мире
Отряды "народного ополчения" атаковали позиции курдов в Сирии
 
В миреСШАСирияИсламское государствоЭль-ХасакеСирийские демократические силы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:07В Новосибирской области двоих полицейских заподозрили в незаконной охоте
09:05Более миллиона семей смогут воспользоваться проиндексированным маткапиталом
09:05Жалобы на проблемы с "дальневосточными гектарами" в Приморье проверят
08:58Сбербанк повысил ставку по потребкредитам на первый месяц
08:55Россиянам, осужденным на Шри-Ланке за сбор жуков, разрешили покинуть страну
08:53Дочь Назарбаева проходит реабилитацию после COVID-19
08:52Новым главой администрации президента Казахстана назначили Мурата Нуртлеу
08:48В тайнике браконьеров в Хабаровском крае нашли останки амурской тигрицы
08:48В затопленном подвале дома во Владивостоке нашли тело женщины
08:44Сенат США может на этой неделе согласовать санкции против России, пишут СМИ
08:39В Находке патологоанатомы брали поборы с родственников умерших
08:30При обрушении литейного цеха под Калугой пострадали три человека
08:26Москвичам рассказали о погоде во вторник
08:21Волонтеры нашли тело пропавшей под Новгородом двухлетней девочки
08:09"Калашников" произвел крупную партию автоматов для заказчика из АТР
08:05В Москве увеличили число операторов горячей линии "122"
07:53Экс-глава АП Казахстана стал спикером нижней палаты парламента
07:47На Чукотке угрожавший в школьных чатах подросток пойдет под суд
07:43В Эквадоре из-за наводнения погибли 11 человек
07:40Депутаты нижней палаты парламента Казахстана приняли отставку спикера
Лента новостейМолния
В Новосибирской области двоих полицейских заподозрили в незаконной охотеБолее миллиона семей смогут воспользоваться проиндексированным маткапиталомЖалобы на проблемы с "дальневосточными гектарами" в Приморье проверятСбербанк повысил ставку по потребкредитам на первый месяцРоссиянам, осужденным на Шри-Ланке за сбор жуков, разрешили покинуть странуДочь Назарбаева проходит реабилитацию после COVID-19Новым главой администрации президента Казахстана назначили Мурата НуртлеуВ тайнике браконьеров в Хабаровском крае нашли останки амурской тигрицыВ затопленном подвале дома во Владивостоке нашли тело женщиныСенат США может на этой неделе согласовать санкции против России, пишут СМИВ Находке патологоанатомы брали поборы с родственников умершихПри обрушении литейного цеха под Калугой пострадали три человекаМосквичам рассказали о погоде во вторникВолонтеры нашли тело пропавшей под Новгородом двухлетней девочки"Калашников" произвел крупную партию автоматов для заказчика из АТРВ Москве увеличили число операторов горячей линии "122"Экс-глава АП Казахстана стал спикером нижней палаты парламентаНа Чукотке угрожавший в школьных чатах подросток пойдет под судВ Эквадоре из-за наводнения погибли 11 человекДепутаты нижней палаты парламента Казахстана приняли отставку спикера