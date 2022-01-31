https://ria.ru/20220131/siriya-1770268453.html
В сирийском Эль-Хасаке ликвидировали 246 боевиков ИГ*, сообщили СМИ
В сирийском Эль-Хасаке ликвидировали 246 боевиков ИГ*, сообщили СМИ - РИА Новости, 31.01.2022
В сирийском Эль-Хасаке ликвидировали 246 боевиков ИГ*, сообщили СМИ
Арабо-курдские формирования "Сирийские демократические силы" (СДС) при поддержке международной коалиции во главе с США ликвидировали 246 террористов "Исламского РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T11:01
2022-01-31T11:01
2022-01-31T11:01
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БЕЙРУТ, 31 янв - РИА Новости. Арабо-курдские формирования "Сирийские демократические силы" (СДС) при поддержке международной коалиции во главе с США ликвидировали 246 террористов "Исламского государства"* в боестолкновениях в городе Эль-Хасаке на севере Сирии, со стороны курдов погибли 79 бойцов, сообщает сирийская газета "Аль-Ватан".Террористы ИГ* 20 января организовали атаку на подконтрольную курдским формированиям "Сирийских демократических сил" (СДС) тюрьму "Ас-Сынаа", где находились заключенные члены террористической организации. В среду командование СДС заявило, что тюрьма взята под полный контроль, а оставшиеся террористы численностью около тысячи сдались арабо-курдским формированиям."По последним данным убито 246 террористов ИГ*, 79 бойцов вооруженных формирований (СДС) и семь мирных жителей в боестолкновениях в тюрьме "Ас-Сынаа" и в ее окрестностях",- пишет газета.О полном контроле на тюрьмой, где находилось более трех тысяч заключенных курдские СДС заявили 26 января. Газета New York Times со ссылкой на американского чиновника сообщила, что около 200 террористов смогли сбежать.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20220130/siriya-1770230168.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220130/siriya-1770199817.html
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в мире, сша, сирия, исламское государство, эль-хасаке, сирийские демократические силы
В сирийском Эль-Хасаке ликвидировали 246 боевиков ИГ*, сообщили СМИ
"Аль-Ватан": при столкновениях в сирийском Эль-Хасаке ликвидировали 246 боевиков ИГ*