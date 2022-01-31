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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220131/shkoly-1770254561.html
В России на карантине находятся 230 школ
В России на карантине находятся 230 школ - РИА Новости, 31.01.2022
В России на карантине находятся 230 школ
Более 8% школьников в России сегодня обучаются дистанционно, всего 230 школ на карантине, следует из инфографики, опубликованной в понедельник на сайте... РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T09:32
2022-01-31T09:32
распространение коронавируса
общество
сергей кравцов
россия
коронавирус в россии
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Более 8% школьников в России сегодня обучаются дистанционно, всего 230 школ на карантине, следует из инфографики, опубликованной в понедельник на сайте Минпросвещения."Процент численности обучающихся в закрытых классах (от общего числа школьников) - 8,69%. Всего в 230 школах в 41 регионе сохраняются карантинные меры в связи с распространение COVID-19", - говорится в материалах.В российских школах обучаются около 17 миллионов человек.Министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что полностью переводить школы на дистанционное обучение не планируется, но регионы имеют право локальности принимать решения в связи с эпидемиологической обстановкой.
https://ria.ru/20220130/karantin-1770201381.html
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общество, сергей кравцов, россия, коронавирус в россии
09:32 31.01.2022
 
В России на карантине находятся 230 школ

В России на карантине находятся 230 школ в 41 регионе

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкУчащиеся в коридоре школы
Учащиеся в коридоре школы - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Учащиеся в коридоре школы. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Более 8% школьников в России сегодня обучаются дистанционно, всего 230 школ на карантине, следует из инфографики, опубликованной в понедельник на сайте Минпросвещения.
"Процент численности обучающихся в закрытых классах (от общего числа школьников) - 8,69%. Всего в 230 школах в 41 регионе сохраняются карантинные меры в связи с распространение COVID-19", - говорится в материалах.
Дети в школе - РИА Новости, 1920, 30.01.2022
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В Саратове почти 45 процентов школ закроют на карантин
В российских школах обучаются около 17 миллионов человек.
Министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что полностью переводить школы на дистанционное обучение не планируется, но регионы имеют право локальности принимать решения в связи с эпидемиологической обстановкой.
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов - РИА Новости, 1920, 30.01.2022
30 января, 14:27
Полный перевод школ на удаленку не планируется, заявил Кравцов
 
Распространение коронавирусаОбществоСергей КравцовРоссияКоронавирус в России
 
 
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