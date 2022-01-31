https://ria.ru/20220131/shkoly-1770254561.html
В России на карантине находятся 230 школ
В России на карантине находятся 230 школ - РИА Новости, 31.01.2022
В России на карантине находятся 230 школ
Более 8% школьников в России сегодня обучаются дистанционно, всего 230 школ на карантине, следует из инфографики, опубликованной в понедельник на сайте... РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T09:32
2022-01-31T09:32
2022-01-31T09:32
распространение коронавируса
общество
сергей кравцов
россия
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768871272_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_cb65b8007e81aeb2b33672ac8010ad86.jpg
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Более 8% школьников в России сегодня обучаются дистанционно, всего 230 школ на карантине, следует из инфографики, опубликованной в понедельник на сайте Минпросвещения."Процент численности обучающихся в закрытых классах (от общего числа школьников) - 8,69%. Всего в 230 школах в 41 регионе сохраняются карантинные меры в связи с распространение COVID-19", - говорится в материалах.В российских школах обучаются около 17 миллионов человек.Министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что полностью переводить школы на дистанционное обучение не планируется, но регионы имеют право локальности принимать решения в связи с эпидемиологической обстановкой.
https://ria.ru/20220130/karantin-1770201381.html
https://ria.ru/20220130/obuchenie-1770192784.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768871272_76:0:2807:2048_1920x0_80_0_0_a1affbe3485f17b37c9c7393163a1afe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, сергей кравцов, россия, коронавирус в россии
В России на карантине находятся 230 школ
В России на карантине находятся 230 школ в 41 регионе