https://ria.ru/20220131/shkoly-1770254561.html

В России на карантине находятся 230 школ

В России на карантине находятся 230 школ - РИА Новости, 31.01.2022

В России на карантине находятся 230 школ

Более 8% школьников в России сегодня обучаются дистанционно, всего 230 школ на карантине, следует из инфографики, опубликованной в понедельник на сайте... РИА Новости, 31.01.2022

2022-01-31T09:32

2022-01-31T09:32

2022-01-31T09:32

распространение коронавируса

общество

сергей кравцов

россия

коронавирус в россии

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Более 8% школьников в России сегодня обучаются дистанционно, всего 230 школ на карантине, следует из инфографики, опубликованной в понедельник на сайте Минпросвещения."Процент численности обучающихся в закрытых классах (от общего числа школьников) - 8,69%. Всего в 230 школах в 41 регионе сохраняются карантинные меры в связи с распространение COVID-19", - говорится в материалах.В российских школах обучаются около 17 миллионов человек.Министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что полностью переводить школы на дистанционное обучение не планируется, но регионы имеют право локальности принимать решения в связи с эпидемиологической обстановкой.

https://ria.ru/20220130/karantin-1770201381.html

https://ria.ru/20220130/obuchenie-1770192784.html

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общество, сергей кравцов, россия, коронавирус в россии