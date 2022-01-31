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Создатели "Дневников вампира" разрабатывают новый мистический сериал

Создатели "Дневников вампира" разрабатывают новый мистический сериал - РИА Новости, 31.01.2022

Создатели "Дневников вампира" разрабатывают новый мистический сериал

Создатели "Дневников вампира", продюсеры Джули Плек и Кевин Уильямсон, воссоединились, чтобы создать новый проект о сверхъестественном, сообщает The Hollywood... РИА Новости, 31.01.2022

2022-01-31T03:39

2022-01-31T03:39

2022-01-31T03:39

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the hollywood reporter

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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Создатели "Дневников вампира", продюсеры Джули Плек и Кевин Уильямсон, воссоединились, чтобы создать новый проект о сверхъестественном, сообщает The Hollywood Reporter. По данным издания, они разрабатывают для платформы Peacock сериал Dead Day ("День мертвых"), который будет основан на одноименном комиксе Райана Пэрротта. Ожидается, что в предстоящем шоу действие развернется в День мертвых, когда те, кого нет в мире живых, возвращаются, чтобы завершить какое-то незаконченное дело — и не всегда хорошее. В центре этих странных событий окажется некая группа персонажей. Плек и Уильямсона выбрали сценаристами и со-шоураннерами сериала. Вместе с ними продюсировать проект будут Бен Фаст, Эмили Камминс и Ли Крамер. Пэрротт выступит продюсером-консультантом. Дата выхода сериала и актерский состав еще не объявлены.

https://ria.ru/20220125/marvel-1769389096.html

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новости культуры, кино и сериалы, the hollywood reporter