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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220131/scherbakov-1770272259.html
Бориса Щербакова вновь госпитализировали с коронавирусом
Бориса Щербакова вновь госпитализировали с коронавирусом - РИА Новости, 31.01.2022
Бориса Щербакова вновь госпитализировали с коронавирусом
Актер Борис Щербаков, госпитализированный с коронавирусом, чувствует себя хорошо, последний тест на COVID-19 у него отрицательный, но артист пробудет в больнице РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T11:26
2022-01-31T11:38
распространение коронавируса
борис щербаков
новости культуры
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Актер Борис Щербаков, госпитализированный с коронавирусом, чувствует себя хорошо, последний тест на COVID-19 у него отрицательный, но артист пробудет в больнице еще несколько дней, сообщила РИА Новости его жена Татьяна Бронзова."Сейчас уже хорошо, и даже коронавирус вчера уже дал отрицательный результат. Да, когда госпитализировали, то был коронавирус, а вчера уже отрицательный", - рассказала собеседница агентства, отвечая на вопрос о самочувствии актера.Она добавила, что Щербаков останется в больнице еще на пару дней. "Он еще пока в больнице, но, я думаю, что через 2 дня его выпишут. Сегодня понедельник, сегодня как бы там врачи, так что посмотрим. Но вот хорошо, что был ревакцинирован. Чувствует себя хорошо, слабость только", - заключила Бронзова.
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борис щербаков, новости культуры, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:26 31.01.2022 (обновлено: 11:38 31.01.2022)
 
Бориса Щербакова вновь госпитализировали с коронавирусом

Актера Бориса Щербакова вновь госпитализировали с коронавирусом

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАктер Борис Щербаков
Актер Борис Щербаков - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Актер Борис Щербаков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Актер Борис Щербаков, госпитализированный с коронавирусом, чувствует себя хорошо, последний тест на COVID-19 у него отрицательный, но артист пробудет в больнице еще несколько дней, сообщила РИА Новости его жена Татьяна Бронзова.
"Сейчас уже хорошо, и даже коронавирус вчера уже дал отрицательный результат. Да, когда госпитализировали, то был коронавирус, а вчера уже отрицательный", - рассказала собеседница агентства, отвечая на вопрос о самочувствии актера.
Она добавила, что Щербаков останется в больнице еще на пару дней. "Он еще пока в больнице, но, я думаю, что через 2 дня его выпишут. Сегодня понедельник, сегодня как бы там врачи, так что посмотрим. Но вот хорошо, что был ревакцинирован. Чувствует себя хорошо, слабость только", - заключила Бронзова.
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