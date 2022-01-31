https://ria.ru/20220131/scherbakov-1770272259.html

Бориса Щербакова вновь госпитализировали с коронавирусом

Бориса Щербакова вновь госпитализировали с коронавирусом - РИА Новости, 31.01.2022

Бориса Щербакова вновь госпитализировали с коронавирусом

Актер Борис Щербаков, госпитализированный с коронавирусом, чувствует себя хорошо, последний тест на COVID-19 у него отрицательный, но артист пробудет в больнице РИА Новости, 31.01.2022

2022-01-31T11:26

2022-01-31T11:26

2022-01-31T11:38

распространение коронавируса

борис щербаков

новости культуры

здоровье - общество

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1c/1756684914_0:294:3099:2037_1920x0_80_0_0_f2fd145d9933797fc6388df7d0f48394.jpg

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Актер Борис Щербаков, госпитализированный с коронавирусом, чувствует себя хорошо, последний тест на COVID-19 у него отрицательный, но артист пробудет в больнице еще несколько дней, сообщила РИА Новости его жена Татьяна Бронзова."Сейчас уже хорошо, и даже коронавирус вчера уже дал отрицательный результат. Да, когда госпитализировали, то был коронавирус, а вчера уже отрицательный", - рассказала собеседница агентства, отвечая на вопрос о самочувствии актера.Она добавила, что Щербаков останется в больнице еще на пару дней. "Он еще пока в больнице, но, я думаю, что через 2 дня его выпишут. Сегодня понедельник, сегодня как бы там врачи, так что посмотрим. Но вот хорошо, что был ревакцинирован. Чувствует себя хорошо, слабость только", - заключила Бронзова.

https://ria.ru/20210811/steklov-1745336403.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

борис щербаков, новости культуры, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии