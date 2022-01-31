https://ria.ru/20220131/sberbank-1770268871.html

Сбербанк разрешил клиентам проверять операции близких

Сбербанк разрешил клиентам проверять операции близких - РИА Новости, 31.01.2022

Сбербанк разрешил клиентам проверять операции близких

Сбербанк попробует бороться с мошенниками, позволив клиентам проверять онлайн-переводы своих близких, говорится в сообщении финансовой организации. РИА Новости, 31.01.2022

2022-01-31T11:12

2022-01-31T11:12

2022-01-31T12:39

экономика

технологии

сбербанк россии

россия

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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Сбербанк попробует бороться с мошенниками, позволив клиентам проверять онлайн-переводы своих близких, говорится в сообщении финансовой организации."Суть сервиса в том, что онлайн-переводы клиента — перед тем, как их исполняет банк, — попадают на дополнительную проверку помощнику, который одобряет или отклоняет их исходя из цели операции", — отметили в банке.Таким помощником может выступить кто-то из родственников. В "Сбере" отметили, что обычно они узнают о мошенничестве постфактум и уже ничем не могут помочь.Банк утверждает, что для клиента сервис безопасен. Во-первых, помощники идентифицированы им самим. Во-вторых, те не вправе инициировать операции за клиента, они не увидят остатки и поступления по счетам и смогут проверить только реквизиты операции. В-третьих, использование сервиса не отменяет стандартные алгоритмы проверки банковской службой безопасности.Подключить услугу можно в мобильном приложении банка. Для этого требуется согласие и клиента, и выбранного им человека. В этом же приложении доверенное лицо будет получать уведомления.

https://ria.ru/20220122/moshennichestvo-1769020765.html

https://ria.ru/20211207/kiberbezopasnost-1762519232.html

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экономика, технологии, сбербанк россии, россия, сбер