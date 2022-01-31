Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220131/sberbank-1770268871.html
Сбербанк разрешил клиентам проверять операции близких
Сбербанк разрешил клиентам проверять операции близких - РИА Новости, 31.01.2022
Сбербанк разрешил клиентам проверять операции близких
Сбербанк попробует бороться с мошенниками, позволив клиентам проверять онлайн-переводы своих близких, говорится в сообщении финансовой организации. РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T11:12
2022-01-31T12:39
экономика
технологии
сбербанк россии
россия
сбер
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0f/1759126594_0:0:3207:1804_1920x0_80_0_0_ab87cbb1dc23061246ec87cb7c999446.jpg
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Сбербанк попробует бороться с мошенниками, позволив клиентам проверять онлайн-переводы своих близких, говорится в сообщении финансовой организации."Суть сервиса в том, что онлайн-переводы клиента — перед тем, как их исполняет банк, — попадают на дополнительную проверку помощнику, который одобряет или отклоняет их исходя из цели операции", — отметили в банке.Таким помощником может выступить кто-то из родственников. В "Сбере" отметили, что обычно они узнают о мошенничестве постфактум и уже ничем не могут помочь.Банк утверждает, что для клиента сервис безопасен. Во-первых, помощники идентифицированы им самим. Во-вторых, те не вправе инициировать операции за клиента, они не увидят остатки и поступления по счетам и смогут проверить только реквизиты операции. В-третьих, использование сервиса не отменяет стандартные алгоритмы проверки банковской службой безопасности.Подключить услугу можно в мобильном приложении банка. Для этого требуется согласие и клиента, и выбранного им человека. В этом же приложении доверенное лицо будет получать уведомления.
https://ria.ru/20220122/moshennichestvo-1769020765.html
https://ria.ru/20211207/kiberbezopasnost-1762519232.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0f/1759126594_478:0:3207:2047_1920x0_80_0_0_8d807b7814021634b1adf9bcc96dd710.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, технологии, сбербанк россии, россия, сбер
11:12 31.01.2022 (обновлено: 12:39 31.01.2022)
 
Сбербанк разрешил клиентам проверять операции близких

Сбербанк запустил сервис по проверке онлайн-переводов близких с целью защиты от мошенников

© РИА Новости / Максим БогодвидКлиентские менеджеры в отделении "Банк Татарстан" Сбербанка России в Казани
Клиентские менеджеры в отделении Банк Татарстан Сбербанка России в Казани - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Клиентские менеджеры в отделении "Банк Татарстан" Сбербанка России в Казани. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Сбербанк попробует бороться с мошенниками, позволив клиентам проверять онлайн-переводы своих близких, говорится в сообщении финансовой организации.
"Суть сервиса в том, что онлайн-переводы клиента — перед тем, как их исполняет банк, — попадают на дополнительную проверку помощнику, который одобряет или отклоняет их исходя из цели операции", — отметили в банке.
Офис Сбера - РИА Новости, 1920, 22.01.2022
22 января, 07:44
Сбербанк предупредил о популярных схемах обмана инвесторов
Таким помощником может выступить кто-то из родственников. В "Сбере" отметили, что обычно они узнают о мошенничестве постфактум и уже ничем не могут помочь.
Банк утверждает, что для клиента сервис безопасен. Во-первых, помощники идентифицированы им самим. Во-вторых, те не вправе инициировать операции за клиента, они не увидят остатки и поступления по счетам и смогут проверить только реквизиты операции. В-третьих, использование сервиса не отменяет стандартные алгоритмы проверки банковской службой безопасности.
Подключить услугу можно в мобильном приложении банка. Для этого требуется согласие и клиента, и выбранного им человека. В этом же приложении доверенное лицо будет получать уведомления.
Терминал выдачи талонов электронной очереди в отделении Банк Татарстан Сбербанка России в Казани - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
7 декабря 2021, 11:38
Сбербанк заявил о кадровой катастрофе в сфере информационной безопасности
 
ЭкономикаТехнологииСбербанк РоссииРоссияСбер
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:07В Новосибирской области двоих полицейских заподозрили в незаконной охоте
09:05Более миллиона семей смогут воспользоваться проиндексированным маткапиталом
09:05Жалобы на проблемы с "дальневосточными гектарами" в Приморье проверят
08:58Сбербанк повысил ставку по потребкредитам на первый месяц
08:55Россиянам, осужденным на Шри-Ланке за сбор жуков, разрешили покинуть страну
08:53Дочь Назарбаева проходит реабилитацию после COVID-19
08:52Новым главой администрации президента Казахстана назначили Мурата Нуртлеу
08:48В тайнике браконьеров в Хабаровском крае нашли останки амурской тигрицы
08:48В затопленном подвале дома во Владивостоке нашли тело женщины
08:44Сенат США может на этой неделе согласовать санкции против России, пишут СМИ
08:39В Находке патологоанатомы брали поборы с родственников умерших
08:30При обрушении литейного цеха под Калугой пострадали три человека
08:26Москвичам рассказали о погоде во вторник
08:21Волонтеры нашли тело пропавшей под Новгородом двухлетней девочки
08:09"Калашников" произвел крупную партию автоматов для заказчика из АТР
08:05В Москве увеличили число операторов горячей линии "122"
07:53Экс-глава АП Казахстана стал спикером нижней палаты парламента
07:47На Чукотке угрожавший в школьных чатах подросток пойдет под суд
07:43В Эквадоре из-за наводнения погибли 11 человек
07:40Депутаты нижней палаты парламента Казахстана приняли отставку спикера
Лента новостейМолния
В Новосибирской области двоих полицейских заподозрили в незаконной охотеБолее миллиона семей смогут воспользоваться проиндексированным маткапиталомЖалобы на проблемы с "дальневосточными гектарами" в Приморье проверятСбербанк повысил ставку по потребкредитам на первый месяцРоссиянам, осужденным на Шри-Ланке за сбор жуков, разрешили покинуть странуДочь Назарбаева проходит реабилитацию после COVID-19Новым главой администрации президента Казахстана назначили Мурата НуртлеуВ тайнике браконьеров в Хабаровском крае нашли останки амурской тигрицыВ затопленном подвале дома во Владивостоке нашли тело женщиныСенат США может на этой неделе согласовать санкции против России, пишут СМИВ Находке патологоанатомы брали поборы с родственников умершихПри обрушении литейного цеха под Калугой пострадали три человекаМосквичам рассказали о погоде во вторникВолонтеры нашли тело пропавшей под Новгородом двухлетней девочки"Калашников" произвел крупную партию автоматов для заказчика из АТРВ Москве увеличили число операторов горячей линии "122"Экс-глава АП Казахстана стал спикером нижней палаты парламентаНа Чукотке угрожавший в школьных чатах подросток пойдет под судВ Эквадоре из-за наводнения погибли 11 человекДепутаты нижней палаты парламента Казахстана приняли отставку спикера