https://ria.ru/20220131/sberbank-1770268871.html
Сбербанк разрешил клиентам проверять операции близких
Сбербанк разрешил клиентам проверять операции близких - РИА Новости, 31.01.2022
Сбербанк разрешил клиентам проверять операции близких
Сбербанк попробует бороться с мошенниками, позволив клиентам проверять онлайн-переводы своих близких, говорится в сообщении финансовой организации. РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T11:12
2022-01-31T11:12
2022-01-31T12:39
экономика
технологии
сбербанк россии
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Сбербанк попробует бороться с мошенниками, позволив клиентам проверять онлайн-переводы своих близких, говорится в сообщении финансовой организации."Суть сервиса в том, что онлайн-переводы клиента — перед тем, как их исполняет банк, — попадают на дополнительную проверку помощнику, который одобряет или отклоняет их исходя из цели операции", — отметили в банке.Таким помощником может выступить кто-то из родственников. В "Сбере" отметили, что обычно они узнают о мошенничестве постфактум и уже ничем не могут помочь.Банк утверждает, что для клиента сервис безопасен. Во-первых, помощники идентифицированы им самим. Во-вторых, те не вправе инициировать операции за клиента, они не увидят остатки и поступления по счетам и смогут проверить только реквизиты операции. В-третьих, использование сервиса не отменяет стандартные алгоритмы проверки банковской службой безопасности.Подключить услугу можно в мобильном приложении банка. Для этого требуется согласие и клиента, и выбранного им человека. В этом же приложении доверенное лицо будет получать уведомления.
https://ria.ru/20220122/moshennichestvo-1769020765.html
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экономика, технологии, сбербанк россии, россия, сбер
11:12 31.01.2022 (обновлено: 12:39 31.01.2022)
Сбербанк разрешил клиентам проверять операции близких
Сбербанк запустил сервис по проверке онлайн-переводов близких с целью защиты от мошенников
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости.
Сбербанк попробует бороться с мошенниками, позволив клиентам проверять онлайн-переводы своих близких, говорится в сообщении
финансовой организации.
"Суть сервиса в том, что онлайн-переводы клиента — перед тем, как их исполняет банк, — попадают на дополнительную проверку помощнику, который одобряет или отклоняет их исходя из цели операции", — отметили в банке.
Таким помощником может выступить кто-то из родственников. В "Сбере" отметили, что обычно они узнают о мошенничестве постфактум и уже ничем не могут помочь.
Банк утверждает, что для клиента сервис безопасен. Во-первых, помощники идентифицированы им самим. Во-вторых, те не вправе инициировать операции за клиента, они не увидят остатки и поступления по счетам и смогут проверить только реквизиты операции. В-третьих, использование сервиса не отменяет стандартные алгоритмы проверки банковской службой безопасности.
Подключить услугу можно в мобильном приложении банка. Для этого требуется согласие и клиента, и выбранного им человека. В этом же приложении доверенное лицо будет получать уведомления.