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Санкции против России могут включать торговые ограничения, заявили в ЕК
Санкции против России могут включать торговые ограничения, заявили в ЕК - РИА Новости, 31.01.2022
Санкции против России могут включать торговые ограничения, заявили в ЕК
Пакет возможных санкций в отношении России из-за ситуации с Украиной, над которым работает Евросоюз, может включать в себя финансовые и торговые ограничения,... РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T21:34
2022-01-31T21:34
в мире
украина
киев
дмитрий песков
евросоюз
нато
санкции в отношении россии
шарль мишель
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БРЮССЕЛЬ, 31 янв – РИА Новости. Пакет возможных санкций в отношении России из-за ситуации с Украиной, над которым работает Евросоюз, может включать в себя финансовые и торговые ограничения, заявил исполнительный вице-президент Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис на пресс-конференции в ходе визита на Украину."Готовится пакет санкций, он будет очень масштабный… Планируется, что он будет включать в себя персональные санкции, экономические, торговые, финансовые санкции. В настоящее время я не могу предоставить деталей по конкретным мерам, которые могут войти (в этот пакет – ред.), поскольку работа над ним продолжается", - сказал он.Глава Евросовета Шарль Мишель ранее заявил, что в случае эскалации отношений между Россией и Украиной Евросоюз может ввести серьезные санкции против РФ, но не хочет этого, предпочитая разрешить сложившуюся ситуацию дипломатическими методами.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
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в мире, украина, киев, дмитрий песков, евросоюз, нато, санкции в отношении россии, шарль мишель, евросовет, россия
21:34 31.01.2022
 
Санкции против России могут включать торговые ограничения, заявили в ЕК

Замглавы ЕК Домбровскиc: санкции против России могут включать торговые ограничения

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание Европейской Комиссии в Брюсселе
Здание Европейской Комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Здание Европейской Комиссии в Брюсселе
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БРЮССЕЛЬ, 31 янв – РИА Новости. Пакет возможных санкций в отношении России из-за ситуации с Украиной, над которым работает Евросоюз, может включать в себя финансовые и торговые ограничения, заявил исполнительный вице-президент Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис на пресс-конференции в ходе визита на Украину.
"Готовится пакет санкций, он будет очень масштабный… Планируется, что он будет включать в себя персональные санкции, экономические, торговые, финансовые санкции. В настоящее время я не могу предоставить деталей по конкретным мерам, которые могут войти (в этот пакет – ред.), поскольку работа над ним продолжается", - сказал он.
Глава Евросовета Шарль Мишель ранее заявил, что в случае эскалации отношений между Россией и Украиной Евросоюз может ввести серьезные санкции против РФ, но не хочет этого, предпочитая разрешить сложившуюся ситуацию дипломатическими методами.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Кремль - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
Вчера, 21:31
Раскрыты последствия от жестких санкций США против России
 
В миреУкраинаКиевДмитрий ПесковЕвросоюзНАТОСанкции в отношении РоссииШарль МишельЕвросоветРоссия
 
 
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