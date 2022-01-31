Санкции против России могут включать торговые ограничения, заявили в ЕК
Замглавы ЕК Домбровскиc: санкции против России могут включать торговые ограничения
Здание Европейской Комиссии в Брюсселе
БРЮССЕЛЬ, 31 янв – РИА Новости. Пакет возможных санкций в отношении России из-за ситуации с Украиной, над которым работает Евросоюз, может включать в себя финансовые и торговые ограничения, заявил исполнительный вице-президент Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис на пресс-конференции в ходе визита на Украину.
"Готовится пакет санкций, он будет очень масштабный… Планируется, что он будет включать в себя персональные санкции, экономические, торговые, финансовые санкции. В настоящее время я не могу предоставить деталей по конкретным мерам, которые могут войти (в этот пакет – ред.), поскольку работа над ним продолжается", - сказал он.
Глава Евросовета Шарль Мишель ранее заявил, что в случае эскалации отношений между Россией и Украиной Евросоюз может ввести серьезные санкции против РФ, но не хочет этого, предпочитая разрешить сложившуюся ситуацию дипломатическими методами.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.