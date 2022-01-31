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Названы причины, по которым нельзя отключать Россию от SWIFT
На Западе рассказали о последствиях отключения России от SWIFT - РИА Новости, 31.01.2022
Названы причины, по которым нельзя отключать Россию от SWIFT
Эксперты рассказали британской газете Financial Times о последствиях в случае отключения России от SWIFT. РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T17:46
2022-01-31T23:17
экономика
сша
сергей нарышкин
владимир зеленский
евросоюз
сергей лавров
swift
россия
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Эксперты рассказали британской газете Financial Times о последствиях в случае отключения России от SWIFT.Николас Верон из бельгийского исследовательского центра Брейгеля уверен, что ограничительным мерам в сфере платежных систем уделяется слишком много внимания. Хотя этот шаг и может создать "определенные операционные проблемы", он не помешает Москве заключать сделки с европейскими и американскими партнерами, уточнил он.По мнению бывшего американского чиновника Даниэля Таннебаума, США и Евросоюз будут действовать в отношении Москвы осторожно, поскольку чересчур жесткие меры могут помешать поставкам газа.Как считают эксперты, санкции против Москвы не должны привести к сопутствующему (для Запада — Прим. ред.) экономическому ущербу. Для этого надо исключить рестрикции, которые могли бы помешать поставкам энергоносителей из России, подытожили финансовые аналитики.SWIFT — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. К ней подключены более 11 тысяч крупных организаций почти во всех странах. В прессе часто появляются сообщения, что Россию могут исключить из нее в случае эскалации конфликта на Украине. В ответ на такие риски Москва создала свою Систему передачи финансовых сообщений (СПФС).В Кремле неоднократно опровергали вбросы западных СМИ и государственных деятелей о подготовке "военного удара" по Киеву. Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин назвал подобные публикации злонамеренной пропагандой Госдепа США. Глава МИД Сергей Лавров, в свою очередь, отметил, что Россия никогда не угрожала украинскому народу. При этом в Киеве также не отмечают никаких предпосылок для эскалации конфликта. Как заявил президент страны Владимир Зеленский, ситуация специально нагнетается и негативно влияет на экономику республики.
https://ria.ru/20220131/katastrofa-1770337006.html
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экономика, сша, сергей нарышкин, владимир зеленский, евросоюз, сергей лавров, swift, россия
17:46 31.01.2022 (обновлено: 23:17 31.01.2022)
 
На Западе рассказали о последствиях отключения России от SWIFT

Financial Times перечислила последствия отключения России от SWIFT

© Фото : SWIFTЛоготип SWIFT
Логотип SWIFT - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
© Фото : SWIFT
Логотип SWIFT. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Эксперты рассказали британской газете Financial Times о последствиях в случае отключения России от SWIFT.
Николас Верон из бельгийского исследовательского центра Брейгеля уверен, что ограничительным мерам в сфере платежных систем уделяется слишком много внимания. Хотя этот шаг и может создать "определенные операционные проблемы", он не помешает Москве заключать сделки с европейскими и американскими партнерами, уточнил он.
Береговые объекты на территории газораспределительного центра газопровода Северный поток-2 в Германии - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
Вчера, 16:32
DNA: Европу ждет энергетическая катастрофа в случае санкций против России
По мнению бывшего американского чиновника Даниэля Таннебаума, США и Евросоюз будут действовать в отношении Москвы осторожно, поскольку чересчур жесткие меры могут помешать поставкам газа.
"Отключить российские банки от SWIFT означало бы использовать гранатомет там, где винтовка могла бы быть такой же эффективной", — порассуждал консультант Оливер Вайман.
Как считают эксперты, санкции против Москвы не должны привести к сопутствующему (для Запада — Прим. ред.) экономическому ущербу. Для этого надо исключить рестрикции, которые могли бы помешать поставкам энергоносителей из России, подытожили финансовые аналитики.
SWIFT — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. К ней подключены более 11 тысяч крупных организаций почти во всех странах. В прессе часто появляются сообщения, что Россию могут исключить из нее в случае эскалации конфликта на Украине. В ответ на такие риски Москва создала свою Систему передачи финансовых сообщений (СПФС).
В Кремле неоднократно опровергали вбросы западных СМИ и государственных деятелей о подготовке "военного удара" по Киеву. Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин назвал подобные публикации злонамеренной пропагандой Госдепа США. Глава МИД Сергей Лавров, в свою очередь, отметил, что Россия никогда не угрожала украинскому народу. При этом в Киеве также не отмечают никаких предпосылок для эскалации конфликта. Как заявил президент страны Владимир Зеленский, ситуация специально нагнетается и негативно влияет на экономику республики.
Кремль - РИА Новости, 1920, 30.01.2022
30 января, 18:04
В США предупредили о катастрофе в случае жестких санкций против России
 
ЭкономикаСШАСергей НарышкинВладимир ЗеленскийЕвросоюзСергей ЛавровSWIFTРоссия
 
 
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