Названы причины, по которым нельзя отключать Россию от SWIFT

17:46 31.01.2022 (обновлено: 23:17 31.01.2022)
На Западе рассказали о последствиях отключения России от SWIFT
Financial Times перечислила последствия отключения России от SWIFT
Логотип SWIFT. Архивное фото
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Эксперты рассказали британской газете Financial Times о последствиях в случае отключения России от SWIFT.
Николас Верон из бельгийского исследовательского центра Брейгеля уверен, что ограничительным мерам в сфере платежных систем уделяется слишком много внимания. Хотя этот шаг и может создать "определенные операционные проблемы", он не помешает Москве заключать сделки с европейскими и американскими партнерами, уточнил он.
"Отключить российские банки от SWIFT означало бы использовать гранатомет там, где винтовка могла бы быть такой же эффективной", — порассуждал консультант Оливер Вайман.
Как считают эксперты, санкции против Москвы не должны привести к сопутствующему (для Запада — Прим. ред.) экономическому ущербу. Для этого надо исключить рестрикции, которые могли бы помешать поставкам энергоносителей из России, подытожили финансовые аналитики.
SWIFT — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. К ней подключены более 11 тысяч крупных организаций почти во всех странах. В прессе часто появляются сообщения, что Россию могут исключить из нее в случае эскалации конфликта на Украине. В ответ на такие риски Москва создала свою Систему передачи финансовых сообщений (СПФС).
В Кремле неоднократно опровергали вбросы западных СМИ и государственных деятелей о подготовке "военного удара" по Киеву. Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин назвал подобные публикации злонамеренной пропагандой Госдепа США. Глава МИД Сергей Лавров, в свою очередь, отметил, что Россия никогда не угрожала украинскому народу. При этом в Киеве также не отмечают никаких предпосылок для эскалации конфликта. Как заявил президент страны Владимир Зеленский, ситуация специально нагнетается и негативно влияет на экономику республики.