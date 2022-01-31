https://ria.ru/20220131/sanktsii-1770354866.html

Названы причины, по которым нельзя отключать Россию от SWIFT

На Западе рассказали о последствиях отключения России от SWIFT - РИА Новости, 31.01.2022

Названы причины, по которым нельзя отключать Россию от SWIFT

Эксперты рассказали британской газете Financial Times о последствиях в случае отключения России от SWIFT. РИА Новости, 31.01.2022

2022-01-31T17:46

2022-01-31T17:46

2022-01-31T23:17

экономика

сша

сергей нарышкин

владимир зеленский

евросоюз

сергей лавров

swift

россия

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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Эксперты рассказали британской газете Financial Times о последствиях в случае отключения России от SWIFT.Николас Верон из бельгийского исследовательского центра Брейгеля уверен, что ограничительным мерам в сфере платежных систем уделяется слишком много внимания. Хотя этот шаг и может создать "определенные операционные проблемы", он не помешает Москве заключать сделки с европейскими и американскими партнерами, уточнил он.По мнению бывшего американского чиновника Даниэля Таннебаума, США и Евросоюз будут действовать в отношении Москвы осторожно, поскольку чересчур жесткие меры могут помешать поставкам газа.Как считают эксперты, санкции против Москвы не должны привести к сопутствующему (для Запада — Прим. ред.) экономическому ущербу. Для этого надо исключить рестрикции, которые могли бы помешать поставкам энергоносителей из России, подытожили финансовые аналитики.SWIFT — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. К ней подключены более 11 тысяч крупных организаций почти во всех странах. В прессе часто появляются сообщения, что Россию могут исключить из нее в случае эскалации конфликта на Украине. В ответ на такие риски Москва создала свою Систему передачи финансовых сообщений (СПФС).В Кремле неоднократно опровергали вбросы западных СМИ и государственных деятелей о подготовке "военного удара" по Киеву. Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин назвал подобные публикации злонамеренной пропагандой Госдепа США. Глава МИД Сергей Лавров, в свою очередь, отметил, что Россия никогда не угрожала украинскому народу. При этом в Киеве также не отмечают никаких предпосылок для эскалации конфликта. Как заявил президент страны Владимир Зеленский, ситуация специально нагнетается и негативно влияет на экономику республики.

https://ria.ru/20220131/katastrofa-1770337006.html

https://ria.ru/20220130/sanktsii-1770212454.html

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экономика, сша, сергей нарышкин, владимир зеленский, евросоюз, сергей лавров, swift, россия