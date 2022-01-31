15:19 31.01.2022 (обновлено: 16:47 31.01.2022)
США подготовили санкции против близких к Путину лиц, сообщили СМИ
FT: США готовят санкции против членов советов директоров российских госкомпаний и их семей
Здание Капитолия в Вашингтоне
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. США и союзники подготовили список лиц, якобы близких к президенту России Владимиру Путину, против которых могут ввести санкции из-за ситуации вокруг Украины, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники в США.
Как пишет газета, ограничительные меры будут направлены против российских чиновников, в том числе высокопоставленных представителей исполнительной власти, членов советов директоров государственных компаний, а также их родственников.
"Лица, которых мы указали, принадлежат или приближены к внутреннему кругу Кремля и играют роль в принятии государственных решений или по крайней мере причастны к дестабилизирующему поведению Кремля", — утверждает высокопоставленный источник в правительстве США.
Он, однако, не назвал имена россиян, против которых могут ввести новые ограничения, но отметил, что многие могут быть "особо уязвимыми целями из-за их глубоких финансовых связей с Западом".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник заявил, что американские СМИ публикуют "очень большое количество непроверенной, искаженной и заведомо лживой и провокационной информации" по Украине.
Призывы США к введению санкций против руководства России, в том числе главы государства, политически деструктивны, но не болезненны, заявил ранее пресс-секретарь президента России. Песков отметил, что активов, банковских счетов или недвижимости у представителей российского руководства за рубежом давно нет, поэтому "такая постановка вопроса абсолютно не болезненна ни для кого из представителей высшего руководства".
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД России ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента России заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Как ранее заявил глава МИД Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины.