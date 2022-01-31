В ЕС рассказали о санкциях "при обострении вокруг Украины"
В ЕС заявили, что санкции "при обострении вокруг Украины" зависят от действий России
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 31 янв – РИА Новости. Масштабы санкций ЕС в отношении России "в случае обострения ситуации вокруг Украины" будут зависеть от действий Москвы, сообщил на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано.
"Масштабы и вид санкций ЕС, которые будут приняты против России в случае каких-либо действий против Украины, будут существенно зависеть от вида и масштабов действий России", - сказал он.
По его словам, "несмотря на подготовку ограничительных мер, ЕС сосредоточен на дипломатии, чтобы добиться деэскалации со стороны России, начать серьезный диалог".
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Как заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.