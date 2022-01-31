Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220131/sanktsii-1770305931.html
В Германии исключили введение превентивных санкций против России
В Германии исключили введение превентивных санкций против России - РИА Новости, 31.01.2022
В Германии исключили введение превентивных санкций против России
Санкции против России будут введены только в случае нарушения территориальной неприкосновенности Украины, заявил официальный представитель правительства ФРГ... РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T14:03
2022-01-31T14:03
в мире
киев
сша
нато
сергей лавров
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1a/1751902501_0:0:3035:1707_1920x0_80_0_0_4861a68e1484277a3e3cff73bc93a47e.jpg
БЕРЛИН, 31 янв - РИА Новости. Санкции против России будут введены только в случае нарушения территориальной неприкосновенности Украины, заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт, комментируя, могут ли санкции быть введены превентивно, в случае отсутствия какого-либо конфликта между Москвой и Киевом."У федерального правительства есть очень ясная позиция, которая говорит, что в случае нарушения территориальной целостности и суверенитета Украины будут предприняты жесткие и ясные меры, санкции являются такими мерами", - сказал Хебештрайт на брифинге, отвечая на вопрос РИА Новости, привязаны ли западные санкции к так называемой "агрессии" против Украины или они должны иметь превентивный характер.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.Как заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
https://ria.ru/20220130/sanktsii-1770227958.html
https://ria.ru/20220130/sanktsii-1770212454.html
киев
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1a/1751902501_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_eacc16d035b3eb7ef209e8f073356698.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, сша, нато, сергей лавров, россия
14:03 31.01.2022
 
В Германии исключили введение превентивных санкций против России

Представитель правительства ФРГ Хебештрайт исключил превентивные санкции против России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкНациональный флаг Федеративной Республики Германии над зданием Будестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германии над зданием Будестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Национальный флаг Федеративной Республики Германии над зданием Будестага в Берлине
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 31 янв - РИА Новости. Санкции против России будут введены только в случае нарушения территориальной неприкосновенности Украины, заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт, комментируя, могут ли санкции быть введены превентивно, в случае отсутствия какого-либо конфликта между Москвой и Киевом.
"У федерального правительства есть очень ясная позиция, которая говорит, что в случае нарушения территориальной целостности и суверенитета Украины будут предприняты жесткие и ясные меры, санкции являются такими мерами", - сказал Хебештрайт на брифинге, отвечая на вопрос РИА Новости, привязаны ли западные санкции к так называемой "агрессии" против Украины или они должны иметь превентивный характер.
Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд - РИА Новости, 1920, 30.01.2022
30 января, 22:09
Нуланд назвала введение превентивных санкций против России бессмысленным
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
Как заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
Кремль - РИА Новости, 1920, 30.01.2022
30 января, 18:04
В США предупредили о катастрофе в случае жестких санкций против России
 
В миреКиевСШАНАТОСергей ЛавровРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:07В Новосибирской области двоих полицейских заподозрили в незаконной охоте
09:05Более миллиона семей смогут воспользоваться проиндексированным маткапиталом
09:05Жалобы на проблемы с "дальневосточными гектарами" в Приморье проверят
08:58Сбербанк повысил ставку по потребкредитам на первый месяц
08:55Россиянам, осужденным на Шри-Ланке за сбор жуков, разрешили покинуть страну
08:53Дочь Назарбаева проходит реабилитацию после COVID-19
08:52Новым главой администрации президента Казахстана назначили Мурата Нуртлеу
08:48В тайнике браконьеров в Хабаровском крае нашли останки амурской тигрицы
08:48В затопленном подвале дома во Владивостоке нашли тело женщины
08:44Сенат США может на этой неделе согласовать санкции против России, пишут СМИ
08:39В Находке патологоанатомы брали поборы с родственников умерших
08:30При обрушении литейного цеха под Калугой пострадали три человека
08:26Москвичам рассказали о погоде во вторник
08:21Волонтеры нашли тело пропавшей под Новгородом двухлетней девочки
08:09"Калашников" произвел крупную партию автоматов для заказчика из АТР
08:05В Москве увеличили число операторов горячей линии "122"
07:53Экс-глава АП Казахстана стал спикером нижней палаты парламента
07:47На Чукотке угрожавший в школьных чатах подросток пойдет под суд
07:43В Эквадоре из-за наводнения погибли 11 человек
07:40Депутаты нижней палаты парламента Казахстана приняли отставку спикера
Лента новостейМолния
В Новосибирской области двоих полицейских заподозрили в незаконной охотеБолее миллиона семей смогут воспользоваться проиндексированным маткапиталомЖалобы на проблемы с "дальневосточными гектарами" в Приморье проверятСбербанк повысил ставку по потребкредитам на первый месяцРоссиянам, осужденным на Шри-Ланке за сбор жуков, разрешили покинуть странуДочь Назарбаева проходит реабилитацию после COVID-19Новым главой администрации президента Казахстана назначили Мурата НуртлеуВ тайнике браконьеров в Хабаровском крае нашли останки амурской тигрицыВ затопленном подвале дома во Владивостоке нашли тело женщиныСенат США может на этой неделе согласовать санкции против России, пишут СМИВ Находке патологоанатомы брали поборы с родственников умершихПри обрушении литейного цеха под Калугой пострадали три человекаМосквичам рассказали о погоде во вторникВолонтеры нашли тело пропавшей под Новгородом двухлетней девочки"Калашников" произвел крупную партию автоматов для заказчика из АТРВ Москве увеличили число операторов горячей линии "122"Экс-глава АП Казахстана стал спикером нижней палаты парламентаНа Чукотке угрожавший в школьных чатах подросток пойдет под судВ Эквадоре из-за наводнения погибли 11 человекДепутаты нижней палаты парламента Казахстана приняли отставку спикера