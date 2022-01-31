https://ria.ru/20220131/sanktsii-1770305931.html

В Германии исключили введение превентивных санкций против России

В Германии исключили введение превентивных санкций против России - РИА Новости, 31.01.2022

В Германии исключили введение превентивных санкций против России

Санкции против России будут введены только в случае нарушения территориальной неприкосновенности Украины, заявил официальный представитель правительства ФРГ... РИА Новости, 31.01.2022

2022-01-31T14:03

2022-01-31T14:03

2022-01-31T14:03

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БЕРЛИН, 31 янв - РИА Новости. Санкции против России будут введены только в случае нарушения территориальной неприкосновенности Украины, заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт, комментируя, могут ли санкции быть введены превентивно, в случае отсутствия какого-либо конфликта между Москвой и Киевом."У федерального правительства есть очень ясная позиция, которая говорит, что в случае нарушения территориальной целостности и суверенитета Украины будут предприняты жесткие и ясные меры, санкции являются такими мерами", - сказал Хебештрайт на брифинге, отвечая на вопрос РИА Новости, привязаны ли западные санкции к так называемой "агрессии" против Украины или они должны иметь превентивный характер.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.Как заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.

https://ria.ru/20220130/sanktsii-1770227958.html

https://ria.ru/20220130/sanktsii-1770212454.html

киев

сша

россия

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в мире, киев, сша, нато, сергей лавров, россия