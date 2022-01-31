https://ria.ru/20220131/sanktsii-1770239329.html

СМИ: Британия хочет ввести новые санкции против российских компаний

СМИ: Британия хочет ввести новые санкции против российских компаний - РИА Новости, 31.01.2022

СМИ: Британия хочет ввести новые санкции против российских компаний

Власти Великобритании в рамках нового пакета санкций намерены заморозить активы российских компаний, "связанных с Кремлем", а также запретить въезд ряду лиц,... РИА Новости, 31.01.2022

2022-01-31T03:30

2022-01-31T03:30

2022-01-31T07:34

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Власти Великобритании в рамках нового пакета санкций намерены заморозить активы российских компаний, "связанных с Кремлем", а также запретить въезд ряду лиц, утверждает газета Times.В воскресенье глава МИД Великобритании Лиз Трасс не исключила возможности конфискации собственности российских олигархов в Лондоне в рамках ужесточения санкционного режима против Москвы в случае эскалации ситуации вокруг Украины. Ожидается, что законопроект по ужесточению санкционного режима против России будет представлен в британском парламенте 31 января.По данным Times, запрет на въезд в Британию будет касаться физических и юридических лиц, которые имеют "стратегическое значение" для российских властей.Россия не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД России Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж Минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.

https://ria.ru/20220130/sanktsii-1770227958.html

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в мире, великобритания, россия