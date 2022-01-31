https://ria.ru/20220131/sanktsii-1770238819.html

Экс-генсек ОБСЕ: санкционный курс Запада в отношении России несет риск

Экс-генсек ОБСЕ: санкционный курс Запада в отношении России несет риск - РИА Новости, 31.01.2022

Экс-генсек ОБСЕ: санкционный курс Запада в отношении России несет риск

Санкционный курс Запада может испортить климат переговоров между Россией и США, заявил в интервью РИА Новости директор женевского Центра политики безопасности,... РИА Новости, 31.01.2022

2022-01-31T03:13

2022-01-31T03:13

2022-01-31T03:13

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ЖЕНЕВА, 31 янв – РИА Новости, Елизавета Исакова. Санкционный курс Запада может испортить климат переговоров между Россией и США, заявил в интервью РИА Новости директор женевского Центра политики безопасности, бывший генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер.По его словам, угрозы введения новых санкций со стороны США являются частью политической игры и "демонстрацией мускулов", как и военные перемещения."Я думаю, если этот санкционный курс будет слишком жестким, это может испортить климат для подлинного диалога. С другой стороны, я думаю, что заинтересованные стороны достаточно политически зрелы, чтобы понять такого рода послания. Для меня это часть политической игры, как и демонстрация военной силы", - отметил Гремингер.Он напомнил, что если против Украины не начнется военная операция, то и санкции не будут введены."Я думаю, что те, кто сейчас выступает за немедленное введение санкций, еще до того, как что-то произойдет, не находятся в доминирующем положении. Я думаю, что этого не произойдет", - добавил эксперт.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Как заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.

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в мире, сша, нато, россия