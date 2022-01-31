https://ria.ru/20220131/samozanyatost-1770384072.html
В Госдуме рассказали о планах законодательно закрепить самозанятость
В Госдуме рассказали о планах законодательно закрепить самозанятость - РИА Новости, 31.01.2022
В Госдуме рассказали о планах законодательно закрепить самозанятость
Новый закон о занятости может быть принят Госдумой к концу 2022 года, планируется законодательно закрепить самозанятость, платформенную и неконвенциональную... РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T21:07
2022-01-31T21:07
2022-01-31T21:07
общество
законы
бизнес
единая россия
госдума рф
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МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Новый закон о занятости может быть принят Госдумой к концу 2022 года, планируется законодательно закрепить самозанятость, платформенную и неконвенциональную занятость, сообщил заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев."Нужен новый закон. И сегодня мы обговорили со сторонами социального партнерства - министерством труда, профсоюзами и работодателями - предполагаемую структуру и содержание этого закона", - цитирует пресс-служба "Единой России" Исаева, который в понедельник провел заседание рабочей группы комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов по вопросу концепции новой редакции федерального закона о занятости населения в РФ и совершенствования законодательства в сфере оплаты труда.В частности, по его словам, в законе будет дано определение понятия "самозанятый", оговорены права самозанятых и возможности социального страхования и социальной защиты, также планируется дать определение "платформенной занятости", "неконвенциональной занятости"."Закон будет направлен на то, чтобы больше людей работали легально и получили права на пенсии и социальные пособия", - добавил парламентарий.Он отметил, что работа будет вестись в течение года, планируется, что к его концу закон будет принят Госдумой.Исаев напомнил, что действующий сегодня закон о занятости населения в РФ был принят 30 лет назад. По его словам, с тех пор в законодательство о занятости было внесено 50 поправок, в том числе о возможности предоставления службам занятости услуг дистанционно.Кроме этого, как уточнила пресс-служба, участники заседания рабочей группы обсудили поручение президента, связанное с катастрофой на шахте "Листвяжная", а также поручений, которые дала Госдума по итогам "правительственного часа" с участием министра труда Антона Котякова. По словам Исаева, обсуждались меры по регулированию заработной платы и обеспечению контроля за охраной труда и техникой безопасности, в том числе профсоюзного контроля."Мы договорились о том, что подготовим поправки в Трудовой кодекс, расширяющие перечень вопросов, которые будут регулироваться через коллективные договоры и соглашения. Сами эти договоры станут обязательными к исполнению", - добавил он.Так, подчеркнул депутат, если соглашение по отрасли было подписано объединением работодателей и профсоюзом, то после регистрации этого соглашения министерством труда оно будет распространяться на все предприятия данной отрасли независимо от участия в его принятии конкретных работодателей."Право контролировать исполнение данных соглашений сегодня дано только профсоюзам и объединениям работодателей. Мы предполагаем также дать это право Минтруда и Рострудинспекции для того, чтобы выполнение норм по охране труда и выплаты заработной планы проходили в соответствии с договоренностями, достигнутыми между профсоюзами и работодателями", - пояснил Исаев.
https://ria.ru/20220131/skorost-1770360723.html
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РИА Новости
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общество, законы, бизнес, единая россия, госдума рф, андрей исаев, антон котяков, россия
В Госдуме рассказали о планах законодательно закрепить самозанятость
Депутат Госдумы от "ЕР" Исаев рассказал о планах законодательно закрепить самозанятость
МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Новый закон о занятости может быть принят Госдумой к концу 2022 года, планируется законодательно закрепить самозанятость, платформенную и неконвенциональную занятость, сообщил заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.
"Нужен новый закон. И сегодня мы обговорили со сторонами социального партнерства - министерством труда, профсоюзами и работодателями - предполагаемую структуру и содержание этого закона", - цитирует пресс-служба "Единой России
" Исаева
, который в понедельник провел заседание рабочей группы комитета Госдумы
по труду, социальной политике и делам ветеранов по вопросу концепции новой редакции федерального закона о занятости населения в РФ
и совершенствования законодательства в сфере оплаты труда.
В частности, по его словам, в законе будет дано определение понятия "самозанятый", оговорены права самозанятых и возможности социального страхования и социальной защиты, также планируется дать определение "платформенной занятости", "неконвенциональной занятости".
"Закон будет направлен на то, чтобы больше людей работали легально и получили права на пенсии и социальные пособия", - добавил парламентарий.
Он отметил, что работа будет вестись в течение года, планируется, что к его концу закон будет принят Госдумой.
Исаев напомнил, что действующий сегодня закон о занятости населения в РФ был принят 30 лет назад. По его словам, с тех пор в законодательство о занятости было внесено 50 поправок, в том числе о возможности предоставления службам занятости услуг дистанционно.
Кроме этого, как уточнила пресс-служба, участники заседания рабочей группы обсудили поручение президента, связанное с катастрофой на шахте "Листвяжная", а также поручений, которые дала Госдума по итогам "правительственного часа" с участием министра труда Антона Котякова
. По словам Исаева, обсуждались меры по регулированию заработной платы и обеспечению контроля за охраной труда и техникой безопасности, в том числе профсоюзного контроля.
"Мы договорились о том, что подготовим поправки в Трудовой кодекс, расширяющие перечень вопросов, которые будут регулироваться через коллективные договоры и соглашения. Сами эти договоры станут обязательными к исполнению", - добавил он.
Так, подчеркнул депутат, если соглашение по отрасли было подписано объединением работодателей и профсоюзом, то после регистрации этого соглашения министерством труда оно будет распространяться на все предприятия данной отрасли независимо от участия в его принятии конкретных работодателей.
"Право контролировать исполнение данных соглашений сегодня дано только профсоюзам и объединениям работодателей. Мы предполагаем также дать это право Минтруда и Рострудинспекции для того, чтобы выполнение норм по охране труда и выплаты заработной планы проходили в соответствии с договоренностями, достигнутыми между профсоюзами и работодателями", - пояснил Исаев.