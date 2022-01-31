https://ria.ru/20220131/samolet-1770290536.html

В самолет, летевший в Сочи, ударила молния

В самолет, летевший в Сочи, ударила молния - РИА Новости, 31.01.2022

В самолет, летевший в Сочи, ударила молния

Молния ударила в самолет, который совершал посадку в аэропорту Сочи, судно приземлилось благополучно, но было отстранено от полетов, сообщил в понедельник... РИА Новости, 31.01.2022

2022-01-31T12:52

2022-01-31T12:52

2022-01-31T13:04

происшествия

краснодарский край

сочи

nordwind airlines

новости - туризм

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СОЧИ, 31 янв – РИА Новости. Молния ударила в самолет, который совершал посадку в аэропорту Сочи, судно приземлилось благополучно, но было отстранено от полетов, сообщил в понедельник оператор кубанских аэропортов "Аэродинамика". По его данным, инцидент произошел 29 января. Самолет авиакомпании Nordwind летел рейсом Красноярск - Сочи."Разгерметизация произошла в субботу. Посадка прошла благополучно", - говорится сообщении.При этом, как рассказали в пресс-службе аэропорта, удар молнии был выявлен не во время полета, а в процессе обследования судна уже после посадки. "Попадание молнии в воздухе экипаж не заметил. Факт попадания обнаружен техсоставом линейной станции техоблуживания в ходе послеполетного осмотра", - сообщили в пресс-службе, добавив, что пассажиров отправили на резервном самолете, а судно временно отстранили от полетов.Ранее 18 января молния также ударила в самолет при посадке на аэродроме Сочи, воздушное судно авиакомпании "Уральские авиалинии" отстранили от полетов, чтобы проверить техническое состояние.

https://ria.ru/20210927/molniya-1752002614.html

https://ria.ru/20220105/avia-1766605765.html

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происшествия, краснодарский край, сочи, nordwind airlines, новости - туризм