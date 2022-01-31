https://ria.ru/20220131/samolet-1770249402.html
Самолет S7 Airlines отменил вылет из Новосибирска в Москву
Самолет S7 Airlines отменил вылет из Новосибирска в Москву - РИА Новости, 31.01.2022
Самолет S7 Airlines отменил вылет из Новосибирска в Москву
Самолет, выполняющий рейс из Новосибирска в Москву, рано утром в понедельник отменил взлет из-за технеисправности, пассажиры улетели резервным бортом, сообщила... РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T08:37
2022-01-31T08:37
2022-01-31T10:09
происшествия
новосибирск
москва
s7 airlines
домодедово (аэропорт)
западно-сибирская транспортная прокуратура
новости - туризм
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НОВОСИБИРСК, 31 янв – РИА Новости. Самолет, выполняющий рейс из Новосибирска в Москву, рано утром в понедельник отменил взлет из-за технеисправности, пассажиры улетели резервным бортом, сообщила РИА Новости представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры."Рейс Новосибирск - Домодедово S7 2502, факт (задержки рейса – ред.) имеет место. Пассажиры вылетели другим бортом в 11.07 (07.07 мск)", - сказала собеседница агентства.В ведомстве уточнили, что причиной отмены полета, по предварительным данным, стала техническая неисправность самолета."Новосибирская транспортная прокуратура организовала проверку, причины устанавливаются", - добавила собеседница агентства.
https://ria.ru/20220129/samolet-1770131909.html
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происшествия, новосибирск, москва, s7 airlines, домодедово (аэропорт), западно-сибирская транспортная прокуратура, новости - туризм
08:37 31.01.2022 (обновлено: 10:09 31.01.2022)
Самолет S7 Airlines отменил вылет из Новосибирска в Москву
Самолет S7 Airlines из-за неисправности отменил вылет из Новосибирска в Москву