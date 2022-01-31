https://ria.ru/20220131/samolet-1770249402.html

Самолет S7 Airlines отменил вылет из Новосибирска в Москву

Самолет S7 Airlines отменил вылет из Новосибирска в Москву - РИА Новости, 31.01.2022

Самолет S7 Airlines отменил вылет из Новосибирска в Москву

Самолет, выполняющий рейс из Новосибирска в Москву, рано утром в понедельник отменил взлет из-за технеисправности, пассажиры улетели резервным бортом, сообщила... РИА Новости, 31.01.2022

2022-01-31T08:37

2022-01-31T08:37

2022-01-31T10:09

происшествия

новосибирск

москва

s7 airlines

домодедово (аэропорт)

западно-сибирская транспортная прокуратура

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155013/47/1550134799_0:12:3072:1740_1920x0_80_0_0_9aa711eb12b9e374c0984367349b843d.jpg

НОВОСИБИРСК, 31 янв – РИА Новости. Самолет, выполняющий рейс из Новосибирска в Москву, рано утром в понедельник отменил взлет из-за технеисправности, пассажиры улетели резервным бортом, сообщила РИА Новости представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры."Рейс Новосибирск - Домодедово S7 2502, факт (задержки рейса – ред.) имеет место. Пассажиры вылетели другим бортом в 11.07 (07.07 мск)", - сказала собеседница агентства.В ведомстве уточнили, что причиной отмены полета, по предварительным данным, стала техническая неисправность самолета."Новосибирская транспортная прокуратура организовала проверку, причины устанавливаются", - добавила собеседница агентства.

https://ria.ru/20220129/samolet-1770131909.html

https://ria.ru/20220119/samolet-1768570828.html

новосибирск

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, новосибирск, москва, s7 airlines, домодедово (аэропорт), западно-сибирская транспортная прокуратура, новости - туризм