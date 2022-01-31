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Москалькова назвала сообщение о задержании рыбаков в Черном море фейком
Москалькова назвала сообщение о задержании рыбаков в Черном море фейком - РИА Новости, 31.01.2022
Москалькова назвала сообщение о задержании рыбаков в Черном море фейком
Заявление уполномоченной Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой о задержании украинских рыбаков российскими пограничниками — очередная... РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T18:32
2022-01-31T18:32
в мире
украина
верховная рада украины
татьяна москалькова
людмила денисова
азовское море
черное море
россия
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Заявление уполномоченной Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой о задержании украинских рыбаков российскими пограничниками — очередная фейковая новость, заявила российский омбудсмен Татьяна Москалькова на своей странице в Instagram.Людмила Денисова заявила о задержании украинских рыбаков пограничниками РФ в Черном море, омбудсмен обратилась к российской коллеге Москальковой с просьбой принять меры по их освобождению."В очередной раз прозвучала фейковая новость, пришедшая из Украины. Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила о задержании украинских рыбаков нашими пограничниками в Черном море и обратилась ко мне с просьбой принять скорейшие меры для их освобождения. Якобы рыбаков прибило к крымскому побережью после того, как у их лодки заглох двигатель. Однако, по данным СМИ и погранслужб, рыбаки нашлись в Азовском море, их никто не задерживал, сейчас они проходят осмотр в больнице в Херсонской области Украины", - сообщила Москалькова."Хорошо, когда омбудсмены разных стран солидарны в стремлении защищать права людей. И плохо, когда любая непроверенная информация используется для нагнетания разобщённости и политизации правозащитной темы... Главное, конечно, что рыбаки целы и невредимы", - добавила она.Ранее Денисова сообщила, что Национальная полиция Украины уже возбудила уголовное дело по статье "насильственное исчезновение", правоохранители расследуют пропажу рыбаков.
https://ria.ru/20220128/ucheniya-1769891635.html
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в мире, украина, верховная рада украины, татьяна москалькова, людмила денисова, азовское море, черное море, россия
18:32 31.01.2022
 
Москалькова назвала сообщение о задержании рыбаков в Черном море фейком

Омбудсмен Москалькова назвала сообщение о задержании рыбаков в Черном море фейком

© РИА Новости / пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на заседании Совета Федерации РФ
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
© РИА Новости / пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в фотобанк
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на заседании Совета Федерации РФ
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Заявление уполномоченной Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой о задержании украинских рыбаков российскими пограничниками — очередная фейковая новость, заявила российский омбудсмен Татьяна Москалькова на своей странице в Instagram.
Людмила Денисова заявила о задержании украинских рыбаков пограничниками РФ в Черном море, омбудсмен обратилась к российской коллеге Москальковой с просьбой принять меры по их освобождению.
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"В очередной раз прозвучала фейковая новость, пришедшая из Украины. Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила о задержании украинских рыбаков нашими пограничниками в Черном море и обратилась ко мне с просьбой принять скорейшие меры для их освобождения. Якобы рыбаков прибило к крымскому побережью после того, как у их лодки заглох двигатель. Однако, по данным СМИ и погранслужб, рыбаки нашлись в Азовском море, их никто не задерживал, сейчас они проходят осмотр в больнице в Херсонской области Украины", - сообщила Москалькова.
"Хорошо, когда омбудсмены разных стран солидарны в стремлении защищать права людей. И плохо, когда любая непроверенная информация используется для нагнетания разобщённости и политизации правозащитной темы... Главное, конечно, что рыбаки целы и невредимы", - добавила она.
Ранее Денисова сообщила, что Национальная полиция Украины уже возбудила уголовное дело по статье "насильственное исчезновение", правоохранители расследуют пропажу рыбаков.
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В миреУкраинаВерховная Рада УкраиныТатьяна МоскальковаЛюдмила ДенисоваАзовское мореЧерное мореРоссия
 
 
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