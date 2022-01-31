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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220131/review-1769935833.html
За что ругают и хвалят сериал об интимном видео Памелы Андерсон и Томми Ли
За что ругают и хвалят сериал об интимном видео Памелы Андерсон и Томми Ли - РИА Новости, 31.01.2022
За что ругают и хвалят сериал об интимном видео Памелы Андерсон и Томми Ли
В Сети появились отзывы на комедийный мини-сериал "Пэм и Томми". Он основан на реальной истории — скандале, в который оказались втянуты Памела Андерсон и Томми... РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T00:25
2022-01-31T00:25
культура
памела андерсон
новости культуры
кино и сериалы
что посмотреть
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. В Сети появились отзывы на комедийный мини-сериал "Пэм и Томми". Он основан на реальной истории — скандале, в который оказались втянуты Памела Андерсон и Томми Ли. В 1995-м году в Сеть попало их секс-видео, которое пара сделала во время медового месяца. Кассету с интимными кадрами случайно украл строитель. Барабанщик Motley Crue выгнал их из дома и отказался платить за работу. Рассерженный рабочий решил отомстить рок-звезде и похитил сейф. Там он и нашел пленку. О пропаже знаменитости узнали, когда запись успели показать в Сети и на ТВ. Образ Памелы воплотила Лили Джеймс ("Золушка", "Аббатство Даунтон"), а Томми — Себастиан Стэн ("Первый мститель", "Сокол и Зимний солдат"). Строителя сыграл Сет Роген ("Интервью", "SuperПерцы"). Режиссер — Крейг Гиллеспи ("Тоня против всех", "Круэлла").На агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes у сериала высокий рейтинг — 86 процентов. Оценка основана на 35-ти отзывах, только пять из них негативные. По мнению рецензента Collider Карли Лейн, шоу интереснее, чем можно было ожидать, судя по его рекламной кампании. В нем говорится о "тонкой грани между публичностью и конфиденциальностью, а также о том, что происходит когда человеческая близость поглощается глянцевыми заголовками". Критик признает, что главные герои в сериале легко могли превратиться в карикатуру, но этого не произошло — образы получились сложные. Особенно она отметила, как в проекте представлена Памела Андерсон. Лили Джеймс изображает ее как нечто большее, чем просто "картинку, созданную из фантазий и силикона, показывает актрису как неуверенную и уязвимую женщину, которая должна отстоять права на свое тело". "Это шоу Лили Джеймс", — утверждает Терри Уайт в рецензии, опубликованной в Empire. Он тоже в восторге от того, какой образ создала актриса. "Она никогда не переигрывает и находит идеально точное сочетание добродушия, силы и сексуальности", — делится впечатлениями критик.Журналист подчеркивает, что сериал рассказывает о двойных стандартах и о том, как была разрушена карьера и жизнь Памелы Андерсон. Артистку заклеймили позором, после того как домашнее видео стало достоянием общественности. Репутация Томми Ли пострадала меньше, и он получил массу комплиментов. Уайт считает, что все восемь эпизодов шоу хорошо продуманы. Критик оценил проект на четыре звезды из пяти возможно. Но все же он признал, что смотреть сериал неловко из-за того, что он снят без согласия Памелы. "Неужели у нее так и нет прав на свои образ, тело и одно из самых травмирующих событий в жизни даже через 27 лет после случившего? — возмущается журналист. — "Пэм и Томми" оставляют этот вопрос без ответа". Оливия Трюффо-Вонг из AV Club согласна с тем, что Джеймс и Стэн проделали потрясающую работу. "Фальшивые татуировки и возмутительно откровенные наряды — Пэм и Томми легко могли бы предстать мультяшками", — считает Трюффо-Вонг. Но актеры создали узнаваемые образы. Понравилось ей и то, как в сериале воссозданы 90-ые. Она думает, что в проекте есть действительно мощные сцены. Но критик не стала писать положительный отзыв по ряду причин. Среди них то, какое внимание уделяется строителю, похитившему секс-видео звезд. По ее словам, рассерженный рабочий показан так, словно бы он попытался искупить содеянное. А он же, напротив, пишет Трюффо-Вонг, никогда не выражал раскаяния. Журналистка также отметила, что в сериале нарушена хронология и должным образом не исследуется динамика власти в Голливуде. "Творческая группа шоу, похоже, не задумывается, что соучаствует в увековечении популярности ленты. (...) Трудно смотреть сериал и не чувствовать, что актрису снова эксплуатирует патриархальная голливудская машина", — подчеркивает Трюффо-Вонг.Не написала хвалебную оду и автор Time Джуди Берман. По ее мнению, из забавного пустяка шоу превращается в более циничное произведение, так как периодически его создатели пытаются посмотреть на произошедшее через призму феминизма. Но выдержать интонацию у них не получается. Это непоследовательный проект. Возможно, кинематографисты и были тронуты участью Памелы, тем не менее "Пэм и Томми" оказывает ей "медвежью услугу", считает Бермен. Сериал она назвала "дрянным пересказом публичного унижения актрисы".Премьера "Пэм и Томми" состоится на стриминговом сервисе Hulu 2 февраля.
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памела андерсон, новости культуры, кино и сериалы, что посмотреть
00:25 31.01.2022
 
За что ругают и хвалят сериал об интимном видео Памелы Андерсон и Томми Ли

Критики высказались о сериале "Пэм и Томми" про интимное видео Андерсон и Ли

© Annapurna Pictures (2022-...)Кадр из сериала "Пэм и Томми"
Кадр из сериала Пэм и Томми
© Annapurna Pictures (2022-...)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. В Сети появились отзывы на комедийный мини-сериал "Пэм и Томми". Он основан на реальной истории — скандале, в который оказались втянуты Памела Андерсон и Томми Ли.
В 1995-м году в Сеть попало их секс-видео, которое пара сделала во время медового месяца. Кассету с интимными кадрами случайно украл строитель. Барабанщик Motley Crue выгнал их из дома и отказался платить за работу. Рассерженный рабочий решил отомстить рок-звезде и похитил сейф. Там он и нашел пленку.
© Annapurna Pictures (2022-...)Кадр из сериала "Пэм и Томми"
Кадр из сериала Пэм и Томми
© Annapurna Pictures (2022-...)
Кадр из сериала "Пэм и Томми"
О пропаже знаменитости узнали, когда запись успели показать в Сети и на ТВ.
Образ Памелы воплотила Лили Джеймс ("Золушка", "Аббатство Даунтон"), а Томми — Себастиан Стэн ("Первый мститель", "Сокол и Зимний солдат"). Строителя сыграл Сет Роген ("Интервью", "SuperПерцы"). Режиссер — Крейг Гиллеспи ("Тоня против всех", "Круэлла").
На агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes у сериала высокий рейтинг — 86 процентов. Оценка основана на 35-ти отзывах, только пять из них негативные.
Томми Ли Памела Андерсон - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
11 января, 01:23Культура
Томми Ли высказался о сериале, где есть его секс-видео с Памелой Андерсон
По мнению рецензента Collider Карли Лейн, шоу интереснее, чем можно было ожидать, судя по его рекламной кампании. В нем говорится о "тонкой грани между публичностью и конфиденциальностью, а также о том, что происходит когда человеческая близость поглощается глянцевыми заголовками".
Критик признает, что главные герои в сериале легко могли превратиться в карикатуру, но этого не произошло — образы получились сложные. Особенно она отметила, как в проекте представлена Памела Андерсон. Лили Джеймс изображает ее как нечто большее, чем просто "картинку, созданную из фантазий и силикона, показывает актрису как неуверенную и уязвимую женщину, которая должна отстоять права на свое тело".
© Annapurna Pictures (2022-...)Кадр из сериала "Пэм и Томми"
Кадр из сериала Пэм и Томми
© Annapurna Pictures (2022-...)
Кадр из сериала "Пэм и Томми"
"Это шоу Лили Джеймс", — утверждает Терри Уайт в рецензии, опубликованной в Empire. Он тоже в восторге от того, какой образ создала актриса. "Она никогда не переигрывает и находит идеально точное сочетание добродушия, силы и сексуальности", — делится впечатлениями критик.
Журналист подчеркивает, что сериал рассказывает о двойных стандартах и о том, как была разрушена карьера и жизнь Памелы Андерсон. Артистку заклеймили позором, после того как домашнее видео стало достоянием общественности. Репутация Томми Ли пострадала меньше, и он получил массу комплиментов.
© Annapurna Pictures (2022-...)Кадр из сериала "Пэм и Томми"
Кадр из сериала Пэм и Томми
© Annapurna Pictures (2022-...)
Кадр из сериала "Пэм и Томми"
Уайт считает, что все восемь эпизодов шоу хорошо продуманы. Критик оценил проект на четыре звезды из пяти возможно. Но все же он признал, что смотреть сериал неловко из-за того, что он снят без согласия Памелы.
"Неужели у нее так и нет прав на свои образ, тело и одно из самых травмирующих событий в жизни даже через 27 лет после случившего? — возмущается журналист. — "Пэм и Томми" оставляют этот вопрос без ответа".
© Annapurna Pictures (2022-...)Кадр из сериала "Пэм и Томми"
Кадр из сериала Пэм и Томми
© Annapurna Pictures (2022-...)
Кадр из сериала "Пэм и Томми"
Оливия Трюффо-Вонг из AV Club согласна с тем, что Джеймс и Стэн проделали потрясающую работу. "Фальшивые татуировки и возмутительно откровенные наряды — Пэм и Томми легко могли бы предстать мультяшками", — считает Трюффо-Вонг. Но актеры создали узнаваемые образы. Понравилось ей и то, как в сериале воссозданы 90-ые. Она думает, что в проекте есть действительно мощные сцены.
Но критик не стала писать положительный отзыв по ряду причин. Среди них то, какое внимание уделяется строителю, похитившему секс-видео звезд. По ее словам, рассерженный рабочий показан так, словно бы он попытался искупить содеянное. А он же, напротив, пишет Трюффо-Вонг, никогда не выражал раскаяния. Журналистка также отметила, что в сериале нарушена хронология и должным образом не исследуется динамика власти в Голливуде.
"Творческая группа шоу, похоже, не задумывается, что соучаствует в увековечении популярности ленты. (...) Трудно смотреть сериал и не чувствовать, что актрису снова эксплуатирует патриархальная голливудская машина", — подчеркивает Трюффо-Вонг.
© Annapurna Pictures (2022-...)Кадр из сериала "Пэм и Томми"
Кадр из сериала Пэм и Томми
© Annapurna Pictures (2022-...)
Кадр из сериала "Пэм и Томми"
Не написала хвалебную оду и автор Time Джуди Берман. По ее мнению, из забавного пустяка шоу превращается в более циничное произведение, так как периодически его создатели пытаются посмотреть на произошедшее через призму феминизма. Но выдержать интонацию у них не получается. Это непоследовательный проект. Возможно, кинематографисты и были тронуты участью Памелы, тем не менее "Пэм и Томми" оказывает ей "медвежью услугу", считает Бермен. Сериал она назвала "дрянным пересказом публичного унижения актрисы".
Премьера "Пэм и Томми" состоится на стриминговом сервисе Hulu 2 февраля.
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