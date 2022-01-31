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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220131/rerikh-1770355546.html
Окружной суд оставил архив семьи Рерихов у Музея Востока
Окружной суд оставил архив семьи Рерихов у Музея Востока - РИА Новости, 31.01.2022
Окружной суд оставил архив семьи Рерихов у Музея Востока
Арбитражный суд Московского округа согласился с нижестоящей инстанцией, отказавшей общественной организации "Международный центр Рерихов" (МЦР) в иске об... РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T17:49
2022-01-31T17:49
культура
музей востока (москва)
международный центр рерихов (мцр)
музеи
новости культуры
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МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Арбитражный суд Московского округа согласился с нижестоящей инстанцией, отказавшей общественной организации "Международный центр Рерихов" (МЦР) в иске об истребовании у Государственного музея искусства народов Востока архива семьи Рерихов.Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, окружной суд отклонил кассационную жалобу МЦР на вынесенное в ноябре постановление Девятого арбитражного апелляционного суда. Апелляционный суд отменил тогда решение первой инстанции, которая обязала Музей Востока вернуть архив семьи Рерихов истцу.Адвокат Михаил Репников, представляющий истца, ранее рассказал РИА Новости, что из семи с лишним тысяч архивных дел арбитражный суд Москвы отказал в возвращении примерно двадцати, на том основании, что их нет у ответчика. Как пояснил адвокат, одно дело – это совокупность нескольких документов, объединенных одной темой, например, переписка членов семьи, рукописные дневниковые записи Николая и Елены Рерихов. А некоторые из документов, как, например, рукопись на пальмовых листьях, не имеют стоимостного выражения, подчеркнул собеседник агентства.Имущество МЦР оказалось у музея в 2017 году, когда общественную организацию по суду выселяли из усадьбы Лопухиных в центре Москвы, переданной в оперативное управление Музею Востока. Всего же МЦР в апреле 2020 года предъявил шесть исков к Музею Востока об истребовании имущества, два из них были потом объединены.На данный момент четырьмя инстанциями, включая Верховный суд, отклонены иски о возвращении 518 картин, эскизов и рисунков авторства Николая Рериха, его жены Елены и их сыновей Святослава и Юрия Рерихов и об истребовании 625 книг Мемориальной библиотеки семьи Рерихов. Иск об истребовании 547 предметов мемориально-вещевого фонда семьи Рерихов был удовлетворен двумя инстанциями, но кассация решение отменила и Центру Рерихов отказала.Суды, отклоняя связанные с наследием Рерихов иски, ссылаются на завещание Святослава Рериха 1990 года в пользу Советского фонда Рерихов, правопреемником которого МЦР не является. При этом суды не признают правоустанавливающим документом письмо Рериха 1992 года о передаче прав на завещанное имущество МЦР.Еще в одном деле первая инстанция отклонила иск МЦР об истребовании 188 картин Рерихов, которые, как ранее пояснил агентству другой представитель МЦР в суде Андрей Дроздов, дарили Центру Рерихов начиная с 1990-х годов частные лица. Картины оцениваются в 1,8 миллиарда рублей. По словам юриста, в апреле 2017 года эти картины в ходе оперативных мероприятий в рамках уголовного дела в отношении бенефициара Мастер-банка Бориса Булочника были переданы на хранение Музею Востока.
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музей востока (москва), международный центр рерихов (мцр), музеи, новости культуры
17:49 31.01.2022
 
Окружной суд оставил архив семьи Рерихов у Музея Востока

Окружной суд оставил архив семьи Рерихов у Музея Востока, отклонив кассацию Центра Рерихов

© Международный центр РериховМузей им. Рериха
Музей им. Рериха
© Международный центр Рерихов
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МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Арбитражный суд Московского округа согласился с нижестоящей инстанцией, отказавшей общественной организации "Международный центр Рерихов" (МЦР) в иске об истребовании у Государственного музея искусства народов Востока архива семьи Рерихов.
Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, окружной суд отклонил кассационную жалобу МЦР на вынесенное в ноябре постановление Девятого арбитражного апелляционного суда. Апелляционный суд отменил тогда решение первой инстанции, которая обязала Музей Востока вернуть архив семьи Рерихов истцу.
Адвокат Михаил Репников, представляющий истца, ранее рассказал РИА Новости, что из семи с лишним тысяч архивных дел арбитражный суд Москвы отказал в возвращении примерно двадцати, на том основании, что их нет у ответчика. Как пояснил адвокат, одно дело – это совокупность нескольких документов, объединенных одной темой, например, переписка членов семьи, рукописные дневниковые записи Николая и Елены Рерихов. А некоторые из документов, как, например, рукопись на пальмовых листьях, не имеют стоимостного выражения, подчеркнул собеседник агентства.
Имущество МЦР оказалось у музея в 2017 году, когда общественную организацию по суду выселяли из усадьбы Лопухиных в центре Москвы, переданной в оперативное управление Музею Востока. Всего же МЦР в апреле 2020 года предъявил шесть исков к Музею Востока об истребовании имущества, два из них были потом объединены.
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Считавшаяся утерянной картина Рериха выставлена на торги в Лондоне
На данный момент четырьмя инстанциями, включая Верховный суд, отклонены иски о возвращении 518 картин, эскизов и рисунков авторства Николая Рериха, его жены Елены и их сыновей Святослава и Юрия Рерихов и об истребовании 625 книг Мемориальной библиотеки семьи Рерихов. Иск об истребовании 547 предметов мемориально-вещевого фонда семьи Рерихов был удовлетворен двумя инстанциями, но кассация решение отменила и Центру Рерихов отказала.
Суды, отклоняя связанные с наследием Рерихов иски, ссылаются на завещание Святослава Рериха 1990 года в пользу Советского фонда Рерихов, правопреемником которого МЦР не является. При этом суды не признают правоустанавливающим документом письмо Рериха 1992 года о передаче прав на завещанное имущество МЦР.
Еще в одном деле первая инстанция отклонила иск МЦР об истребовании 188 картин Рерихов, которые, как ранее пояснил агентству другой представитель МЦР в суде Андрей Дроздов, дарили Центру Рерихов начиная с 1990-х годов частные лица. Картины оцениваются в 1,8 миллиарда рублей. По словам юриста, в апреле 2017 года эти картины в ходе оперативных мероприятий в рамках уголовного дела в отношении бенефициара Мастер-банка Бориса Булочника были переданы на хранение Музею Востока.
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Апелляционный суд оставил архив семьи Рерихов в Музее Востока
 
КультураМузей Востока (Москва)Международный центр Рерихов (МЦР)МузеиНовости культуры
 
 
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