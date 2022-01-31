https://ria.ru/20220131/razgovor-1770392311.html

Байден назвал продуктивным телефонный разговор с Зеленским

Байден назвал продуктивным телефонный разговор с Зеленским - РИА Новости, 31.01.2022

Байден назвал продуктивным телефонный разговор с Зеленским

Президент США Джо Байден заявил, что его состоявшийся на минувшей неделе телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским носил продуктивный... РИА Новости, 31.01.2022

2022-01-31T22:46

2022-01-31T22:46

2022-01-31T22:46

в мире

украина

сша

джо байден

владимир зеленский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/14/1768689705_0:0:2748:1546_1920x0_80_0_0_7f0af22ea11ae727b442752b9ad74978.jpg

ВАШИНГТОН, 31 янв – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что его состоявшийся на минувшей неделе телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским носил продуктивный характер."У нас состоялся продуктивный разговор с президентом Зеленским, и мы продолжаем непрерывно участвовать в дипломатическом взаимодействии", - сказал журналистам американский лидер.

https://ria.ru/20220131/timoshenko-1770303894.html

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, джо байден, владимир зеленский