https://ria.ru/20220131/razgovor-1770392311.html
Байден назвал продуктивным телефонный разговор с Зеленским
Байден назвал продуктивным телефонный разговор с Зеленским - РИА Новости, 31.01.2022
Байден назвал продуктивным телефонный разговор с Зеленским
Президент США Джо Байден заявил, что его состоявшийся на минувшей неделе телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским носил продуктивный... РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T22:46
2022-01-31T22:46
2022-01-31T22:46
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ВАШИНГТОН, 31 янв – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что его состоявшийся на минувшей неделе телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским носил продуктивный характер."У нас состоялся продуктивный разговор с президентом Зеленским, и мы продолжаем непрерывно участвовать в дипломатическом взаимодействии", - сказал журналистам американский лидер.
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в мире, украина, сша, джо байден, владимир зеленский
Байден назвал продуктивным телефонный разговор с Зеленским
Президент США Байден назвал продуктивным последний телефонный разговор с Зеленским