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В МИД анонсировали телефонный разговор Лаврова и Блинкена
В МИД анонсировали телефонный разговор Лаврова и Блинкена - РИА Новости, 31.01.2022
В МИД анонсировали телефонный разговор Лаврова и Блинкена
Телефонный разговор главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена состоится во вторник, очная встреча не планируется, сообщила журналистам... РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T13:59
2022-01-31T14:10
россия
в мире
сша
виктория нуланд
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
мария захарова
энтони блинкен
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Телефонный разговор главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена состоится во вторник, очная встреча не планируется, сообщила журналистам официальной представитель МИД России Мария Захарова.Как заявила ранее заместитель госсекретаря Виктория Нуланд в эфире телеканала CBS, "госсекретарь Энтони Блинкен и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, вероятно, проведут разговор на предстоящей неделе"."Очная встреча (Лаврова и Блинкена - ред.) не планируется. Во вторник состоится телефонный разговор Лаврова и Блинкена", - сказала Захарова, комментируя, в том числе, заявление Нуланд.
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россия, в мире, сша, виктория нуланд, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, мария захарова, энтони блинкен
13:59 31.01.2022 (обновлено: 14:10 31.01.2022)
 
В МИД анонсировали телефонный разговор Лаврова и Блинкена

Представитель МИД Захарова: во вторник состоится телефонный разговор Лаврова и Блинкена

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и государственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи в Женеве
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и государственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи в Женеве - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и государственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи в Женеве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Телефонный разговор главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена состоится во вторник, очная встреча не планируется, сообщила журналистам официальной представитель МИД России Мария Захарова.
Как заявила ранее заместитель госсекретаря Виктория Нуланд в эфире телеканала CBS, "госсекретарь Энтони Блинкен и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, вероятно, проведут разговор на предстоящей неделе".
"Очная встреча (Лаврова и Блинкена - ред.) не планируется. Во вторник состоится телефонный разговор Лаврова и Блинкена", - сказала Захарова, комментируя, в том числе, заявление Нуланд.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 30.01.2022
30 января, 12:09
Россия хочет добрых отношений с США, заявил Лавров
 
РоссияВ миреСШАВиктория НуландМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей ЛавровМария ЗахароваЭнтони Блинкен
 
 
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