https://ria.ru/20220131/razgovor-1770305178.html

В МИД анонсировали телефонный разговор Лаврова и Блинкена

В МИД анонсировали телефонный разговор Лаврова и Блинкена - РИА Новости, 31.01.2022

В МИД анонсировали телефонный разговор Лаврова и Блинкена

Телефонный разговор главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена состоится во вторник, очная встреча не планируется, сообщила журналистам... РИА Новости, 31.01.2022

2022-01-31T13:59

2022-01-31T13:59

2022-01-31T14:10

россия

в мире

сша

виктория нуланд

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

мария захарова

энтони блинкен

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Телефонный разговор главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена состоится во вторник, очная встреча не планируется, сообщила журналистам официальной представитель МИД России Мария Захарова.Как заявила ранее заместитель госсекретаря Виктория Нуланд в эфире телеканала CBS, "госсекретарь Энтони Блинкен и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, вероятно, проведут разговор на предстоящей неделе"."Очная встреча (Лаврова и Блинкена - ред.) не планируется. Во вторник состоится телефонный разговор Лаврова и Блинкена", - сказала Захарова, комментируя, в том числе, заявление Нуланд.

https://ria.ru/20220130/diplomatiya-1770180768.html

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россия, в мире, сша, виктория нуланд, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, мария захарова, энтони блинкен