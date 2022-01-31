https://ria.ru/20220131/razgovor-1770305178.html
В МИД анонсировали телефонный разговор Лаврова и Блинкена
В МИД анонсировали телефонный разговор Лаврова и Блинкена - РИА Новости, 31.01.2022
В МИД анонсировали телефонный разговор Лаврова и Блинкена
Телефонный разговор главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена состоится во вторник, очная встреча не планируется, сообщила журналистам... РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T13:59
2022-01-31T13:59
2022-01-31T14:10
россия
в мире
сша
виктория нуланд
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
мария захарова
энтони блинкен
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Телефонный разговор главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена состоится во вторник, очная встреча не планируется, сообщила журналистам официальной представитель МИД России Мария Захарова.Как заявила ранее заместитель госсекретаря Виктория Нуланд в эфире телеканала CBS, "госсекретарь Энтони Блинкен и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, вероятно, проведут разговор на предстоящей неделе"."Очная встреча (Лаврова и Блинкена - ред.) не планируется. Во вторник состоится телефонный разговор Лаврова и Блинкена", - сказала Захарова, комментируя, в том числе, заявление Нуланд.
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россия, в мире, сша, виктория нуланд, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, мария захарова, энтони блинкен
13:59 31.01.2022 (обновлено: 14:10 31.01.2022)
В МИД анонсировали телефонный разговор Лаврова и Блинкена
Представитель МИД Захарова: во вторник состоится телефонный разговор Лаврова и Блинкена