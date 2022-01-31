https://ria.ru/20220131/rassledovanie-1770314183.html

После смерти военного в подмосковной части возбудили дело

После смерти военного в подмосковной части возбудили дело - РИА Новости, 31.01.2022

После смерти военного в подмосковной части возбудили дело

Уголовное дело о нарушении правил обращения с оружием возбудили после гибели военного в подмосковной части, сообщает в понедельник Главное военное следственное... РИА Новости, 31.01.2022

2022-01-31T14:37

2022-01-31T14:37

2022-01-31T14:44

происшествия

московская область (подмосковье)

следственный комитет россии (ск рф)

главное военное следственное управление

россия

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил обращения с оружием возбудили после гибели военного в подмосковной части, сообщает в понедельник Главное военное следственное управление СК РФ."По факту гибели военнослужащего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 349 УК РФ (нарушение правил обращения с оружием, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в релизе.По предварительным данным, 31 января в соответствии с приказом командира войсковой части 51890 старший прапорщик получил оружие и боеприпасы для сопровождения воинского груза.Находясь в казарме, он случайно выстрелил из пистолета, и пуля попала в находившегося рядом призывника-ефрейтора, отмечает следствие. Молодой человек погиб на месте.Сейчас военные следователи осматривают место ЧП, допрашивают очевидцев и других свидетелей.

https://ria.ru/20220131/armiya-1770276398.html

https://ria.ru/20201013/voennyy-1579603542.html

московская область (подмосковье)

россия

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происшествия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), главное военное следственное управление, россия