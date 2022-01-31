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После смерти военного в подмосковной части возбудили дело
После смерти военного в подмосковной части возбудили дело - РИА Новости, 31.01.2022
После смерти военного в подмосковной части возбудили дело
Уголовное дело о нарушении правил обращения с оружием возбудили после гибели военного в подмосковной части, сообщает в понедельник Главное военное следственное... РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T14:37
2022-01-31T14:44
происшествия
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
главное военное следственное управление
россия
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил обращения с оружием возбудили после гибели военного в подмосковной части, сообщает в понедельник Главное военное следственное управление СК РФ."По факту гибели военнослужащего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 349 УК РФ (нарушение правил обращения с оружием, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в релизе.По предварительным данным, 31 января в соответствии с приказом командира войсковой части 51890 старший прапорщик получил оружие и боеприпасы для сопровождения воинского груза.Находясь в казарме, он случайно выстрелил из пистолета, и пуля попала в находившегося рядом призывника-ефрейтора, отмечает следствие. Молодой человек погиб на месте.Сейчас военные следователи осматривают место ЧП, допрашивают очевидцев и других свидетелей.
https://ria.ru/20220131/armiya-1770276398.html
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россия
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происшествия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), главное военное следственное управление, россия
14:37 31.01.2022 (обновлено: 14:44 31.01.2022)
 
После смерти военного в подмосковной части возбудили дело

После смерти военного в подмосковной части возбудили уголовное дело

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВоеннослужащие
Военнослужащие - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил обращения с оружием возбудили после гибели военного в подмосковной части, сообщает в понедельник Главное военное следственное управление СК РФ.
"По факту гибели военнослужащего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 349 УК РФ (нарушение правил обращения с оружием, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в релизе.
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В Подмосковье контрактник случайно застрелил сослуживца
По предварительным данным, 31 января в соответствии с приказом командира войсковой части 51890 старший прапорщик получил оружие и боеприпасы для сопровождения воинского груза.
Находясь в казарме, он случайно выстрелил из пистолета, и пуля попала в находившегося рядом призывника-ефрейтора, отмечает следствие. Молодой человек погиб на месте.
Сейчас военные следователи осматривают место ЧП, допрашивают очевидцев и других свидетелей.
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Следственный комитет России (СК РФ)Главное военное следственное управлениеРоссия
 
 
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