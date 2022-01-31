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Силы ПВО ОАЭ сбили запущенную из Йемена ракету
Силы ПВО ОАЭ сбили запущенную из Йемена ракету - РИА Новости, 31.01.2022
Силы ПВО ОАЭ сбили запущенную из Йемена ракету
Силы ПВО Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) сбили запущенную из Йемена повстанцами из движения "Ансар Алла" (хуситами) баллистическую ракету, никто не... РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T00:54
2022-01-31T00:54
2022-01-31T00:59
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ДОХА, 31 янв - РИА Новости. Силы ПВО Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) сбили запущенную из Йемена повстанцами из движения "Ансар Алла" (хуситами) баллистическую ракету, никто не пострадал при падении ее осколков, говорится в сообщении министерства обороны ОАЭ в Twitter."Министерство обороны объявляет об уничтожении баллистической ракеты, запущенной в сторону ОАЭ террористической группировкой хуситов, это нападение не привело к жертвам, осколки ракеты упали вне населенных пунктов. ВВС ОАЭ и арабской коалиции уничтожили место и пусковую установку, откуда была выпущена ракета", - говорится в сообщении.Это уже третье нападение хуситов на Эмираты с начала января. Попадание запущенного ими беспилотника по территории нефтяной компании Абу-Даби привело к гибели двух человек и ранению десяти. Правящие на севере Йемена хуситы называют операции против ОАЭ ответом на участие Эмиратов в военных действиях против них в Йемене.
https://radiosputnik.ria.ru/20220118/yemen-1768326446.html
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в мире, оаэ, йемен
00:54 31.01.2022 (обновлено: 00:59 31.01.2022)
Силы ПВО ОАЭ сбили запущенную из Йемена ракету
Силы ПВО и ВВС ОАЭ сбили запущенную из Йемена ракету и уничтожили пусковую установку