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КНДР подтвердила запуск баллистической ракеты в воскресенье
КНДР подтвердила запуск баллистической ракеты в воскресенье - РИА Новости, 31.01.2022
КНДР подтвердила запуск баллистической ракеты в воскресенье
Власти Северной Кореи подтвердили, что произвели в воскресенье пуск баллистической ракеты средней дальности, передает южнокорейское агентство Ренхап. РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T00:08
2022-01-31T01:14
в мире
кндр (северная корея)
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Власти Северной Кореи подтвердили, что произвели в воскресенье пуск баллистической ракеты средней дальности, передает южнокорейское агентство Ренхап.По его данным, речь идет о ракете Hwasong-12.Отмечается, что лидер КНДР Ким Чен Ын не присутствовал на месте пуска ракеты.Ранее южнокорейские военные сообщили, что КНДР произвела пуск одной, предположительно, баллистической ракеты в сторону Японского моря из района северокорейской провинции Чагандо. Дальность полета составила примерно 800 километров, наибольшая высота полета – две тысячи километров. Максимальная скорость баллистической ракеты средней дальности, испытанной КНДР в воскресенье, составила примерно 16 Махов, то есть примерно в 16 раз превысила скорость звука.Береговая охрана Японии утром воскресенья выпустила предупреждение о возможном пуске баллистической ракеты со стороны КНДР. Также о возможном пуске заявило минобороны Японии. Судам в море рекомендовали проявлять осторожность и не приближаться к подозрительным объектам в случае их обнаружения. Спустя некоторое время появилось сообщение о возможном падении снаряда.Это уже седьмое испытание вооружений Пхеньяна с начала года. До этого КНДР 5 и 11 января испытала ракеты, которые назвала гиперзвуковыми, 14-го были пущены две баллистические ракеты малой дальности с железнодорожного ракетного комплекса, 17-го Северная Корея провела испытание двух тактических управляемых ракет также малой дальности, 25 января – крылатых ракет, а 27 января - тактической управляемой ракеты типа "земля-земля".
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в мире, кндр (северная корея)
00:08 31.01.2022 (обновлено: 01:14 31.01.2022)
 
КНДР подтвердила запуск баллистической ракеты в воскресенье

КНДР подтвердила запуск баллистической ракеты средней дальности в воскресенье

© REUTERS / KCNAИспытание ракеты в КНДР
Испытание ракеты в КНДР - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
© REUTERS / KCNA
Испытание ракеты в КНДР
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Власти Северной Кореи подтвердили, что произвели в воскресенье пуск баллистической ракеты средней дальности, передает южнокорейское агентство Ренхап.
По его данным, речь идет о ракете Hwasong-12.

"Испытательный пуск был нацелен на то, чтобы выборочно оценить ракету, которая производится и разрабатывается, а также проверить общую точность системы вооружения. Он подтвердил точность, безопасность и эффективность работы системы типа Hwasong-12, находящейся в производстве", - приводит агентство выдержку из сообщения северокорейского ЦТАК.

Отмечается, что лидер КНДР Ким Чен Ын не присутствовал на месте пуска ракеты.
Ранее южнокорейские военные сообщили, что КНДР произвела пуск одной, предположительно, баллистической ракеты в сторону Японского моря из района северокорейской провинции Чагандо. Дальность полета составила примерно 800 километров, наибольшая высота полета – две тысячи километров. Максимальная скорость баллистической ракеты средней дальности, испытанной КНДР в воскресенье, составила примерно 16 Махов, то есть примерно в 16 раз превысила скорость звука.
Береговая охрана Японии утром воскресенья выпустила предупреждение о возможном пуске баллистической ракеты со стороны КНДР. Также о возможном пуске заявило минобороны Японии. Судам в море рекомендовали проявлять осторожность и не приближаться к подозрительным объектам в случае их обнаружения. Спустя некоторое время появилось сообщение о возможном падении снаряда.
Это уже седьмое испытание вооружений Пхеньяна с начала года. До этого КНДР 5 и 11 января испытала ракеты, которые назвала гиперзвуковыми, 14-го были пущены две баллистические ракеты малой дальности с железнодорожного ракетного комплекса, 17-го Северная Корея провела испытание двух тактических управляемых ракет также малой дальности, 25 января – крылатых ракет, а 27 января - тактической управляемой ракеты типа "земля-земля".
Трансляция телевизионного выпуска новостей о запуске ракет Северной Кореей в Сеуле. 30 января 2022 - РИА Новости, 1920, 30.01.2022
Вчера, 10:00
Максимальная скорость ракеты КНДР в 16 раз превысила скорость звука
 
В миреКНДР (Северная Корея)
 
 
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