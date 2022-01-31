https://ria.ru/20220131/raketa-1770233474.html

КНДР подтвердила запуск баллистической ракеты в воскресенье

КНДР подтвердила запуск баллистической ракеты в воскресенье - РИА Новости, 31.01.2022

КНДР подтвердила запуск баллистической ракеты в воскресенье

Власти Северной Кореи подтвердили, что произвели в воскресенье пуск баллистической ракеты средней дальности, передает южнокорейское агентство Ренхап. РИА Новости, 31.01.2022

2022-01-31T00:08

2022-01-31T00:08

2022-01-31T01:14

в мире

кндр (северная корея)

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Власти Северной Кореи подтвердили, что произвели в воскресенье пуск баллистической ракеты средней дальности, передает южнокорейское агентство Ренхап.По его данным, речь идет о ракете Hwasong-12.Отмечается, что лидер КНДР Ким Чен Ын не присутствовал на месте пуска ракеты.Ранее южнокорейские военные сообщили, что КНДР произвела пуск одной, предположительно, баллистической ракеты в сторону Японского моря из района северокорейской провинции Чагандо. Дальность полета составила примерно 800 километров, наибольшая высота полета – две тысячи километров. Максимальная скорость баллистической ракеты средней дальности, испытанной КНДР в воскресенье, составила примерно 16 Махов, то есть примерно в 16 раз превысила скорость звука.Береговая охрана Японии утром воскресенья выпустила предупреждение о возможном пуске баллистической ракеты со стороны КНДР. Также о возможном пуске заявило минобороны Японии. Судам в море рекомендовали проявлять осторожность и не приближаться к подозрительным объектам в случае их обнаружения. Спустя некоторое время появилось сообщение о возможном падении снаряда.Это уже седьмое испытание вооружений Пхеньяна с начала года. До этого КНДР 5 и 11 января испытала ракеты, которые назвала гиперзвуковыми, 14-го были пущены две баллистические ракеты малой дальности с железнодорожного ракетного комплекса, 17-го Северная Корея провела испытание двух тактических управляемых ракет также малой дальности, 25 января – крылатых ракет, а 27 января - тактической управляемой ракеты типа "земля-земля".

https://ria.ru/20220130/raketa-1770172080.html

кндр (северная корея)

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в мире, кндр (северная корея)