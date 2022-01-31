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Путин согласился с идеей увеличить количество мест для принудительных работ
Путин согласился с идеей увеличить количество мест для принудительных работ - РИА Новости, 31.01.2022
Путин согласился с идеей увеличить количество мест для принудительных работ
Президент России Владимир Путин согласился с предложением министра юстиции Константина Чуйченко увеличить количество мест, чтобы переводить людей с наказания в... РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T14:32
2022-01-31T19:04
общество
владимир путин
константин чуйченко
министерство юстиции рф (минюст россии)
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин согласился с предложением министра юстиции Константина Чуйченко увеличить количество мест, чтобы переводить людей с наказания в виде лишения свободы на принудительные работы."На сегодняшний день у нас создано 15 тысяч мест, и концу 2024 года мы хотели бы создать порядка 100 тысяч мест. И таким образом у нас значительно уменьшится численность людей, которые содержатся в местах лишения свободы", - сказал Чуйченко на встрече с главой государства."Давайте так и сделаем", - согласился Путин.Президент поинтересовался, насколько за последние годы уменьшилось количество людей, находящихся в местах лишения свободы. Чуйченко привел справочную информацию, согласно которой в 1913 году в Российской империи было 194 тысячи."Население было маленькое", - заметил Путин."Население 134 миллиона было. Не сказал бы, что оно отличается существенно", - сказал министр.Президент согласился и сказал, что при Советском Союзе было больше.Министр заметил, что здесь, может быть, не совсем корректная выборка и надо погружаться в статистику, а его ведомство не имеет возможности сопоставить в плане корректности эти цифры."Во всяком случае, в 2000 году это уже точно – 1,06 миллиона, в 2021-м – 483 тысячи. И не все из них находятся непосредственно в местах лишения свободы, там есть еще часть, которая находится в следственном изоляторе. И она значительная", - отметил Путин."Да. На сегодняшний день в следственном изоляторе 109 тысяч", - сказал Чуйченко.Путин уточнил, правильно ли он понимает, что 483 тысячи минус 109 находятся в местах лишения свободы. Министр ответил утвердительно."А в 2000-м было 1,06 миллиона", - сказал глава государства."Да, то есть мы сократили более чем в два раза. А если мы сделаем все, что мы запланировали в соответствии с недавно утвержденной Концепцией развития уголовно-исполнительной системы до 2030 года, у нас будет 300 тысяч. Вот в том числе, если мы создадим систему исправительных центров, то мы, как говорится, значительно уменьшим спецконтингент в этой части", - сказал Чуйченко."Хорошо", - ответил Путин.
https://ria.ru/20220128/fsin-1769903910.html
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общество, владимир путин, константин чуйченко, министерство юстиции рф (минюст россии)
14:32 31.01.2022 (обновлено: 19:04 31.01.2022)
 
Путин согласился с идеей увеличить количество мест для принудительных работ

Президент Путин поддержал отправку 100 тысяч осужденных из колонии на исправительные работы

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и министр юстиции РФ Константин Чуйченко во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и министр юстиции РФ Константин Чуйченко во время встречи - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и министр юстиции РФ Константин Чуйченко во время встречи
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин согласился с предложением министра юстиции Константина Чуйченко увеличить количество мест, чтобы переводить людей с наказания в виде лишения свободы на принудительные работы.
"На сегодняшний день у нас создано 15 тысяч мест, и концу 2024 года мы хотели бы создать порядка 100 тысяч мест. И таким образом у нас значительно уменьшится численность людей, которые содержатся в местах лишения свободы", - сказал Чуйченко на встрече с главой государства.
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"Давайте так и сделаем", - согласился Путин.
Президент поинтересовался, насколько за последние годы уменьшилось количество людей, находящихся в местах лишения свободы. Чуйченко привел справочную информацию, согласно которой в 1913 году в Российской империи было 194 тысячи.
"Население было маленькое", - заметил Путин.
"Население 134 миллиона было. Не сказал бы, что оно отличается существенно", - сказал министр.
Президент согласился и сказал, что при Советском Союзе было больше.
Министр заметил, что здесь, может быть, не совсем корректная выборка и надо погружаться в статистику, а его ведомство не имеет возможности сопоставить в плане корректности эти цифры.
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"Во всяком случае, в 2000 году это уже точно – 1,06 миллиона, в 2021-м – 483 тысячи. И не все из них находятся непосредственно в местах лишения свободы, там есть еще часть, которая находится в следственном изоляторе. И она значительная", - отметил Путин.
"Да. На сегодняшний день в следственном изоляторе 109 тысяч", - сказал Чуйченко.
Путин уточнил, правильно ли он понимает, что 483 тысячи минус 109 находятся в местах лишения свободы. Министр ответил утвердительно.
"А в 2000-м было 1,06 миллиона", - сказал глава государства.
"Да, то есть мы сократили более чем в два раза. А если мы сделаем все, что мы запланировали в соответствии с недавно утвержденной Концепцией развития уголовно-исполнительной системы до 2030 года, у нас будет 300 тысяч. Вот в том числе, если мы создадим систему исправительных центров, то мы, как говорится, значительно уменьшим спецконтингент в этой части", - сказал Чуйченко.
"Хорошо", - ответил Путин.
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ОбществоВладимир ПутинКонстантин ЧуйченкоМинистерство юстиции РФ (Минюст России)
 
 
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