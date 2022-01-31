https://ria.ru/20220131/pytki-1770326474.html

СПЧ подготовит предложения к законопроекту о пытках

СПЧ подготовит предложения к законопроекту о пытках - РИА Новости, 31.01.2022

СПЧ подготовит предложения к законопроекту о пытках

Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека подготовит свои предложения к законопроекту, уточняющему понятие пыток и... РИА Новости, 31.01.2022

2022-01-31T15:38

2022-01-31T15:38

2022-01-31T15:45

общество

совет по правам человека при президенте рф (спч)

валерий фадеев

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека подготовит свои предложения к законопроекту, уточняющему понятие пыток и усиливающему за это ответственность, завил глава СПЧ Валерий Фадеев.Путин рекомендовал парламенту к 1 июля рассмотреть законопроект, уточняющий понятие пыток и усиливающий за это ответственность, сообщается на сайте Кремля."У нас несколько сот человек в год осуждается за превышение должностных полномочий. То есть, нельзя сказать, что государство полностью игнорирует эту тему. Но, как говорят коллеги, и это наше предложение - наказывать надо не только тех, кто непосредственно пытает, а тех, кто организует эти пытки. Будем совместно с законодателями продвигать эту тему, чтобы пыток было меньше", - сказал Фадеев журналистам.Он добавил, что проблему отслеживания пыток могут решить ОНК в регионах.По словам Фадеева, СПЧ будет готовить свои предложения в законопроект о пытках."СПЧ даст свои предложения по законопроекту, найдём способ их передать. Важно, что эта тема стала актуальной, что она вошла в повестку дня и на неё никто не закрывает глаза, включая президента", - добавил Фадеев.

https://ria.ru/20220117/pytki-1768203729.html

https://ria.ru/20220129/putin-1770133478.html

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общество, совет по правам человека при президенте рф (спч), валерий фадеев