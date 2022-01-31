https://ria.ru/20220131/pytki-1770326474.html
СПЧ подготовит предложения к законопроекту о пытках
СПЧ подготовит предложения к законопроекту о пытках - РИА Новости, 31.01.2022
СПЧ подготовит предложения к законопроекту о пытках
Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека подготовит свои предложения к законопроекту, уточняющему понятие пыток и... РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T15:38
2022-01-31T15:38
2022-01-31T15:45
общество
совет по правам человека при президенте рф (спч)
валерий фадеев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156005/17/1560051764_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_24cd0cb4d031b49cbc9eb4e3776a72a1.jpg
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека подготовит свои предложения к законопроекту, уточняющему понятие пыток и усиливающему за это ответственность, завил глава СПЧ Валерий Фадеев.Путин рекомендовал парламенту к 1 июля рассмотреть законопроект, уточняющий понятие пыток и усиливающий за это ответственность, сообщается на сайте Кремля."У нас несколько сот человек в год осуждается за превышение должностных полномочий. То есть, нельзя сказать, что государство полностью игнорирует эту тему. Но, как говорят коллеги, и это наше предложение - наказывать надо не только тех, кто непосредственно пытает, а тех, кто организует эти пытки. Будем совместно с законодателями продвигать эту тему, чтобы пыток было меньше", - сказал Фадеев журналистам.Он добавил, что проблему отслеживания пыток могут решить ОНК в регионах.По словам Фадеева, СПЧ будет готовить свои предложения в законопроект о пытках."СПЧ даст свои предложения по законопроекту, найдём способ их передать. Важно, что эта тема стала актуальной, что она вошла в повестку дня и на неё никто не закрывает глаза, включая президента", - добавил Фадеев.
https://ria.ru/20220117/pytki-1768203729.html
https://ria.ru/20220129/putin-1770133478.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156005/17/1560051764_179:0:2910:2048_1920x0_80_0_0_45d129ac577f89137ab3951cfea7a33a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, совет по правам человека при президенте рф (спч), валерий фадеев
15:38 31.01.2022 (обновлено: 15:45 31.01.2022)
СПЧ подготовит предложения к законопроекту о пытках
СПЧ подготовит предложения к законопроекту, уточняющему понятие пыток
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека подготовит свои предложения к законопроекту, уточняющему понятие пыток и усиливающему за это ответственность, завил глава СПЧ Валерий Фадеев.
Путин рекомендовал парламенту к 1 июля рассмотреть законопроект, уточняющий понятие пыток и усиливающий за это ответственность, сообщается на сайте Кремля.
"У нас несколько сот человек в год осуждается за превышение должностных полномочий. То есть, нельзя сказать, что государство полностью игнорирует эту тему. Но, как говорят коллеги, и это наше предложение - наказывать надо не только тех, кто непосредственно пытает, а тех, кто организует эти пытки. Будем совместно с законодателями продвигать эту тему, чтобы пыток было меньше", - сказал Фадеев
журналистам.
Он добавил, что проблему отслеживания пыток могут решить ОНК
в регионах.
"ОНК надо усиливать, институт ОНК потенциально очень серьезно. Конечно, идёт серьёзная борьба, кому-то выгодно ослабление ОНК на местах. Мы должны пытаться противодействовать этой тенденции", - отметил он.
По словам Фадеева, СПЧ будет готовить свои предложения в законопроект о пытках.
"СПЧ даст свои предложения по законопроекту, найдём способ их передать. Важно, что эта тема стала актуальной, что она вошла в повестку дня и на неё никто не закрывает глаза, включая президента", - добавил Фадеев.