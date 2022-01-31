FT написала о "культе" Путина среди некоторых мировых лидеров
Британская FT написала о существовании "культа" Путина среди некоторых мировых лидеров
Президент РФ Владимир Путин
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Британская газета Financial Times написала о существовании возможного "культа" президента России Владимира Путина среди лидеров ряда государств и политиков по всему миру.
"Существует значительная группа мировых лидеров и влиятельных политических фигур, которые очень восхищаются Путиным. Его фан-клуб глобален и затрагивает Азию, Ближний Восток, Америку и Европу", - пишет колумнист издания.
Среди восхищающихся российским президентом мировых лидеров газета указывает, например, премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, президента Филиппин Родриго Дутерте, экс-премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, наследного принца и вице-премьера Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана и даже бывшего президента США Дональда Трампа и его сторонников. Все они в разное время, как отмечает СМИ, выражали поддержку как внутренней, так и внешней политике президента РФ или имитировали его действия.
При этом в статье называют подобное обожание "угнетающим" и заявляют, что подражание Путину может угрожать демократическим ценностям по всему миру. Многие восхищаются его "безжалостностью, намерением применять насилие, его мужественным нарушением политкорректности и автократическим способом правления", утверждает СМИ.
Издание также считает, что в связи с существованием "культа" российского президента якобы "возможная эскалация" у границ Украины может иметь "большее значение, чем вопрос независимости Украины". Исход возможной эскалации, по мнению автора, может определить тон мировой политики.
"Одна особая опасность нынешнего кризиса вокруг Украины заключается в том, что, если Путин будет выглядеть победителем, его стиль руководства завоюет даже больший престиж и получит больше подражателей по всему миру", - опасаются в издании.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
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