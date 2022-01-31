Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220131/putin-1770346734.html
FT написала о "культе" Путина среди некоторых мировых лидеров
FT написала о "культе" Путина среди некоторых мировых лидеров - РИА Новости, 31.01.2022
FT написала о "культе" Путина среди некоторых мировых лидеров
Британская газета Financial Times написала о существовании возможного "культа" президента России Владимира Путина среди лидеров ряда государств и политиков по... РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T17:12
2022-01-31T17:12
в мире
киев
сша
виктор орбан
нато
дональд трамп
родриго дутерте
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/17/1765099505_0:0:2531:1425_1920x0_80_0_0_1acf31653a8f3f5c60c6ecd68012030f.jpg
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Британская газета Financial Times написала о существовании возможного "культа" президента России Владимира Путина среди лидеров ряда государств и политиков по всему миру."Существует значительная группа мировых лидеров и влиятельных политических фигур, которые очень восхищаются Путиным. Его фан-клуб глобален и затрагивает Азию, Ближний Восток, Америку и Европу", - пишет колумнист издания.Среди восхищающихся российским президентом мировых лидеров газета указывает, например, премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, президента Филиппин Родриго Дутерте, экс-премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, наследного принца и вице-премьера Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана и даже бывшего президента США Дональда Трампа и его сторонников. Все они в разное время, как отмечает СМИ, выражали поддержку как внутренней, так и внешней политике президента РФ или имитировали его действия.При этом в статье называют подобное обожание "угнетающим" и заявляют, что подражание Путину может угрожать демократическим ценностям по всему миру. Многие восхищаются его "безжалостностью, намерением применять насилие, его мужественным нарушением политкорректности и автократическим способом правления", утверждает СМИ.Издание также считает, что в связи с существованием "культа" российского президента якобы "возможная эскалация" у границ Украины может иметь "большее значение, чем вопрос независимости Украины". Исход возможной эскалации, по мнению автора, может определить тон мировой политики."Одна особая опасность нынешнего кризиса вокруг Украины заключается в том, что, если Путин будет выглядеть победителем, его стиль руководства завоюет даже больший престиж и получит больше подражателей по всему миру", - опасаются в издании.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://ria.ru/20220131/nato-1770258903.html
https://ria.ru/20220131/otvet-1770290328.html
https://ria.ru/20220131/dzhonson-1770217746.html
киев
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/17/1765099505_286:0:2431:1609_1920x0_80_0_0_1ae6134ec4e7b4fc080ae9c3892610e8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, сша, виктор орбан, нато, дональд трамп, родриго дутерте, россия
17:12 31.01.2022
 
FT написала о "культе" Путина среди некоторых мировых лидеров

Британская FT написала о существовании "культа" Путина среди некоторых мировых лидеров

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Британская газета Financial Times написала о существовании возможного "культа" президента России Владимира Путина среди лидеров ряда государств и политиков по всему миру.
"Существует значительная группа мировых лидеров и влиятельных политических фигур, которые очень восхищаются Путиным. Его фан-клуб глобален и затрагивает Азию, Ближний Восток, Америку и Европу", - пишет колумнист издания.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и государственный секретарь США Энтони Блинкен пожимают руки во время встречи в Женеве - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
Вчера, 10:03
The New Yorker: "игра мускулами" довела США до конфликта с Россией
Среди восхищающихся российским президентом мировых лидеров газета указывает, например, премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, президента Филиппин Родриго Дутерте, экс-премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, наследного принца и вице-премьера Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана и даже бывшего президента США Дональда Трампа и его сторонников. Все они в разное время, как отмечает СМИ, выражали поддержку как внутренней, так и внешней политике президента РФ или имитировали его действия.
При этом в статье называют подобное обожание "угнетающим" и заявляют, что подражание Путину может угрожать демократическим ценностям по всему миру. Многие восхищаются его "безжалостностью, намерением применять насилие, его мужественным нарушением политкорректности и автократическим способом правления", утверждает СМИ.
Издание также считает, что в связи с существованием "культа" российского президента якобы "возможная эскалация" у границ Украины может иметь "большее значение, чем вопрос независимости Украины". Исход возможной эскалации, по мнению автора, может определить тон мировой политики.
Дмитрий Песков на церемонии вручения премии Русского географического общества в Москве - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
Вчера, 12:51
Атака Лондона на российский бизнес повлечет ответные меры, заявил Песков
"Одна особая опасность нынешнего кризиса вокруг Украины заключается в том, что, если Путин будет выглядеть победителем, его стиль руководства завоюет даже больший престиж и получит больше подражателей по всему миру", - опасаются в издании.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
Вчера, 08:00
Зачем Борису Джонсону война с Россией
 
В миреКиевСШАВиктор ОрбанНАТОДональд ТрампРодриго ДутертеРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:05Более миллиона семей смогут воспользоваться проиндексированным маткапиталом
09:05Жалобы на проблемы с "дальневосточными гектарами" в Приморье проверят
08:58Сбербанк повысил ставку по потребкредитам на первый месяц
08:55Россиянам, осужденным на Шри-Ланке за сбор жуков, разрешили покинуть страну
08:53Дочь Назарбаева проходит реабилитацию после COVID-19
08:52Новым главой администрации президента Казахстана назначили Мурата Нуртлеу
08:48В тайнике браконьеров в Хабаровском крае нашли останки амурской тигрицы
08:48В затопленном подвале дома во Владивостоке нашли тело женщины
08:44Сенат США может на этой неделе согласовать санкции против России, пишут СМИ
08:39В Находке патологоанатомы брали поборы с родственников умерших
08:30При обрушении литейного цеха под Калугой пострадали три человека
08:26Москвичам рассказали о погоде во вторник
08:21Волонтеры нашли тело пропавшей под Новгородом двухлетней девочки
08:09"Калашников" произвел крупную партию автоматов для заказчика из АТР
08:05В Москве увеличили число операторов горячей линии "122"
07:53Экс-глава АП Казахстана стал спикером нижней палаты парламента
07:47На Чукотке угрожавший в школьных чатах подросток пойдет под суд
07:43В Эквадоре из-за наводнения погибли 11 человек
07:40Депутаты нижней палаты парламента Казахстана приняли отставку спикера
07:30На Чукотке собака вновь напала на ребенка
Лента новостейМолния
Более миллиона семей смогут воспользоваться проиндексированным маткапиталомЖалобы на проблемы с "дальневосточными гектарами" в Приморье проверятСбербанк повысил ставку по потребкредитам на первый месяцРоссиянам, осужденным на Шри-Ланке за сбор жуков, разрешили покинуть странуДочь Назарбаева проходит реабилитацию после COVID-19Новым главой администрации президента Казахстана назначили Мурата НуртлеуВ тайнике браконьеров в Хабаровском крае нашли останки амурской тигрицыВ затопленном подвале дома во Владивостоке нашли тело женщиныСенат США может на этой неделе согласовать санкции против России, пишут СМИВ Находке патологоанатомы брали поборы с родственников умершихПри обрушении литейного цеха под Калугой пострадали три человекаМосквичам рассказали о погоде во вторникВолонтеры нашли тело пропавшей под Новгородом двухлетней девочки"Калашников" произвел крупную партию автоматов для заказчика из АТРВ Москве увеличили число операторов горячей линии "122"Экс-глава АП Казахстана стал спикером нижней палаты парламентаНа Чукотке угрожавший в школьных чатах подросток пойдет под судВ Эквадоре из-за наводнения погибли 11 человекДепутаты нижней палаты парламента Казахстана приняли отставку спикераНа Чукотке собака вновь напала на ребенка