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Путин предложил главе Минюста обсудить идеи СПЧ
Путин предложил главе Минюста обсудить идеи СПЧ - РИА Новости, 31.01.2022
Путин предложил главе Минюста обсудить идеи СПЧ
Президент России Владимир Путин на встрече с главой Минюста Константином Чуйченко предложил обсудить идеи, озвученные членами президентского Совета по правам... РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T13:58
2022-01-31T14:52
политика
владимир путин
константин чуйченко
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с главой Минюста Константином Чуйченко предложил обсудить идеи, озвученные членами президентского Совета по правам человека."Я встречался с членами Совета при президенте по правам человека, много было вопросов по вашему ведомству, сейчас все перечислять не буду. Я знаю, что у вас есть соответствующие предложения", - сказал Путин в начале встречи.
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политика, владимир путин, константин чуйченко
13:58 31.01.2022 (обновлено: 14:52 31.01.2022)
 
Путин предложил главе Минюста обсудить идеи СПЧ

Президент Путин предложил главе Минюста Чуйченко обсудить идеи СПЧ

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с главой Минюста Константином Чуйченко предложил обсудить идеи, озвученные членами президентского Совета по правам человека.
"Я встречался с членами Совета при президенте по правам человека, много было вопросов по вашему ведомству, сейчас все перечислять не буду. Я знаю, что у вас есть соответствующие предложения", - сказал Путин в начале встречи.
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека - РИА Новости, 1920, 29.01.2022
29 января, 15:55
Путин дал поручения по итогам заседания СПЧ
 
ПолитикаВладимир ПутинКонстантин Чуйченко
 
 
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