https://ria.ru/20220131/putin-1770304827.html

Путин предложил главе Минюста обсудить идеи СПЧ

Путин предложил главе Минюста обсудить идеи СПЧ - РИА Новости, 31.01.2022

Путин предложил главе Минюста обсудить идеи СПЧ

Президент России Владимир Путин на встрече с главой Минюста Константином Чуйченко предложил обсудить идеи, озвученные членами президентского Совета по правам... РИА Новости, 31.01.2022

2022-01-31T13:58

2022-01-31T13:58

2022-01-31T14:52

политика

владимир путин

константин чуйченко

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с главой Минюста Константином Чуйченко предложил обсудить идеи, озвученные членами президентского Совета по правам человека."Я встречался с членами Совета при президенте по правам человека, много было вопросов по вашему ведомству, сейчас все перечислять не буду. Я знаю, что у вас есть соответствующие предложения", - сказал Путин в начале встречи.

https://ria.ru/20220129/putin-1770133478.html

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политика, владимир путин, константин чуйченко