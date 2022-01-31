https://ria.ru/20220131/puteshestviya-1770279605.html
Названы самые романтичные города России и СНГ
Названы самые романтичные города России и СНГ - РИА Новости, 31.01.2022
Названы самые романтичные города России и СНГ
Российский сайт бронирования жилья для отдыха ко дню святого Валентина, 14 февраля, выявил, куда можно недорого поехать вдвоем в феврале, сообщает Tvil.ru.Ялта, РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T13:13
2022-01-31T13:13
2022-01-31T13:13
туризм
казань
калининград
санкт-петербург
екатеринбург
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сочи
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Российский сайт бронирования жилья для отдыха ко дню святого Валентина, 14 февраля, выявил, куда можно недорого поехать вдвоем в феврале, сообщает Tvil.ru.Ялта, Санкт-Петербург, Сочи, Москва, Банное, Пятигорск, Екатеринбург, Минск, Калининград и Казань вошли в рейтинг самых романтических направлений отдыха.По данным сервиса, пары бронируют жилье в феврале на срок от одной до восьми ночей и тратят на проживание от 1,2 до четырех тысяч рублей в сутки. В среднем, романтический отдых стоит чуть более девяти тысяч рублей.
https://ria.ru/20220129/puteshestviya-1770039729.html
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Названы самые романтичные города России и СНГ
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