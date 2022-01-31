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Минобороны опровергло заявление Эстонии о нарушении истребителем границы
Минобороны опровергло заявление Эстонии о нарушении истребителем границы - РИА Новости, 31.01.2022
Минобороны опровергло заявление Эстонии о нарушении истребителем границы
Минобороны России опровергло заявление Эстонии о нарушении российским военным самолетом воздушного пространства страны, сообщили в департаменте информации и... РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T20:07
2022-01-31T21:19
в мире
эстония
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
су-27
воздушно-космические силы россии
балтийское море
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Минобороны России опровергло заявление Эстонии о нарушении российским военным самолетом воздушного пространства страны, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций ведомства."Двадцать девятого января 2022 года полеты российских истребителей Су-27 над акваторией Балтийского моря не осуществлялись", — отметили в министерстве.При этом там подчеркнули, что все полеты ВКС России выполняются в соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства — над нейтральными водами, без нарушения границ других стран.Ранее в Таллине заявили, что российский Су-27 в минувшую субботу пересек воздушные границы Эстонии. При этом самолет, как утверждают власти страны, следовал с выключенным транспондером и не поддерживал контакт с авиадиспетчерской службой. МИД страны вручил ноту российскому временному поверенному в делах.В сентябре прошлого года эстонские власти также обвинили Россию в нарушении воздушного пространства — в тот раз речь шла о самолете дальнего радиолокационного обнаружения А-50. В Минобороны эти обвинения также отвергли. Всего, по подсчетам Таллина, в прошлом году произошло пять подобных инцидентов.
https://ria.ru/20220131/estoniya-1770360982.html
эстония
россия
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в мире, эстония, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, су-27, воздушно-космические силы россии, балтийское море
20:07 31.01.2022 (обновлено: 21:19 31.01.2022)
 
Минобороны опровергло заявление Эстонии о нарушении истребителем границы

Минобороны России опровергло заявление Эстонии о нарушении Су-27 воздушного пространства

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкФлаг на здании Министерства обороны России в Москве
Флаг на здании Министерства обороны России в Москве - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Флаг на здании Министерства обороны России в Москве
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Минобороны России опровергло заявление Эстонии о нарушении российским военным самолетом воздушного пространства страны, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций ведомства.
"Двадцать девятого января 2022 года полеты российских истребителей Су-27 над акваторией Балтийского моря не осуществлялись", — отметили в министерстве.
При этом там подчеркнули, что все полеты ВКС России выполняются в соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства — над нейтральными водами, без нарушения границ других стран.
Ранее в Таллине заявили, что российский Су-27 в минувшую субботу пересек воздушные границы Эстонии. При этом самолет, как утверждают власти страны, следовал с выключенным транспондером и не поддерживал контакт с авиадиспетчерской службой. МИД страны вручил ноту российскому временному поверенному в делах.
В сентябре прошлого года эстонские власти также обвинили Россию в нарушении воздушного пространства — в тот раз речь шла о самолете дальнего радиолокационного обнаружения А-50. В Минобороны эти обвинения также отвергли. Всего, по подсчетам Таллина, в прошлом году произошло пять подобных инцидентов.
Таллин, вид на Старый город со смотровой площадки - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
Вчера, 18:21
Эстонские военные обвинили Россию в нарушении воздушной границы
 
В миреЭстонияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)РоссияСу-27Воздушно-космические силы РоссииБалтийское море
 
 
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