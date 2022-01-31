https://ria.ru/20220131/prostranstvo-1770376276.html

Минобороны опровергло заявление Эстонии о нарушении истребителем границы

Минобороны опровергло заявление Эстонии о нарушении истребителем границы - РИА Новости, 31.01.2022

Минобороны опровергло заявление Эстонии о нарушении истребителем границы

Минобороны России опровергло заявление Эстонии о нарушении российским военным самолетом воздушного пространства страны, сообщили в департаменте информации и... РИА Новости, 31.01.2022

2022-01-31T20:07

2022-01-31T20:07

2022-01-31T21:19

в мире

эстония

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

су-27

воздушно-космические силы россии

балтийское море

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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Минобороны России опровергло заявление Эстонии о нарушении российским военным самолетом воздушного пространства страны, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций ведомства."Двадцать девятого января 2022 года полеты российских истребителей Су-27 над акваторией Балтийского моря не осуществлялись", — отметили в министерстве.При этом там подчеркнули, что все полеты ВКС России выполняются в соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства — над нейтральными водами, без нарушения границ других стран.Ранее в Таллине заявили, что российский Су-27 в минувшую субботу пересек воздушные границы Эстонии. При этом самолет, как утверждают власти страны, следовал с выключенным транспондером и не поддерживал контакт с авиадиспетчерской службой. МИД страны вручил ноту российскому временному поверенному в делах.В сентябре прошлого года эстонские власти также обвинили Россию в нарушении воздушного пространства — в тот раз речь шла о самолете дальнего радиолокационного обнаружения А-50. В Минобороны эти обвинения также отвергли. Всего, по подсчетам Таллина, в прошлом году произошло пять подобных инцидентов.

https://ria.ru/20220131/estoniya-1770360982.html

эстония

россия

балтийское море

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в мире, эстония, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, су-27, воздушно-космические силы россии, балтийское море