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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220131/prokat-1770265463.html
Триллер "Аллея кошмаров" возглавил кинопрокат в России и СНГ за выходные
Триллер "Аллея кошмаров" возглавил кинопрокат в России и СНГ за выходные - РИА Новости, 31.01.2022
Триллер "Аллея кошмаров" возглавил кинопрокат в России и СНГ за выходные
Триллер "Аллея кошмаров" возглавляет кинопрокат в России и СНГ, сборы за прошедшие выходные, по неофициальным и предварительным данным, составили 61,5 миллиона... РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T10:42
2022-01-31T10:42
культура
брэдли купер
новости культуры
кино и сериалы
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Триллер "Аллея кошмаров" возглавляет кинопрокат в России и СНГ, сборы за прошедшие выходные, по неофициальным и предварительным данным, составили 61,5 миллиона рублей, сообщил портал kinobusiness.com.Фильм, основанный на одноименном романе Уильяма Линдси Грэшема, передает атмосферу жизни артистов бродячего карнавала. Стэн Карлайл, которого сыграл Брэдли Купер ("Лакричная пицца", "Мстители: Финал"), устраивается работать бродячим актером, знакомится с фальшивой ясновидящей "Мадам Зиной" и ее мужем-алкоголиком Питом. Будучи амбициозным мошенником и используя тайный язык, позаимствованный у своих новых знакомых, Стэн начинает манипулировать зрителями. Но что будет после того, как его кодовой системой заинтересуется доктор психиатрии Лилит Риттер, которая окажется еще более искусным манипулятором, чем Карлайл?На втором месте рейтинга комедийный боевик "King's man: Начало", собравший 44,3 миллиона рублей. Картина рассказывает о том, как секретная разведывательная организация противостоит самым ужасным тиранам и криминальным гениям.Третье место в рейтинге занял фантастический боевик "Человек-паук: нет пути домой" со сборами в 39 миллионов рублей. Картина рассказывает о Питере Паркере, жизнь и репутация которого оказываются под угрозой, поскольку Мистерио раскрыл всему миру тайну личности Человека-паука. Пытаясь исправить ситуацию, Питер обращается за помощью к Стивену Стрэнджу, но вскоре все становится намного опаснее.На четвертом месте - мультфильм "Мы - монстры! 2", собравший за выходные 30,3 миллиона рублей. Замыкает пятерку мультфильм "Последний богатырь: посланник Тьмы" со сборами 28,7 миллиона рублей.
https://ria.ru/20220121/rasputin-1768777918.html
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брэдли купер, новости культуры, кино и сериалы
10:42 31.01.2022
 
Триллер "Аллея кошмаров" возглавил кинопрокат в России и СНГ за выходные

Триллер "Аллея кошмаров" возглавил кинопрокат в России и СНГ за выходные

© 20th Century Studios (2021) Кадр из фильма "Аллея кошмаров"
Кадр из фильма Аллея кошмаров
© 20th Century Studios (2021)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Триллер "Аллея кошмаров" возглавляет кинопрокат в России и СНГ, сборы за прошедшие выходные, по неофициальным и предварительным данным, составили 61,5 миллиона рублей, сообщил портал kinobusiness.com.
Фильм, основанный на одноименном романе Уильяма Линдси Грэшема, передает атмосферу жизни артистов бродячего карнавала. Стэн Карлайл, которого сыграл Брэдли Купер ("Лакричная пицца", "Мстители: Финал"), устраивается работать бродячим актером, знакомится с фальшивой ясновидящей "Мадам Зиной" и ее мужем-алкоголиком Питом.
© 20th Century Studios (2021) Брэдли Купер в фильме "Аллея кошмаров"
Брэдли Купер в фильме Аллея кошмаров
1 из 6
Брэдли Купер в фильме "Аллея кошмаров"
© 20th Century Studios (2021)
© 20th Century Studios (2021) Кейт Бланшетт и Брэдли Купер в фильме "Аллея кошмаров"
Кейт Бланшетт и Брэдли Купер в фильме Аллея кошмаров
2 из 6
Кейт Бланшетт и Брэдли Купер в фильме "Аллея кошмаров"
© 20th Century Studios (2021)
© 20th Century Studios (2021) Кадр из фильма "Аллея кошмаров" .
Кадр из фильма Аллея кошмаров
3 из 6
Кадр из фильма "Аллея кошмаров" .
© 20th Century Studios (2021)
© 20th Century Studios (2021) Кадр из фильма "Аллея кошмаров" .
Кадр из фильма Аллея кошмаров
4 из 6
Кадр из фильма "Аллея кошмаров" .
© 20th Century Studios (2021)
© 20th Century Studios (2021) Кадр из фильма "Аллея кошмаров" .
Кадр из фильма Аллея кошмаров
5 из 6
Кадр из фильма "Аллея кошмаров" .
© 20th Century Studios (2021)
© 20th Century Studios (2021) Кейт Бланшетт в фильме "Аллея кошмаров"
Кейт Бланшетт в фильме Аллея кошмаров
6 из 6
Кейт Бланшетт в фильме "Аллея кошмаров"
© 20th Century Studios (2021)
1 из 6
Брэдли Купер в фильме "Аллея кошмаров"
© 20th Century Studios (2021)
2 из 6
Кейт Бланшетт и Брэдли Купер в фильме "Аллея кошмаров"
© 20th Century Studios (2021)
3 из 6
Кадр из фильма "Аллея кошмаров" .
© 20th Century Studios (2021)
4 из 6
Кадр из фильма "Аллея кошмаров" .
© 20th Century Studios (2021)
5 из 6
Кадр из фильма "Аллея кошмаров" .
© 20th Century Studios (2021)
6 из 6
Кейт Бланшетт в фильме "Аллея кошмаров"
© 20th Century Studios (2021)
Будучи амбициозным мошенником и используя тайный язык, позаимствованный у своих новых знакомых, Стэн начинает манипулировать зрителями. Но что будет после того, как его кодовой системой заинтересуется доктор психиатрии Лилит Риттер, которая окажется еще более искусным манипулятором, чем Карлайл?
На втором месте рейтинга комедийный боевик "King's man: Начало", собравший 44,3 миллиона рублей. Картина рассказывает о том, как секретная разведывательная организация противостоит самым ужасным тиранам и криминальным гениям.
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На четвертом месте - мультфильм "Мы - монстры! 2", собравший за выходные 30,3 миллиона рублей. Замыкает пятерку мультфильм "Последний богатырь: посланник Тьмы" со сборами 28,7 миллиона рублей.
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