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Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20220131/proekty-1770336836.html
Пекин опубликовал список ключевых проектов 2022 года на 1,2 трлн юаней
Пекин опубликовал список ключевых проектов 2022 года на 1,2 трлн юаней - РИА Новости, 31.01.2022
Пекин опубликовал список ключевых проектов 2022 года на 1,2 трлн юаней
Городской комитет по делам развития и реформ Пекина опубликовал перечень ключевых проектов на 2022 год. РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T16:31
2022-01-31T16:31
россия-китай: главное
экономика
пекин
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МОСКВА, 31 янв - Проект "Россия-Китай: Главное". Городской комитет по делам развития и реформ Пекина опубликовал перечень ключевых проектов на 2022 год.Основное внимание будет уделено таким областям, как научно-технические инновации, высокотехнологичное производство, современная индустрия услуг и обновление городов.Как сообщил комитет, из указанных проектов 100 - это научно-технические инновационные проекты, 100 касаются сферы инфраструктуры, еще 100 - направлены на улучшение благосостояния граждан. Общая сумма инвестиций на их реализацию составит примерно 1,2 триллиона юаней (около 188,2 миллиарда долларов), из них 280,2 миллиарда юаней будут выделены в текущем году.Перечень включает 120 новых проектов и 180 уже находящихся в стадии реализации, 69 из которых, как ожидается, будут завершены в течение года. По данным комитета, тщательно отобранные проекты будут привлекать больше инвестиций в инфраструктуру, систематически увеличивать поддержку научно-технических инноваций и модернизации индустрий, а также способствовать становлению процесса по обновлению городов плацдармом для роста инвестиций.
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экономика, пекин
16:31 31.01.2022
 

Пекин опубликовал список ключевых проектов 2022 года на 1,2 трлн юаней

© Fotolia / selensergenЮани
Юани - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
© Fotolia / selensergen
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МОСКВА, 31 янв - Проект "Россия-Китай: Главное". Городской комитет по делам развития и реформ Пекина опубликовал перечень ключевых проектов на 2022 год.
Основное внимание будет уделено таким областям, как научно-технические инновации, высокотехнологичное производство, современная индустрия услуг и обновление городов.
Как сообщил комитет, из указанных проектов 100 - это научно-технические инновационные проекты, 100 касаются сферы инфраструктуры, еще 100 - направлены на улучшение благосостояния граждан. Общая сумма инвестиций на их реализацию составит примерно 1,2 триллиона юаней (около 188,2 миллиарда долларов), из них 280,2 миллиарда юаней будут выделены в текущем году.
Перечень включает 120 новых проектов и 180 уже находящихся в стадии реализации, 69 из которых, как ожидается, будут завершены в течение года. По данным комитета, тщательно отобранные проекты будут привлекать больше инвестиций в инфраструктуру, систематически увеличивать поддержку научно-технических инноваций и модернизации индустрий, а также способствовать становлению процесса по обновлению городов плацдармом для роста инвестиций.
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