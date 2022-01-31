СМИ: в России могут запретить уничтожение санкционных продуктов
"Известия": депутат Госдумы Нилов предложил запретить уничтожение санкционных продуктов
© РИА Новости / Джорди Бойшареу / Перейти в фотобанкПрилавок с сыром на рынке Санта-Катерина в старом городе Барселоны
Прилавок с сыром на рынке Санта-Катерина в старом городе Барселоны
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Уничтожение конфискованных и санкционных, но пригодных для употребления продуктов питания могут запретить в России, соответствующий законопроект в ближайшее время внесут в Госдуму, сообщает газета "Известия".
"В Госдуму в ближайшее время будет внесен законопроект, который подразумевает изменение закона "О качестве и безопасности пищевых продуктов". Документом предлагается дополнить его новой статьей "О запрете уничтожения и захоронения пищевых продуктов, пригодных для употребления", - говорится в сообщении.
По данным издания, в пояснительной записке к документу отмечается, что было бы правильнее после проведения экспертизы на пригодность использовать такие продукты по прямому назначению.
"Как рассказал "Известиям" автор законопроекта, глава комитета Госдумы по труду, зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов, это касается всех продуктов питания, которые были изъяты в связи с нарушением закона, - и конфискованных, и санкционных", - добавляется в сообщении.
По словам Нилова, проверять качество таких продуктов могут Роспотребнадзор и Россельхознадзор.
"Во фракциях "Единой России" и "Новые люди" обещали изучить законопроект, когда он будет внесен в Госдуму. Член СПЧ, председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов считает, что законопроект поддержать можно", - добавляется в сообщении.
В марте 2014 года США и ЕС начали вводить санкции против российских граждан и организаций после референдума в Крыму, обвиняя РФ в "подрыве территориальной целостности Украины". На этом референдуме 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН, проголосовали за воссоединение с Россией, и вопрос Крыма закрыт окончательно.
В августе 2014 года Россия ограничила импорт продовольствия из стран, которые ввели в отношении нее санкции, под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция. По мере сохранения санкций Запада, РФ также продлевала и свои ответные меры.