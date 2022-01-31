https://ria.ru/20220131/produkty-1770237821.html

СМИ: в России могут запретить уничтожение санкционных продуктов

СМИ: в России могут запретить уничтожение санкционных продуктов - РИА Новости, 31.01.2022

СМИ: в России могут запретить уничтожение санкционных продуктов

Уничтожение конфискованных и санкционных, но пригодных для употребления продуктов питания могут запретить в России, соответствующий законопроект в ближайшее... РИА Новости, 31.01.2022

2022-01-31T02:09

2022-01-31T02:09

2022-01-31T02:09

общество

госдума рф

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/15/1729341816_0:408:2915:2048_1920x0_80_0_0_f2ec79422fb17d0e6c16d2d0eea13d5c.jpg

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Уничтожение конфискованных и санкционных, но пригодных для употребления продуктов питания могут запретить в России, соответствующий законопроект в ближайшее время внесут в Госдуму, сообщает газета "Известия"."В Госдуму в ближайшее время будет внесен законопроект, который подразумевает изменение закона "О качестве и безопасности пищевых продуктов". Документом предлагается дополнить его новой статьей "О запрете уничтожения и захоронения пищевых продуктов, пригодных для употребления", - говорится в сообщении.По данным издания, в пояснительной записке к документу отмечается, что было бы правильнее после проведения экспертизы на пригодность использовать такие продукты по прямому назначению.По словам Нилова, проверять качество таких продуктов могут Роспотребнадзор и Россельхознадзор."Во фракциях "Единой России" и "Новые люди" обещали изучить законопроект, когда он будет внесен в Госдуму. Член СПЧ, председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов считает, что законопроект поддержать можно", - добавляется в сообщении.В марте 2014 года США и ЕС начали вводить санкции против российских граждан и организаций после референдума в Крыму, обвиняя РФ в "подрыве территориальной целостности Украины". На этом референдуме 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН, проголосовали за воссоединение с Россией, и вопрос Крыма закрыт окончательно.В августе 2014 года Россия ограничила импорт продовольствия из стран, которые ввели в отношении нее санкции, под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция. По мере сохранения санкций Запада, РФ также продлевала и свои ответные меры.

https://ria.ru/20220130/sanktsii-1770227958.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия