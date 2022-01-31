Москалькова оценила идею создания службы пробации
Омбудсмен Москалькова заявила, что служба пробации поможет людям вернуться в общество
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Поддержка президентом Владимиром Путиным идеи создания службы пробации в системе ФСИН поможет развернуть новую систему мер помощи людям по возвращению в открытое общество, полагает уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.
Ранее министр юстиции Константин Чуйченко сообщил на встрече с президентом, что проект закона, предусматривающего создание службы пробации - по адаптации заключённых к жизни на воле - уже подготовлен, она может быть создана уже к середине 2023 года. Путин согласился с этой идеей.
"Очень важно, что сегодня президент РФ поддержал идею создания службы пробации в системе ФСИН России для помощи осужденным... Сегодняшнее решение президента позволит развернуть принципиально новую систему мер помощи людям по возвращению в открытое общество", — написала Москалькова на своей странице в Instagram.
Она отметила, что к ней поступают многочисленные обращения от людей, освободившихся из мест лишения свободы, о низких размерах пособия при освобождении, трудностях при получении жилья и трудоустройстве.
"Более двух лет мы осуществляем мониторинг ситуации с ресоциализацией осуждённых и считаем эту тему крайне актуальной. К нам поступают многочисленные обращения от людей, освободившихся из мест лишения свободы, о низком размере единовременного денежного пособия при освобождении, о трудностях при получении жилья, в трудоустройстве, в медицинском обеспечении, а также от нуждающихся в юридической помощи", — сообщила Москалькова.