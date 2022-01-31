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Москалькова оценила идею создания службы пробации
Москалькова оценила идею создания службы пробации - РИА Новости, 31.01.2022
Москалькова оценила идею создания службы пробации
Поддержка президентом Владимиром Путиным идеи создания службы пробации в системе ФСИН поможет развернуть новую систему мер помощи людям по возвращению в... РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T16:37
2022-01-31T16:37
общество
владимир путин
константин чуйченко
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
татьяна москалькова
россия
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Поддержка президентом Владимиром Путиным идеи создания службы пробации в системе ФСИН поможет развернуть новую систему мер помощи людям по возвращению в открытое общество, полагает уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.Ранее министр юстиции Константин Чуйченко сообщил на встрече с президентом, что проект закона, предусматривающего создание службы пробации - по адаптации заключённых к жизни на воле - уже подготовлен, она может быть создана уже к середине 2023 года. Путин согласился с этой идеей."Очень важно, что сегодня президент РФ поддержал идею создания службы пробации в системе ФСИН России для помощи осужденным... Сегодняшнее решение президента позволит развернуть принципиально новую систему мер помощи людям по возвращению в открытое общество", — написала Москалькова на своей странице в Instagram.Она отметила, что к ней поступают многочисленные обращения от людей, освободившихся из мест лишения свободы, о низких размерах пособия при освобождении, трудностях при получении жилья и трудоустройстве."Более двух лет мы осуществляем мониторинг ситуации с ресоциализацией осуждённых и считаем эту тему крайне актуальной. К нам поступают многочисленные обращения от людей, освободившихся из мест лишения свободы, о низком размере единовременного денежного пособия при освобождении, о трудностях при получении жилья, в трудоустройстве, в медицинском обеспечении, а также от нуждающихся в юридической помощи", — сообщила Москалькова.
https://ria.ru/20220131/sovfed-1770312170.html
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общество, владимир путин, константин чуйченко, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), татьяна москалькова, россия
16:37 31.01.2022
 
Москалькова оценила идею создания службы пробации

Омбудсмен Москалькова заявила, что служба пробации поможет людям вернуться в общество

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Поддержка президентом Владимиром Путиным идеи создания службы пробации в системе ФСИН поможет развернуть новую систему мер помощи людям по возвращению в открытое общество, полагает уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.
Ранее министр юстиции Константин Чуйченко сообщил на встрече с президентом, что проект закона, предусматривающего создание службы пробации - по адаптации заключённых к жизни на воле - уже подготовлен, она может быть создана уже к середине 2023 года. Путин согласился с этой идеей.
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"Очень важно, что сегодня президент РФ поддержал идею создания службы пробации в системе ФСИН России для помощи осужденным... Сегодняшнее решение президента позволит развернуть принципиально новую систему мер помощи людям по возвращению в открытое общество", — написала Москалькова на своей странице в Instagram.
Она отметила, что к ней поступают многочисленные обращения от людей, освободившихся из мест лишения свободы, о низких размерах пособия при освобождении, трудностях при получении жилья и трудоустройстве.
"Более двух лет мы осуществляем мониторинг ситуации с ресоциализацией осуждённых и считаем эту тему крайне актуальной. К нам поступают многочисленные обращения от людей, освободившихся из мест лишения свободы, о низком размере единовременного денежного пособия при освобождении, о трудностях при получении жилья, в трудоустройстве, в медицинском обеспечении, а также от нуждающихся в юридической помощи", — сообщила Москалькова.
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ОбществоВладимир ПутинКонстантин ЧуйченкоФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Татьяна МоскальковаРоссия
 
 
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