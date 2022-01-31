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Источник: обращение о признании ЛНР и ДНР могут рассмотреть 14 февраля
Источник: обращение о признании ЛНР и ДНР могут рассмотреть 14 февраля - РИА Новости, 31.01.2022
Источник: обращение о признании ЛНР и ДНР могут рассмотреть 14 февраля
Решение относительно обращения к президенту России Владимиру Путину о признании ЛНР и ДНР независимыми может быть принято на Совете Думы 14 февраля, сообщил РИА РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T11:56
2022-01-31T11:59
госдума рф
донецкая народная республика
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
в мире
украина
владимир путин
николай коломейцев
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МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Решение относительно обращения к президенту России Владимиру Путину о признании ЛНР и ДНР независимыми может быть принято на Совете Думы 14 февраля, сообщил РИА Новости источник в Государственной думе.Ранее депутаты Госдумы от КПРФ в проекте обращения Думы к президенту России попросили Владимира Путина рассмотреть вопрос признания самопровозглашенных ДНР и ЛНР в качестве независимых государств, а также о скорейшем проведении переговоров с руководством республик в целях создания правовой основы межгосударственных отношений и для регулирования всех аспектов сотрудничества и взаимопомощи. Позднее первый замглавы фракции коммунистов Николай Коломейцев сообщил РИА Новости, что Совет Госдумы принял решение рассмотреть обращение в феврале."На Совете Думы 14 февраля планируем рассмотреть этот вопрос", - сказал собеседник агентства.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов. Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта.В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбасс.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в эскалации, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а войска перемещает в пределах своей территории и на свое усмотрение, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Как ранее заявил Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
https://ria.ru/20220131/donbass-1770273770.html
https://ria.ru/20220131/ukraina-1770269754.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
украина
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госдума рф, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, в мире, украина, владимир путин, николай коломейцев, донбасс, россия
11:56 31.01.2022 (обновлено: 11:59 31.01.2022)
 
Источник: обращение о признании ЛНР и ДНР могут рассмотреть 14 февраля

Источник в Госдуме: обращение к Путину о признании ЛНР и ДНР могут рассмотреть 14 февраля

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание Государственной Думы РФ
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МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Решение относительно обращения к президенту России Владимиру Путину о признании ЛНР и ДНР независимыми может быть принято на Совете Думы 14 февраля, сообщил РИА Новости источник в Государственной думе.
Ранее депутаты Госдумы от КПРФ в проекте обращения Думы к президенту России попросили Владимира Путина рассмотреть вопрос признания самопровозглашенных ДНР и ЛНР в качестве независимых государств, а также о скорейшем проведении переговоров с руководством республик в целях создания правовой основы межгосударственных отношений и для регулирования всех аспектов сотрудничества и взаимопомощи. Позднее первый замглавы фракции коммунистов Николай Коломейцев сообщил РИА Новости, что Совет Госдумы принял решение рассмотреть обращение в феврале.
Стела на въезде в село Спартак на севере Донецка - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
Вчера, 11:34
Все фракции Госдумы выступили за поддержку ДНР и ЛНР, заявил Зюганов
"На Совете Думы 14 февраля планируем рассмотреть этот вопрос", - сказал собеседник агентства.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов. Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта.
В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбасс.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в эскалации, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а войска перемещает в пределах своей территории и на свое усмотрение, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Как ранее заявил Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
Украинские военные в Луганской области - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
Вчера, 11:10
Украина готовит постановочные сюжеты о нападении России, заявили в ЛНР
 
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