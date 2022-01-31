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Экологи Баренцева региона получили профессиональную премию
Экологи Баренцева региона получили профессиональную премию - РИА Новости, 31.01.2022
Экологи Баренцева региона получили профессиональную премию
Экологи из стран Баренцева региона стали лауреатами первой Международной экологической премии имени Курта Оддекалва (The Oddekalv Prize), сообщает Центр... РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T14:19
2022-01-31T14:19
2022-01-31T14:19
экология
арктика
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Экологи из стран Баренцева региона стали лауреатами первой Международной экологической премии имени Курта Оддекалва (The Oddekalv Prize), сообщает Центр экологического мониторинга "Помор".Церемония награждения премией, организаторами которой выступили природоохранная организация "Зеленые воины Норвегии" и Союз независимых экологов Баренцева региона BRIES, прошла в формате онлайн одновременно в городах всех стран Баренцева региона."Цель премии – поиск, поощрение и продвижение независимых и талантливых экологов, разделяющих дух и убеждения великого борца за охрану окружающей среды Арктики Курта Вилли Оддекалва, который трагически погиб прошлой зимой в норвежском Бергене", - приводятся в сообщении слова руководителя Центра "Помор" Тимофея Суровцева.Премия представлена номинациями "ЭКО-прорыв", "ЭКО-медиа" и "ЭКО-селебритис".Ее лауреатами стали сын Курта Оддекалва, руководитель "Зеленых воинов Норвегии" Рубен Оддекалв, шведский общественный деятель Торд Бьорк, журналист из Финляндии Йохан Бекман, руководитель Ассоциации "ЭКО-пресс", российский журналист Сергей Шахиджанян, министр Гренландии по инфраструктуре Мариан Павиасен, политик и публицист из России Дарья Митина, шведский эколог Эрик Ларсен, руководитель информационного агентства Barents News Василий Борисов, эко-активистка из Дании Пипалук Люнге-Рассмуссен, ученый-эколог из России Владимир Латка и другие эксперты.
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экология, арктика
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Экологи из стран Баренцева региона стали лауреатами первой Международной экологической премии имени Курта Оддекалва (The Oddekalv Prize), сообщает Центр экологического мониторинга "Помор".
Церемония награждения премией, организаторами которой выступили природоохранная организация "Зеленые воины Норвегии" и Союз независимых экологов Баренцева региона BRIES, прошла в формате онлайн одновременно в городах всех стран Баренцева региона.
"Цель премии – поиск, поощрение и продвижение независимых и талантливых экологов, разделяющих дух и убеждения великого борца за охрану окружающей среды Арктики Курта Вилли Оддекалва, который трагически погиб прошлой зимой в норвежском Бергене", - приводятся в сообщении слова руководителя Центра "Помор" Тимофея Суровцева.
Премия представлена номинациями "ЭКО-прорыв", "ЭКО-медиа" и "ЭКО-селебритис".
Ее лауреатами стали сын Курта Оддекалва, руководитель "Зеленых воинов Норвегии" Рубен Оддекалв, шведский общественный деятель Торд Бьорк, журналист из Финляндии Йохан Бекман
, руководитель Ассоциации "ЭКО-пресс", российский журналист Сергей Шахиджанян, министр Гренландии по инфраструктуре Мариан Павиасен, политик и публицист из России Дарья Митина, шведский эколог Эрик Ларсен, руководитель информационного агентства Barents News Василий Борисов, эко-активистка из Дании Пипалук Люнге-Рассмуссен, ученый-эколог из России Владимир Латка и другие эксперты.