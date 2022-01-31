https://ria.ru/20220131/pozhar-1770352403.html
Двенадцать человек спасли при пожаре на севере Москвы
Двенадцать человек спасли при пожаре на севере Москвы - РИА Новости, 31.01.2022
Двенадцать человек спасли при пожаре на севере Москвы
Семь детей и пятерых взрослых удалось спасти при пожаре в двенадцатиэтажном жилом доме на севере Москвы, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T17:32
2022-01-31T17:32
2022-01-31T17:32
происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Семь детей и пятерых взрослых удалось спасти при пожаре в двенадцатиэтажном жилом доме на севере Москвы, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.Сообщение о возгорании в квартире 12-этажного жилого дома на улице Большая Академическая поступило в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях в 16.09."С вышележащих этажей спасено 12 человек (из них 7 детей), переданы медикам для проверки состояния", - говорится в сообщении.Ведомство уточняет, что в одной из квартир на втором этаже происходило горение личных вещей и мебели на площади 10 квадратных метров. В 16.33 пожар был локализован, а в 16.43 полностью ликвидирован."Самостоятельно до прибытия пожарно-спасательных подразделений здание покинули около 15 человек", - информирует главк.
https://ria.ru/20220131/pozhar-1770321781.html
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происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Двенадцать человек спасли при пожаре на севере Москвы
Семь детей и пять взрослых спасли при пожаре в многоэтажке на севере Москвы
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Семь детей и пятерых взрослых удалось спасти при пожаре в двенадцатиэтажном жилом доме на севере Москвы, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
Сообщение о возгорании в квартире 12-этажного жилого дома на улице Большая Академическая поступило в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях в 16.09.
"С вышележащих этажей спасено 12 человек (из них 7 детей), переданы медикам для проверки состояния", - говорится в сообщении.
Ведомство уточняет, что в одной из квартир на втором этаже происходило горение личных вещей и мебели на площади 10 квадратных метров. В 16.33 пожар был локализован, а в 16.43 полностью ликвидирован.
"Самостоятельно до прибытия пожарно-спасательных подразделений здание покинули около 15 человек", - информирует главк.