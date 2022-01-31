https://ria.ru/20220131/pozhar-1770321781.html

Мать студента рассказала о чудесном спасении сына при пожаре в Чертаново

Мать студента рассказала о чудесном спасении сына при пожаре в Чертаново - РИА Новости, 31.01.2022

Мать студента рассказала о чудесном спасении сына при пожаре в Чертаново

Спасти друга и подругу и спастись самому студенту во время пожара в московском районе Чертаново помогли вера и хорошая физическая форма, рассказала РИА Новости... РИА Новости, 31.01.2022

2022-01-31T15:10

2022-01-31T15:10

2022-01-31T16:07

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Спасти друга и подругу и спастись самому студенту во время пожара в московском районе Чертаново помогли вера и хорошая физическая форма, рассказала РИА Новости его мать Наиля.Видео с чудесным спасением студентки из окна горящего дома в Москве разошлось в СМИ и социальных сетях. На нем, как позднее выяснилось, двое студентов затягивают в окно 8-го этажа девушку, а сверху столбом валит дым. По данным экстренных служб, 29 января горела квартира на 9-м этаже дома по Дорожной улице, площадь пожара составила 50 "квадратов", были спасены 12 человек.По словам Наили, пожар произошел в трехкомнатной квартире, в которой проживали ее сын Адель, его товарищ Тимур и мужчина-арендодатель. В тот день к ним пришли в гости студенты Ирина и Игорь. Спустя 10 минут после прихода последнего и начался пожар: Игорь успел выбежать из квартиры через коридор, но получил 40% ожогов. Остальные же остались внутри."Черный дым, ничего не видно. Адель, мой сын, собрал в рюкзак все свои важные вещи - телефоны и документы, карты, деньги - и сбросил вниз, в окно. Потом Ирине они с Тимуром сказали, чтобы она открыла окно в дальней комнате и дышала через окно", - рассказала Наиля.После этого Адель, держась за подоконник окна своей комнаты, начал стучать ногами по окну квартиры ниже, то же самое делал Тимур."В этот момент Тимур сорвался. Адель подхватил его левой рукой и дал ему подтянуться еще раз в окно, получается, он левой рукой его держал, а правой держался за окошко", - добавила женщина.Уже после этого сосед снизу открыл окно и впустил Тимура в квартиру, а потом и Аделя. После этого нужно было спасать Ирину: студенты начали кричать, чтобы она таким же образом вылезла в окно, после чего затащили ее в квартиру на 8-м этаже."У нас очень верующая семья, мы регулярно ходим в мечеть. Он сильно начал молиться. И пришло ему решение, как спастись... У Аделя коричнево-желтый пояс по карате, всю жизнь занимается спортом, не пьет и не курит, физически развит, сильный. Возможно, сила ему помогла так удержаться на окошке", - заявила мать юноши.Наиля также рассказала, что большинство вещей ее сына сгорели, в том числе новый компьютер, но он успел захватить два айфона, нужные ему для работы.

https://ria.ru/20220129/pozhar-1770116954.html

https://ria.ru/20220130/shkolnitsa-1770188875.html

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происшествия, москва, жилье, россия