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Главе СК доложат о строительстве дороги через пойму в Волгоградской области
Главе СК доложат о строительстве дороги через пойму в Волгоградской области - РИА Новости, 31.01.2022
Главе СК доложат о строительстве дороги через пойму в Волгоградской области
Председатель СК Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад о ходе строительства трассы через Волго-Ахтубинскую пойму в Волгоградской области, на которое РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T23:05
2022-01-31T23:05
2022-01-31T23:05
общество
волгоградская область
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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ВОЛГОГРАД, 31 янв – РИА Новости. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад о ходе строительства трассы через Волго-Ахтубинскую пойму в Волгоградской области, на которое жалуются местные жители, сообщает в понедельник пресс-служба СК РФ.По данным ведомства, жители Волгоградской области обратились в СК с требованием прекратить вырубку деревьев при строительстве дороги через природный парк "Волга-Ахтубинской пойма", а также реализовать другой вариант трассы, который бы позволил сохранить природу."В связи с обращениями граждан к руководству СК России по поводу строительства скоростной трассы через природный парк "Волго-Ахтубинская пойма" председатель СК России поручил руководителю следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской области Семенову В.И. представить доклад о ситуации", - говорится в сообщении ведомства.Строительство третьего пускового комплекса мостового перехода через Волго-Ахтубинскую пойму, состоящего из нескольких дорог и мостов, началось в июне. Трасса, по информации администрации региона, позволит разгрузить существующую дорогу.Ранее сообщалось, что в Волгоградской области выбрали проект строительства третьего пускового комплекса мостового перехода через Волго-Ахтубинскую пойму из четырех вариантов. Сооружение должно соединить уже построенные мосты через Волгу и Ахтубу, его длина составит 14,2 километра. Объект будет состоять из четырех мостов через ерики (проток, соединяющий два водоема) и двух автодорог. Сооружение минимально пересекается с водоемами, трасса не затрагивает зоны отдыха и проходит в стороне от населенных пунктов. Кроме того, с автодороги не будет съездов в лес.Отмечалось, что при строительстве мостов и дорог полностью избежать вырубки леса в Волго-Ахтубинской пойме не получится, но застройщик планирует компенсационную высадку более 200 тысяч саженцев, что почти в 15 раз превышает количество деревьев, которые могут вырубить. Вопрос строительства дороги через пойму поднимался еще в 1990-е годы и в 2000-е, когда был построен первый мостовой переход через Волгу. Второй участок открылся в 2020-м - мост через Ахтубу, соединившийся с дорогой "Краснослободск - Средняя Ахтуба".
https://ria.ru/20220131/bastrykin-1770302173.html
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общество, волгоградская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия
Главе СК доложат о строительстве дороги через пойму в Волгоградской области
Главе СК Бастрыкину доложат о строительстве дороги через пойму в Волгоградской области
ВОЛГОГРАД, 31 янв – РИА Новости.
Председатель СК Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад о ходе строительства трассы через Волго-Ахтубинскую пойму в Волгоградской области, на которое жалуются местные жители, сообщает в понедельник пресс-служба СК РФ
.
По данным ведомства, жители Волгоградской области
обратились в СК
с требованием прекратить вырубку деревьев при строительстве дороги через природный парк "Волга-Ахтубинской пойма", а также реализовать другой вариант трассы, который бы позволил сохранить природу.
"В связи с обращениями граждан к руководству СК России
по поводу строительства скоростной трассы через природный парк "Волго-Ахтубинская пойма" председатель СК России поручил руководителю следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской области Семенову В.И. представить доклад о ситуации", - говорится в сообщении ведомства.
Строительство третьего пускового комплекса мостового перехода через Волго-Ахтубинскую пойму, состоящего из нескольких дорог и мостов, началось в июне. Трасса, по информации администрации региона, позволит разгрузить существующую дорогу.
Ранее сообщалось, что в Волгоградской области выбрали проект строительства третьего пускового комплекса мостового перехода через Волго-Ахтубинскую пойму из четырех вариантов. Сооружение должно соединить уже построенные мосты через Волгу и Ахтубу, его длина составит 14,2 километра. Объект будет состоять из четырех мостов через ерики (проток, соединяющий два водоема) и двух автодорог. Сооружение минимально пересекается с водоемами, трасса не затрагивает зоны отдыха и проходит в стороне от населенных пунктов. Кроме того, с автодороги не будет съездов в лес.
Отмечалось, что при строительстве мостов и дорог полностью избежать вырубки леса в Волго-Ахтубинской пойме не получится, но застройщик планирует компенсационную высадку более 200 тысяч саженцев, что почти в 15 раз превышает количество деревьев, которые могут вырубить. Вопрос строительства дороги через пойму поднимался еще в 1990-е годы и в 2000-е, когда был построен первый мостовой переход через Волгу. Второй участок открылся в 2020-м - мост через Ахтубу, соединившийся с дорогой "Краснослободск - Средняя Ахтуба".