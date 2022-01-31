Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
https://ria.ru/20220131/posol-1770345586.html
Новый посол США в Турции посетил патриарха Варфоломея
Новый посол США в Турции посетил патриарха Варфоломея - РИА Новости, 31.01.2022
Новый посол США в Турции посетил патриарха Варфоломея
Новый посол США в Анкаре Джефф Флейк посетил резиденцию Константинопольского патриарха Варфоломея в районе Фанар в Стамбуле, сообщила пресс-служба патриархии. РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T17:06
2022-01-31T17:16
религия
анкара
греция
джо байден
сергей лавров
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156113/02/1561130267_0:232:3072:1959_1920x0_80_0_0_381d9cc478ee353f3328a0d87b834db5.jpg
АФИНЫ, 31 янв – РИА Новости. Новый посол США в Анкаре Джефф Флейк посетил резиденцию Константинопольского патриарха Варфоломея в районе Фанар в Стамбуле, сообщила пресс-служба патриархии.Визит прошел через несколько дней после вручения Флейком верительных грамот президенту Турции Тайипу Эрдогану. Церемония состоялась 26 января, Фанар новый посол посетил 29 января."Посол Флейк, которого сопровождали его супруга Шерил Флейк, генеральный консул США в Стамбуле Дариа Дарнелл и советники Адам Паркер и Кевин Мосс, был тепло принят Вселенским патриархом Варфоломеем, с которым они долго обсуждали вопросы, представляющие взаимный интерес", - говорится в сообщении Фанара.На встрече также присутствовал старец-митрополит Халкидонский Эммануил и митрополит Австралии Макарий.После встречи посол США с супругой посетили патриаршую церковь Святого Георгия, где им рассказали об истории церкви и хранящихся в ней священных реликвиях.Деньги на строительство этой церкви греки получили в 16-м веке в Москве у царя Федора Ивановича.Патриарх Варфоломей поддерживает постоянные контакты с американскими дипломатами и политиками как в Турции, так и в Греции и в Вашингтоне. Варфоломей регулярно встречается с послами США в Турции и Греции. Он неоднократно встречался с президентом США Джо Байденом – католик Байден принимал его в своем доме в Вашингтоне, встречался с ним в Турции, в Афинах и в других местах. В ноябре 2014 года во время официального визита в Турцию Байден и его супруга Джилл посетили резиденцию патриарха в cтамбульском историческом районе Фанар.Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что Соединенные Штаты напрямую причастны к кризису, в котором оказалось сегодня православие. В частности, по словам Лаврова, институт спецпредставителя по свободе вероисповедания США "на самом деле занимался не свободой, а активнейшим образом настраивал и финансировал Константинопольского патриарха Варфоломея с тем, чтобы он проводил линию на раскол, в том числе на Украине прежде всего". Как отмечал министр, Россия обладает достаточным количеством фактов того, что автокефалия "новой церкви" Украины была поддержана и инспирирована США.Пресс-служба Константинопольской патриархии сообщила, что Фанар посетил и новый посол Греции в Анкаре Христодулос Лазарис вместе с супругой."Посол, знавший патриарха много лет, так как ранее он служил в генеральном консульстве Греции в Стамбуле, а затем в посольстве Анкары, был тепло принят Его Святейшеством, с которым они "вспомнили старые дни", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20211026/mitropolit-1756369810.html
https://ria.ru/20211213/spetssluzhby-1763180351.html
анкара
греция
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156113/02/1561130267_514:262:2896:2048_1920x0_80_0_0_b6c783876070a8c11957ca96012e8f6f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
анкара, греция, джо байден, сергей лавров, россия
17:06 31.01.2022 (обновлено: 17:16 31.01.2022)
 

Новый посол США в Турции посетил патриарха Варфоломея

© AP Photo / Emrah GurelПатриарх Константинопольский Варфоломей
Патриарх Константинопольский Варфоломей - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
© AP Photo / Emrah Gurel
Читать ria.ru в
АФИНЫ, 31 янв – РИА Новости. Новый посол США в Анкаре Джефф Флейк посетил резиденцию Константинопольского патриарха Варфоломея в районе Фанар в Стамбуле, сообщила пресс-служба патриархии.
Визит прошел через несколько дней после вручения Флейком верительных грамот президенту Турции Тайипу Эрдогану. Церемония состоялась 26 января, Фанар новый посол посетил 29 января.
"Посол Флейк, которого сопровождали его супруга Шерил Флейк, генеральный консул США в Стамбуле Дариа Дарнелл и советники Адам Паркер и Кевин Мосс, был тепло принят Вселенским патриархом Варфоломеем, с которым они долго обсуждали вопросы, представляющие взаимный интерес", - говорится в сообщении Фанара.
На встрече также присутствовал старец-митрополит Халкидонский Эммануил и митрополит Австралии Макарий.
Митрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата Иларион - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
26 октября 2021, 19:00Религия
Митрополит Иларион о встречах Варфоломея в США: не нужно обманываться
После встречи посол США с супругой посетили патриаршую церковь Святого Георгия, где им рассказали об истории церкви и хранящихся в ней священных реликвиях.
Деньги на строительство этой церкви греки получили в 16-м веке в Москве у царя Федора Ивановича.
Патриарх Варфоломей поддерживает постоянные контакты с американскими дипломатами и политиками как в Турции, так и в Греции и в Вашингтоне. Варфоломей регулярно встречается с послами США в Турции и Греции. Он неоднократно встречался с президентом США Джо Байденом – католик Байден принимал его в своем доме в Вашингтоне, встречался с ним в Турции, в Афинах и в других местах. В ноябре 2014 года во время официального визита в Турцию Байден и его супруга Джилл посетили резиденцию патриарха в cтамбульском историческом районе Фанар.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что Соединенные Штаты напрямую причастны к кризису, в котором оказалось сегодня православие. В частности, по словам Лаврова, институт спецпредставителя по свободе вероисповедания США "на самом деле занимался не свободой, а активнейшим образом настраивал и финансировал Константинопольского патриарха Варфоломея с тем, чтобы он проводил линию на раскол, в том числе на Украине прежде всего". Как отмечал министр, Россия обладает достаточным количеством фактов того, что автокефалия "новой церкви" Украины была поддержана и инспирирована США.
Пресс-служба Константинопольской патриархии сообщила, что Фанар посетил и новый посол Греции в Анкаре Христодулос Лазарис вместе с супругой.
"Посол, знавший патриарха много лет, так как ранее он служил в генеральном консульстве Греции в Стамбуле, а затем в посольстве Анкары, был тепло принят Его Святейшеством, с которым они "вспомнили старые дни", - говорится в сообщении.
Будущий патриарх Афинагор и президент США Гарри Трумэн - РИА Новости, 1920, 13.12.2021
13 декабря 2021, 08:00Религия
План "Патриарх": с кем "агенты ЦРУ в рясах" затеяли большую игру
 
РелигияАнкараГрецияДжо БайденСергей ЛавровРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:58Сбербанк повысил ставку по потребкредитам на первый месяц
08:55Россиянам, осужденным на Шри-Ланке за сбор жуков, разрешили покинуть страну
08:53Дочь Назарбаева проходит реабилитацию после COVID-19
08:52Новым главой администрации президента Казахстана назначили Мурата Нуртлеу
08:48В тайнике браконьеров в Хабаровском крае нашли останки амурской тигрицы
08:48В затопленном подвале дома во Владивостоке нашли тело женщины
08:44Сенат США может на этой неделе согласовать санкции против России, пишут СМИ
08:39В Находке патологоанатомы брали поборы с родственников умерших
08:30При обрушении литейного цеха под Калугой пострадали три человека
08:26Москвичам рассказали о погоде во вторник
08:21Волонтеры нашли тело пропавшей под Новгородом двухлетней девочки
08:09"Калашников" произвел крупную партию автоматов для заказчика из АТР
08:05В Москве увеличили число операторов горячей линии "122"
07:53Экс-глава АП Казахстана стал спикером нижней палаты парламента
07:47На Чукотке угрожавший в школьных чатах подросток пойдет под суд
07:43В Эквадоре из-за наводнения погибли 11 человек
07:40Депутаты нижней палаты парламента Казахстана приняли отставку спикера
07:30На Чукотке собака вновь напала на ребенка
07:22"Ъ": Генпрокуратура предложила пересмотреть порядок отмены штрафов с камер
07:10Экс-генсек ОБСЕ не исключил провокаций в Донбассе со стороны Украины
Лента новостейМолния
Сбербанк повысил ставку по потребкредитам на первый месяцРоссиянам, осужденным на Шри-Ланке за сбор жуков, разрешили покинуть странуДочь Назарбаева проходит реабилитацию после COVID-19Новым главой администрации президента Казахстана назначили Мурата НуртлеуВ тайнике браконьеров в Хабаровском крае нашли останки амурской тигрицыВ затопленном подвале дома во Владивостоке нашли тело женщиныСенат США может на этой неделе согласовать санкции против России, пишут СМИВ Находке патологоанатомы брали поборы с родственников умершихПри обрушении литейного цеха под Калугой пострадали три человекаМосквичам рассказали о погоде во вторникВолонтеры нашли тело пропавшей под Новгородом двухлетней девочки"Калашников" произвел крупную партию автоматов для заказчика из АТРВ Москве увеличили число операторов горячей линии "122"Экс-глава АП Казахстана стал спикером нижней палаты парламентаНа Чукотке угрожавший в школьных чатах подросток пойдет под судВ Эквадоре из-за наводнения погибли 11 человекДепутаты нижней палаты парламента Казахстана приняли отставку спикераНа Чукотке собака вновь напала на ребенка"Ъ": Генпрокуратура предложила пересмотреть порядок отмены штрафов с камерЭкс-генсек ОБСЕ не исключил провокаций в Донбассе со стороны Украины