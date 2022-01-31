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Новый посол США в Турции посетил патриарха Варфоломея

Новый посол США в Турции посетил патриарха Варфоломея - РИА Новости, 31.01.2022

Новый посол США в Турции посетил патриарха Варфоломея

Новый посол США в Анкаре Джефф Флейк посетил резиденцию Константинопольского патриарха Варфоломея в районе Фанар в Стамбуле, сообщила пресс-служба патриархии. РИА Новости, 31.01.2022

2022-01-31T17:06

2022-01-31T17:06

2022-01-31T17:16

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АФИНЫ, 31 янв – РИА Новости. Новый посол США в Анкаре Джефф Флейк посетил резиденцию Константинопольского патриарха Варфоломея в районе Фанар в Стамбуле, сообщила пресс-служба патриархии.Визит прошел через несколько дней после вручения Флейком верительных грамот президенту Турции Тайипу Эрдогану. Церемония состоялась 26 января, Фанар новый посол посетил 29 января."Посол Флейк, которого сопровождали его супруга Шерил Флейк, генеральный консул США в Стамбуле Дариа Дарнелл и советники Адам Паркер и Кевин Мосс, был тепло принят Вселенским патриархом Варфоломеем, с которым они долго обсуждали вопросы, представляющие взаимный интерес", - говорится в сообщении Фанара.На встрече также присутствовал старец-митрополит Халкидонский Эммануил и митрополит Австралии Макарий.После встречи посол США с супругой посетили патриаршую церковь Святого Георгия, где им рассказали об истории церкви и хранящихся в ней священных реликвиях.Деньги на строительство этой церкви греки получили в 16-м веке в Москве у царя Федора Ивановича.Патриарх Варфоломей поддерживает постоянные контакты с американскими дипломатами и политиками как в Турции, так и в Греции и в Вашингтоне. Варфоломей регулярно встречается с послами США в Турции и Греции. Он неоднократно встречался с президентом США Джо Байденом – католик Байден принимал его в своем доме в Вашингтоне, встречался с ним в Турции, в Афинах и в других местах. В ноябре 2014 года во время официального визита в Турцию Байден и его супруга Джилл посетили резиденцию патриарха в cтамбульском историческом районе Фанар.Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что Соединенные Штаты напрямую причастны к кризису, в котором оказалось сегодня православие. В частности, по словам Лаврова, институт спецпредставителя по свободе вероисповедания США "на самом деле занимался не свободой, а активнейшим образом настраивал и финансировал Константинопольского патриарха Варфоломея с тем, чтобы он проводил линию на раскол, в том числе на Украине прежде всего". Как отмечал министр, Россия обладает достаточным количеством фактов того, что автокефалия "новой церкви" Украины была поддержана и инспирирована США.Пресс-служба Константинопольской патриархии сообщила, что Фанар посетил и новый посол Греции в Анкаре Христодулос Лазарис вместе с супругой."Посол, знавший патриарха много лет, так как ранее он служил в генеральном консульстве Греции в Стамбуле, а затем в посольстве Анкары, был тепло принят Его Святейшеством, с которым они "вспомнили старые дни", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211026/mitropolit-1756369810.html

https://ria.ru/20211213/spetssluzhby-1763180351.html

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анкара, греция, джо байден, сергей лавров, россия