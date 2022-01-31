https://ria.ru/20220131/posledstviya-1770387041.html

В США просчитали чудовищные для мира последствия санкций против России

Раскрыты последствия от жестких санкций США против России - РИА Новости, 31.01.2022

В США просчитали чудовищные для мира последствия санкций против России

Жесткие санкции США в отношении России в случае их введения резко повысят стоимость ключевых товаров на планете, пишет обозреватель американской бизнес-газеты... РИА Новости, 31.01.2022

2022-01-31T21:31

2022-01-31T21:31

2022-01-31T23:20

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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Жесткие санкции США в отношении России в случае их введения резко повысят стоимость ключевых товаров на планете, пишет обозреватель американской бизнес-газеты Quartz Тим Макдонелл.По словам Макдонелла, даже если рестрикции не коснутся перечисленных отраслей, они все равно повлияют на экспорт из страны. Как указал автор, цены на важнейшие товары из России уже сейчас намного выше, чем до пандемии. Если США начнут санкционную войну против Москвы, инфляция ускорится с новой силой, посетовал журналист.В последние месяцы на Западе заявляют о подготовке Россией "наступательных действий" на Украине и грозят ввести жесткие ограничительные меры. В Москве неоднократно опровергали подобные утверждения. Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин назвал вбросы о "вторжении" злонамеренной пропагандой американского Госдепа. Глава МИД Сергей Лавров, в свою очередь, отметил, что Россия никогда не угрожала украинскому народу. При этом в самом Киеве также не наблюдают никаких предпосылок для эскалации конфликта. Как заявил президент страны Владимир Зеленский, ситуация специально нагнетается и негативно влияет на экономику республики.

https://ria.ru/20220131/sanktsii-1770354866.html

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политика, украина, сша, сергей нарышкин, владимир зеленский, сергей лавров, россия