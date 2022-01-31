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На парламентских выборах в Португалии побеждают социалисты
На парламентских выборах в Португалии побеждают социалисты - РИА Новости, 31.01.2022
На парламентских выборах в Португалии побеждают социалисты
Социалистическая партия во главе с и.о. премьера Антониу Коштой побеждает на досрочных парламентских выборах в Португалии, свидетельствуют данные МВД. РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T01:54
2022-01-31T02:03
в мире
португалия
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МАДРИД, 31 янв – РИА Новости. Социалистическая партия во главе с и.о. премьера Антониу Коштой побеждает на досрочных парламентских выборах в Португалии, свидетельствуют данные МВД.Ей удалось получить около 42% голосов избирателей, свидетельствуют данные после обработки 97% бюллетеней.Таким образом, социалисты укрепляют свои позиции по сравнению с результатами выборов 2019 года, когда их поддержали 36,4% избирателей, и в новом составе парламента приблизятся к абсолютному большинству - 116 мандатам. В настоящее время подсчет, сколько мандатов по итогам голосования получила каждая партия, продолжается. Социалистам удалось выступить на выборах гораздо лучше, чем это прогнозировали опросы.Второе место с 28,5% получает правоцентристская социал-демократическая партия во главе с Руем Риу. На третье место вышла крайне правая Chega во главе с Андре Вентурой, который в предыдущем составе парламента был единственным ее представителем. За нее проголосовали 7% избирателей.Заметно ухудшил свои позиции Левый блок, который поддерживал правительство социалистов с 2015 года, его отказ проголосовать в парламенте за бюджет на 2022 год привел к досрочным выборам. Если на выборах 2019 года за Блок под руководством Катарины Мартинш проголосовали 9,5% избирателей, то сейчас немногим более 4%. Примерно столько же получают коалиция коммунистов и экологов (PCP-PEV) и недавно созданная правая Либеральная инициатива.Менее 2% у правой коалиции Социально-демократический центр —Народная партия (CDS-PP), партия PAN (Люди-животные-природа) получает 1,4%.Явка превысила 57%.
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РИА Новости
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в мире, португалия
01:54 31.01.2022 (обновлено: 02:03 31.01.2022)
 
На парламентских выборах в Португалии побеждают социалисты

На парламентских выборах в Португалии после обработки 97% бюллетеней побеждают социалисты

© Flickr / paspalleteir@Португалия
Португалия - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
© Flickr / paspalleteir@
Португалия
Читать ria.ru в
МАДРИД, 31 янв – РИА Новости. Социалистическая партия во главе с и.о. премьера Антониу Коштой побеждает на досрочных парламентских выборах в Португалии, свидетельствуют данные МВД.
Ей удалось получить около 42% голосов избирателей, свидетельствуют данные после обработки 97% бюллетеней.
Таким образом, социалисты укрепляют свои позиции по сравнению с результатами выборов 2019 года, когда их поддержали 36,4% избирателей, и в новом составе парламента приблизятся к абсолютному большинству - 116 мандатам. В настоящее время подсчет, сколько мандатов по итогам голосования получила каждая партия, продолжается. Социалистам удалось выступить на выборах гораздо лучше, чем это прогнозировали опросы.
Второе место с 28,5% получает правоцентристская социал-демократическая партия во главе с Руем Риу. На третье место вышла крайне правая Chega во главе с Андре Вентурой, который в предыдущем составе парламента был единственным ее представителем. За нее проголосовали 7% избирателей.
Заметно ухудшил свои позиции Левый блок, который поддерживал правительство социалистов с 2015 года, его отказ проголосовать в парламенте за бюджет на 2022 год привел к досрочным выборам. Если на выборах 2019 года за Блок под руководством Катарины Мартинш проголосовали 9,5% избирателей, то сейчас немногим более 4%. Примерно столько же получают коалиция коммунистов и экологов (PCP-PEV) и недавно созданная правая Либеральная инициатива.
Менее 2% у правой коалиции Социально-демократический центр —Народная партия (CDS-PP), партия PAN (Люди-животные-природа) получает 1,4%.
Явка превысила 57%.
Российский бизнесмен Роман Абрамович - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
14 января, 04:24
СМИ: Португалия начала расследование о гражданстве Абрамовича
 
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