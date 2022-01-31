https://ria.ru/20220131/poroshenko-1770279724.html

Порошенко отказался давать показания по делу о госизмене

Порошенко отказался давать показания по делу о госизмене - РИА Новости, 31.01.2022

Порошенко отказался давать показания по делу о госизмене

Бывший президент Украины Петр Порошенко пришел в понедельник на допрос в государственное бюро расследований в Киеве по делу о госизмене, передает корреспондент... РИА Новости, 31.01.2022

2022-01-31T12:07

2022-01-31T12:07

2022-01-31T12:27

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КИЕВ, 31 янв - РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко пришел в понедельник на допрос в государственное бюро расследований в Киеве по делу о госизмене, передает корреспондент РИА Новости.Ранее госбюро расследований Украины сообщило, что Порошенко хочет сорвать следствие и политизирует процесс по делу о госизмене, следовательно, избранная ему мера пресечения в виде личных обязательств слишком снисходительна.Порошенко пришел вместе со своими адвокатами. Перед входом здание госбюро он пообщался с журналистами.Бывший президент Украины Петр Порошенко перед допросом в госбюро Украины заявил, что не будет давать показания по делу о госизмене, так как не намерен принимать участие в "шоу", передает корреспондент РИА Новости."Все это делается по указанию господина (президента Украины Владимира) Зеленского… Это все, дорогие друзья, шоу, шоу в стиле Зеленского, где он пытается отвлечь внимание от серьезных проблем в безопасности страны, энергетике, экономике, которые демонстрируют его ничтожество… Я точно не собираюсь принимать участие в этом шоу. Я не буду давать никакие показания", - сказал Порошенко журналистам.Ранее советник по вопросам коммуникации государственного бюро расследований Украины Татьяна Сапьян заявила, что одновременный допрос Порошенко и главы политического совета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука, подозреваемых в госизмене, по делу о поставках угля из Донбасса не исключен в случае разногласий в их показаниях. Адвокат экс-президента Игорь Головань заявил, что Порошенко не будет сотрудничать со следствием и участвовать в одновременном допросе с Медведчуком по делу о поставках угля из Донбасса.Порошенко подозревается в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Семнадцатого января он прибыл в Киев из Варшавы. Ранее экс-президент заявлял, что против него было возбуждено 130 уголовных дел, но около 40 из них уже закрыты.Экс-президент также имеет статус подозреваемого в уголовном деле о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки Украины - ему инкриминируется превышение власти. Порошенко фигурирует еще в ряде дел, в том числе о назначении судей, перемещении картин через госграницу, инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе, передаче земельного участка. По этим делам у экс-президента статус свидетеля.

https://ria.ru/20220130/poroshenko-1770230864.html

https://ria.ru/20220130/zelenskiy-1770168573.html

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в мире, киев, украина, варшава, петр порошенко, виктор медведчук, керченский пролив, оппозиционная платформа - за жизнь