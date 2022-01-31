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В Тверской области работают центры амбулаторной помощи для детей

В Тверской области работают центры амбулаторной помощи для детей - РИА Новости, 31.01.2022

В Тверской области работают центры амбулаторной помощи для детей

В Тверской области начали работу три специализированных детских центра амбулаторной помощи, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 31.01.2022

2022-01-31T11:59

2022-01-31T11:59

2022-01-31T11:59

тверская область

дети

здоровье - общество

игорь руденя

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ТВЕРЬ. 31 янв - РИА Новости. В Тверской области начали работу три специализированных детских центра амбулаторной помощи, сообщает пресс-служба регионального правительства.В регионе работают 15 центров амбулаторной помощи для взрослых, они были открыты по поручению губернатора области Игоря Рудени. В центры следует обращаться при первых признаках вирусного инфекционного заболевания.Специалисты центров уже приняли около 500 детей."Открытие центров амбулаторной помощи позволит разделить поток детей с признаками заболевания и здоровых детей. Будет упорядочена работа по приёму пациентов педиатрами, обеспечено тестирование, при необходимости госпитализация", - отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20220128/verkhnevolzhe-1769950671.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

дети, здоровье - общество, игорь руденя