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В Тверской области работают центры амбулаторной помощи для детей
В Тверской области работают центры амбулаторной помощи для детей - РИА Новости, 31.01.2022
В Тверской области работают центры амбулаторной помощи для детей
В Тверской области начали работу три специализированных детских центра амбулаторной помощи, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T11:59
2022-01-31T11:59
2022-01-31T11:59
тверская область
дети
здоровье - общество
игорь руденя
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ТВЕРЬ. 31 янв - РИА Новости. В Тверской области начали работу три специализированных детских центра амбулаторной помощи, сообщает пресс-служба регионального правительства.В регионе работают 15 центров амбулаторной помощи для взрослых, они были открыты по поручению губернатора области Игоря Рудени. В центры следует обращаться при первых признаках вирусного инфекционного заболевания.Специалисты центров уже приняли около 500 детей."Открытие центров амбулаторной помощи позволит разделить поток детей с признаками заболевания и здоровых детей. Будет упорядочена работа по приёму пациентов педиатрами, обеспечено тестирование, при необходимости госпитализация", - отметили в пресс-службе.
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дети, здоровье - общество, игорь руденя