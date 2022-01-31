Польша предложила Украине безвозмездную военно-техническую помощь
"Rzeczpospolita": Польша предложила Украине безвозмездную военно-техническую помощь
© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные в Луганской области
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные в Луганской области
ВАРШАВА, 31 янв – РИА Новости. Польша предложила Украине безвозмездную военно-техническую помощь, сообщает издание "Rzeczpospolita" со ссылкой на министерство обороны Украины.
"Украинское военное ведомство информировало "Rzeczpospolita" о том, что Киев получил от польского министерства национальной обороны предложение безвозмездной военно-технической помощи", - говорится в сообщении.
В интервью данному же изданию министр обороны Украины Алексей Резников напрямую не подтвердил эту информацию, но заявил, что "важна любая военно-техническая помощь, которая продемонстрирует Кремлю, что агрессия будет дорого стоить".
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины.