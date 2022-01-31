https://ria.ru/20220131/polsha-1770262886.html

Польша предложила Украине безвозмездную военно-техническую помощь

Польша предложила Украине безвозмездную военно-техническую помощь - РИА Новости, 31.01.2022

Польша предложила Украине безвозмездную военно-техническую помощь

Польша предложила Украине безвозмездную военно-техническую помощь, сообщает издание "Rzeczpospolita" со ссылкой на министерство обороны Украины. РИА Новости, 31.01.2022

2022-01-31T10:28

2022-01-31T10:28

2022-01-31T10:28

в мире

киев

польша

дмитрий песков

министерство обороны украины

нато

сергей лавров

алексей резников

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ВАРШАВА, 31 янв – РИА Новости. Польша предложила Украине безвозмездную военно-техническую помощь, сообщает издание "Rzeczpospolita" со ссылкой на министерство обороны Украины."Украинское военное ведомство информировало "Rzeczpospolita" о том, что Киев получил от польского министерства национальной обороны предложение безвозмездной военно-технической помощи", - говорится в сообщении.В интервью данному же изданию министр обороны Украины Алексей Резников напрямую не подтвердил эту информацию, но заявил, что "важна любая военно-техническая помощь, которая продемонстрирует Кремлю, что агрессия будет дорого стоить".Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины.

https://ria.ru/20220131/ukraina-1770238631.html

https://ria.ru/20220130/ukraina-1770220872.html

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в мире, киев, польша, дмитрий песков, министерство обороны украины, нато, сергей лавров, алексей резников, россия