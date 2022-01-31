https://ria.ru/20220131/polessk-1770257499.html
Жителей Полесска под Калининградом попросили подготовиться к расселению
Жителей Полесска под Калининградом попросили подготовиться к расселению - РИА Новости, 31.01.2022
Жителей Полесска под Калининградом попросили подготовиться к расселению
Дамбу в русле рек Дейма и Матросовка прорвало из-за нагонного ветра в Полесском районе под Калининградом, людей призывают к возможному расселению "по худшему... РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T09:52
2022-01-31T09:52
2022-01-31T09:52
общество
калининград
полесск
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КАЛИНИНГРАД, 31 янв – РИА Новости. Дамбу в русле рек Дейма и Матросовка прорвало из-за нагонного ветра в Полесском районе под Калининградом, людей призывают к возможному расселению "по худшему сценарию", сообщили в администрации Полесского района на официальной странице муниципалитета "ВКонтакте"."В случае, если ветер не поменяет своего направления или не ослабнет, высока вероятность подтопления домов, находящихся вблизи русла рек Дейма и Матросовка, а также Полесского канала. Убедительная просьба подготовиться к худшему сценарию развития событий", - сообщили в администрации.Власти Полесска просят жителей ознакомиться с памяткой на случай отселения из затопленных районов.Циклон "Надя" бушует в Калининградской области с 30 января: валит деревья, обесточивает улицы, повреждает здания и автомобили.
https://ria.ru/20220130/shtorm-1770202616.html
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общество, калининград, полесск, полесский район
Жителей Полесска под Калининградом попросили подготовиться к расселению
Жителей Полесска под Калининградом призвали подготовиться к расселению из-за прорыва дамбы