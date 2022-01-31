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Жителей Полесска под Калининградом попросили подготовиться к расселению
Жителей Полесска под Калининградом попросили подготовиться к расселению - РИА Новости, 31.01.2022
Жителей Полесска под Калининградом попросили подготовиться к расселению
Дамбу в русле рек Дейма и Матросовка прорвало из-за нагонного ветра в Полесском районе под Калининградом, людей призывают к возможному расселению "по худшему... РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T09:52
2022-01-31T09:52
общество
калининград
полесск
полесский район
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КАЛИНИНГРАД, 31 янв – РИА Новости. Дамбу в русле рек Дейма и Матросовка прорвало из-за нагонного ветра в Полесском районе под Калининградом, людей призывают к возможному расселению "по худшему сценарию", сообщили в администрации Полесского района на официальной странице муниципалитета "ВКонтакте"."В случае, если ветер не поменяет своего направления или не ослабнет, высока вероятность подтопления домов, находящихся вблизи русла рек Дейма и Матросовка, а также Полесского канала. Убедительная просьба подготовиться к худшему сценарию развития событий", - сообщили в администрации.Власти Полесска просят жителей ознакомиться с памяткой на случай отселения из затопленных районов.Циклон "Надя" бушует в Калининградской области с 30 января: валит деревья, обесточивает улицы, повреждает здания и автомобили.
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общество, калининград, полесск, полесский район
09:52 31.01.2022
 
Жителей Полесска под Калининградом попросили подготовиться к расселению

Жителей Полесска под Калининградом призвали подготовиться к расселению из-за прорыва дамбы

© Фото : Полесск./VkontakteНаводнение в городе Полесск под Калининградом
Наводнение в городе Полесск под Калининградом - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
© Фото : Полесск./Vkontakte
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КАЛИНИНГРАД, 31 янв – РИА Новости. Дамбу в русле рек Дейма и Матросовка прорвало из-за нагонного ветра в Полесском районе под Калининградом, людей призывают к возможному расселению "по худшему сценарию", сообщили в администрации Полесского района на официальной странице муниципалитета "ВКонтакте".
"В случае, если ветер не поменяет своего направления или не ослабнет, высока вероятность подтопления домов, находящихся вблизи русла рек Дейма и Матросовка, а также Полесского канала. Убедительная просьба подготовиться к худшему сценарию развития событий", - сообщили в администрации.
Власти Полесска просят жителей ознакомиться с памяткой на случай отселения из затопленных районов.
Циклон "Надя" бушует в Калининградской области с 30 января: валит деревья, обесточивает улицы, повреждает здания и автомобили.
Калининград - РИА Новости, 1920, 30.01.2022
30 января, 16:17
В Калининграде сильный ветер повалил деревья и повредил здания
 
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