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Гидрометцентр предупредил жителей Центральной России об усилении морозов
Гидрометцентр предупредил жителей Центральной России об усилении морозов - РИА Новости, 31.01.2022
Гидрометцентр предупредил жителей Центральной России об усилении морозов
Центр Европейской России на этой неделе окажется под действием отрога антициклона, что приведет к похолоданию, сообщил РИА Новости научный руководитель... РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T09:30
2022-01-31T10:48
общество
гидрометцентр
роман вильфанд
погода
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Центр Европейской России на этой неделе окажется под действием отрога антициклона, что приведет к похолоданию, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Отрог антициклона — область атмосферы, давление в которой выше, чем в окружающих областях на той же высоте."Со среды атмосферное давление будет подниматься, а температура падать. Ночные температуры в центре Европейской России, в Нечерноземье опустятся до минус семи-восьми градусов, а днем будет около минус пяти", — рассказал синоптик.Ожидается безветренная комфортная погода, добавил он.Ранее стало известно, что на столицу надвигается циклон "Надя", который принесет с собой четверть месячной нормы осадков. При этом в первой трети февраля температура в Москве приблизится к нулю.
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общество, гидрометцентр, роман вильфанд, погода
09:30 31.01.2022 (обновлено: 10:48 31.01.2022)
 
Гидрометцентр предупредил жителей Центральной России об усилении морозов

Научный руководитель Гидрометцентра Вильфанд: Центральную Россию ждет усиление морозов

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПокровский собор в Москве
Покровский собор в Москве - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Покровский собор в Москве
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Центр Европейской России на этой неделе окажется под действием отрога антициклона, что приведет к похолоданию, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Отрог антициклона — область атмосферы, давление в которой выше, чем в окружающих областях на той же высоте.
"Со среды атмосферное давление будет подниматься, а температура падать. Ночные температуры в центре Европейской России, в Нечерноземье опустятся до минус семи-восьми градусов, а днем будет около минус пяти", — рассказал синоптик.
Ожидается безветренная комфортная погода, добавил он.
Ранее стало известно, что на столицу надвигается циклон "Надя", который принесет с собой четверть месячной нормы осадков. При этом в первой трети февраля температура в Москве приблизится к нулю.
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ОбществоГидрометцентрРоман ВильфандПогода
 
 
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