https://ria.ru/20220131/pogoda-1770254395.html
Гидрометцентр предупредил жителей Центральной России об усилении морозов
Гидрометцентр предупредил жителей Центральной России об усилении морозов - РИА Новости, 31.01.2022
Гидрометцентр предупредил жителей Центральной России об усилении морозов
Центр Европейской России на этой неделе окажется под действием отрога антициклона, что приведет к похолоданию, сообщил РИА Новости научный руководитель... РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T09:30
2022-01-31T09:30
2022-01-31T10:48
общество
гидрометцентр
роман вильфанд
погода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768895168_0:283:3137:2048_1920x0_80_0_0_7067554cb6d4d8ac858a8b2810137b43.jpg
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Центр Европейской России на этой неделе окажется под действием отрога антициклона, что приведет к похолоданию, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Отрог антициклона — область атмосферы, давление в которой выше, чем в окружающих областях на той же высоте."Со среды атмосферное давление будет подниматься, а температура падать. Ночные температуры в центре Европейской России, в Нечерноземье опустятся до минус семи-восьми градусов, а днем будет около минус пяти", — рассказал синоптик.Ожидается безветренная комфортная погода, добавил он.Ранее стало известно, что на столицу надвигается циклон "Надя", который принесет с собой четверть месячной нормы осадков. При этом в первой трети февраля температура в Москве приблизится к нулю.
https://ria.ru/20220131/opasnost-1770239481.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768895168_0:295:2338:2048_1920x0_80_0_0_7f47259ccd36d9ac66b057f14e00b2e8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, гидрометцентр, роман вильфанд, погода
09:30 31.01.2022 (обновлено: 10:48 31.01.2022)
Гидрометцентр предупредил жителей Центральной России об усилении морозов
Научный руководитель Гидрометцентра Вильфанд: Центральную Россию ждет усиление морозов
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Центр Европейской России на этой неделе окажется под действием отрога антициклона, что приведет к похолоданию, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Отрог антициклона — область атмосферы, давление в которой выше, чем в окружающих областях на той же высоте.
"Со среды атмосферное давление будет подниматься, а температура падать. Ночные температуры в центре Европейской России, в Нечерноземье опустятся до минус семи-восьми градусов, а днем будет около минус пяти", — рассказал синоптик.
Ожидается безветренная комфортная погода, добавил он.
Ранее стало известно, что на столицу надвигается циклон "Надя", который принесет с собой четверть месячной нормы осадков. При этом в первой трети февраля температура в Москве
приблизится к нулю.