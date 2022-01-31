https://ria.ru/20220131/pogoda-1770254395.html

Гидрометцентр предупредил жителей Центральной России об усилении морозов

Гидрометцентр предупредил жителей Центральной России об усилении морозов - РИА Новости, 31.01.2022

Гидрометцентр предупредил жителей Центральной России об усилении морозов

Центр Европейской России на этой неделе окажется под действием отрога антициклона, что приведет к похолоданию, сообщил РИА Новости научный руководитель... РИА Новости, 31.01.2022

2022-01-31T09:30

2022-01-31T09:30

2022-01-31T10:48

общество

гидрометцентр

роман вильфанд

погода

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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Центр Европейской России на этой неделе окажется под действием отрога антициклона, что приведет к похолоданию, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Отрог антициклона — область атмосферы, давление в которой выше, чем в окружающих областях на той же высоте."Со среды атмосферное давление будет подниматься, а температура падать. Ночные температуры в центре Европейской России, в Нечерноземье опустятся до минус семи-восьми градусов, а днем будет около минус пяти", — рассказал синоптик.Ожидается безветренная комфортная погода, добавил он.Ранее стало известно, что на столицу надвигается циклон "Надя", который принесет с собой четверть месячной нормы осадков. При этом в первой трети февраля температура в Москве приблизится к нулю.

https://ria.ru/20220131/opasnost-1770239481.html

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общество, гидрометцентр, роман вильфанд, погода