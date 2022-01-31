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В Москве мужчину обвинили в покушении на убийство после поджога квартиры
В Москве мужчину обвинили в покушении на убийство после поджога квартиры - РИА Новости, 01.02.2022
В Москве мужчину обвинили в покушении на убийство после поджога квартиры
Мужчине предъявлено обвинение в покушении на убийство в результате поджога квартиры на юге Москвы, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК... РИА Новости, 01.02.2022
2022-01-31T23:47
2022-02-01T00:01
происшествия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Мужчине предъявлено обвинение в покушении на убийство в результате поджога квартиры на юге Москвы, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.По данным экстренных служб, 29 января горела квартира на 9-м этаже дома по Дорожной улице, площадь пожара составила 50 "квадратов", были спасены 12 человек. Видео с чудесным спасением студентки из окна горящего дома в Москве разошлось в СМИ и социальных сетях. На нем, как позднее выяснилось, двое студентов затягивают в окно 8-го этажа девушку, а сверху столбом валит дым. По информации следствия, возгорание произошло в результате поджога, двое молодых людей были госпитализированы с ожогами разной степени тяжести."Установлен и задержан ранее неоднократно судимый 42-летний подозреваемый в совершении преступления. .... Фигурант задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, с ним проведены необходимые следственные действия, ему предъявлено обвинение", - сказала Иванова.В ходе допроса обвиняемый рассказал, что принес к двери личные вещи бывшей сожительницы, поджег их и ушел из подъезда. В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать о заключении мужчины под стражу. Уголовное дело расследуется по признакам преступления "покушение на убийство двух и более лиц".Как рассказала РИА Новости мать одного из студентов Наиля, пожар произошел в трехкомнатной квартире, в которой проживали ее сын Адель, его товарищ Тимур и мужчина-арендодатель. В тот день к ним пришли в гости студенты Ирина и Игорь. Спустя 10 минут после прихода последнего и начался пожар: Игорь успел выбежать из квартиры через коридор, но получил 40% ожогов. Остальные же остались внутри.
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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), россия
23:47 31.01.2022 (обновлено: 00:01 01.02.2022)
 
В Москве мужчину обвинили в покушении на убийство после поджога квартиры

СК обвинил мужчину в покушении на убийство после поджога квартиры на юге Москвы

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСледственный комитет Российской Федерации
Следственный комитет Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Следственный комитет Российской Федерации
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Мужчине предъявлено обвинение в покушении на убийство в результате поджога квартиры на юге Москвы, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
По данным экстренных служб, 29 января горела квартира на 9-м этаже дома по Дорожной улице, площадь пожара составила 50 "квадратов", были спасены 12 человек. Видео с чудесным спасением студентки из окна горящего дома в Москве разошлось в СМИ и социальных сетях. На нем, как позднее выяснилось, двое студентов затягивают в окно 8-го этажа девушку, а сверху столбом валит дым. По информации следствия, возгорание произошло в результате поджога, двое молодых людей были госпитализированы с ожогами разной степени тяжести.
"Установлен и задержан ранее неоднократно судимый 42-летний подозреваемый в совершении преступления. .... Фигурант задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, с ним проведены необходимые следственные действия, ему предъявлено обвинение", - сказала Иванова.
В ходе допроса обвиняемый рассказал, что принес к двери личные вещи бывшей сожительницы, поджег их и ушел из подъезда. В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать о заключении мужчины под стражу. Уголовное дело расследуется по признакам преступления "покушение на убийство двух и более лиц".
Как рассказала РИА Новости мать одного из студентов Наиля, пожар произошел в трехкомнатной квартире, в которой проживали ее сын Адель, его товарищ Тимур и мужчина-арендодатель. В тот день к ним пришли в гости студенты Ирина и Игорь. Спустя 10 минут после прихода последнего и начался пожар: Игорь успел выбежать из квартиры через коридор, но получил 40% ожогов. Остальные же остались внутри.
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