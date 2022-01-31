https://ria.ru/20220131/podtoplenie-1770265326.html
Власти Полесска под Калининградом сообщили, что угроза подтопления миновала
Власти Полесска под Калининградом сообщили, что угроза подтопления миновала - РИА Новости, 31.01.2022
Власти Полесска под Калининградом сообщили, что угроза подтопления миновала
Власти Полесска Калининградской области сообщили, что в результате смены ветра уровень воды в реке Дейме и в Куршском заливе упал, угроза подтопления жилых... РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T10:42
2022-01-31T10:42
2022-01-31T10:42
происшествия
полесск
калининградская область
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КАЛИНИНГРАД, 31 янв – РИА Новости. Власти Полесска Калининградской области сообщили, что в результате смены ветра уровень воды в реке Дейме и в Куршском заливе упал, угроза подтопления жилых домов миновала, сообщили в администрации района на официальной странице муниципалитета "ВКонтакте".Ранее власти Полесска сообщали, что из-за нагонного ветра прорвало дамбу и призывали жителей готовиться к возможному подтоплению и расселению "по худшему сценарию"."В результате смены ветра, уровень воды в реке Дейме и в заливе упал на 5 сантиметров - угрозы затопления нет!", - сообщили в муниципалитете.
https://ria.ru/20220131/polessk-1770257499.html
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происшествия, полесск, калининградская область
Власти Полесска под Калининградом сообщили, что угроза подтопления миновала
Власти Полесска под Калининградом сообщили, что угроза подтопления домов миновала